Pfiffige Idee für Restaurants: “Bumper Tables” sorgen in Maryland für Distanz mit Fun-Faktor

Fish Tales in Ocean City ist erstes Restaurant, das die neuartigen Tische ausprobiert

Not macht erfinderisch: Damit Gäste trotz Abstandsregeln sich auf einen entspannten Restaurantbesuch freuen können, hat eine Event-Agentur aus dem US-Bundestaat Maryland kurzerhand ihr Produktportfolio geändert und sogenannte “Bumper Tables” produziert. Die großen runden Tische sehen aus wie überdimensionierte Schwimmreifen auf einem fahrbaren Rollengestell. In der Mitte ist ein Loch, wo sich der Gast stehend befindet, so dass der Abstand zu anderen Restaurantbesuchern gewährleistet ist und man selbst mit seinem Tisch mobil ist. Durch den großen Radius bietet er zudem praktische Abstellgelegenheiten für Getränke und Speisen.

Die Idee stammt von Gründerin und Geschäftsführerin Erin Cermak. Ihr mittelständisches Unternehmen Event Revolution hatte mit den Auswirkungen der Corona-Krise zu kämpfen, weshalb sie während der verordneten Restaurantschließungsphase nach neuen, alternativen Geschäftsmodellen suchte. Da in Zukunft besondere Maßnahmen notwendig sein werden, um soziale Zusammenkünfte sicher zu gewährleisten, sollte es eine Möglichkeit geben, sich nah, aber physisch distanziert sein zu können und die erforderlichen Mindestabstände einzuhalten. Damit war die Idee für die “Bumper Tables” geboren.

Das familiengeführte Restaurant Fish Tales in Ocean City im US-Bundesstaat Maryland führte die Spezialtische als erstes ein. Donna Harman, Cousine von Erin Cemak und Mitinhaberin von Fish Tales, bestellte einige der Spezialanfertigungen für ihre Mitarbeiter, die den Kunden ihre Abholbestellungen überreichten. Gäste können die “Bumper Tables” in einem eigenen Bereich ausprobieren und auf diese Weise gemeinsam einen Drink genießen, solange die Bar des Restaurants geschlossen bleiben muss. Die Nutzungszeit ist begrenzt und die Angestellten desinfizieren die Tische nach jeder Rückgabe.

Bildquelle: Revolution Event Design & Production