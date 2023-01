Pflegefonds IMMAC 123. Bad Eilsen

Pflegefonds Spezial-AIF für semiprofessionelle und professionelle Anleger ab 200.000 EUR!

Der IMMAC Sozialimmobilien 123. Renditefonds investiert in eine stationäre Pflegeresidenz in Bad Eilsen (Niedersachsen) mit insgesamt 128 Pflegeplätzen in 78 Einzel- und 25 Doppelzimmern. Es handelt sich um zwei Jugendstilvillen inkl. zwei integrierten Neubauten mitten im Grünen und nur wenige Gehminuten von der Promenade, Kurpark und Englischem Garten entfernt. Bei einer Fondslaufzeit nur 15 Jahren ist die Einrichtung für 20 Jahre zzgl. einer Verlängerungsoption von 2 x 5 Jahren unkündbar verpachtet.

Die monatliche Ausschüttung beträgt 3,4 % p.a. und beginnt sofort im Folgemonat der Einzahlung. Beim 123. Renditefonds Spezial-AIF handelt es sich um ein Angebot für semiprofessionelle und professionelle Anleger mit einer Mindestbeteiligung von 200.000 EUR.

128 Pflegebetten in 78 Einzel- und 25 Doppelzimmern

Zwei Jugendstilvillen zzgl. zwei integrierte Neubauten

Günstiger Einkauf

Grundstücksgröße 7.647 m²

Renommierter und erfahrener Betreiber

Langfristiger unkündbarer indexierter Pachtvertrag 20 Jahre zzgl. Verlängerungsoption

Sofort monatliche Ausschüttung 3,4 % p.a. steigend

Laufzeit ca. 15 Jahre

Mindestbeteiligung 200.000 EUR

Unterlagen anfordern:

https://www.pflegeimmobilie.net/immac-spezial-aif/

Wichtiger Hinweis Es handelt sich um eine unvollständige, unverbindliche Kurzinformation die ausschließlich zu Werbe- und Informationszwecken dient und keine Anlageberatung darstellt. Sie soll lediglich einen ersten Überblick über das Investitionsangebot geben. Es handelt sich nicht um ein Angebot zum Kauf oder Verkauf der dargestellten Emission. Der Erwerb dieses Spezial-AIF ist mit Risiken verbunden und kann zum vollständigen Verlust des eingesetzten Vermögens fuhren.

Die CVM Unternehmensgruppe bietet seit mehr als 35 Jahren innovative Investments. Die Kunden profitieren von der langjährigen Erfahrung des Unternehmens, von dem attraktiven Angeboten mit Alleinstellungsmerkmal und von der attraktiven Rendite.

Firmenkontakt

CVM GmbH

Stefanie Lorenzen

Maximilianstraße 11

63739 Aschaffenburg

06021 – 22600

06021 – 22606

info@pflegefonds.de

http://www.pflegefonds.de

Pressekontakt

CVM GmbH

Bruni Büttner

Maximilianstraße 11

63739 Aschaffenburg

06021 – 22600

06021 – 22606

info@pflegefonds.de

http://www.pflegefonds.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.