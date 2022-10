In „Pferde erzählen“ kommen diese wunderbaren Tiere zu Wort. Erleben Sie die Geschichten Bonnie und Max, Jumper, Lotte, Julius, Donna, Paul, Paula, Blitz, Sternchen, Magnus und Fuzzy, Simba und Tierliebe. Untermalt werden diese Erzählungen durch schöne Illustrationen.

Auszug Leseprobe:

Julius

Julius war das Lieblingspony der Kinder auf dem Reiterhof Peters. Er hatte immer irgendwelchen Blödsinn im Kopf, wodurch das Leben auf dem Hof nie langweilig wurde. Nichts war vor ihm sicher, sodass sein Besitzer so langsam die Geduld mit ihm verlor.

Während des Reitunterrichts war er das liebste Pony der Welt und hatte keine Flausen im Kopf, aber … sobald er sich frei bewegen konnte … dann war vor ihm keine Putzkiste, Tasche oder kein Rucksack sicher.

Das Problem war, dass Julius sich überaus geschickt anstellte: Er konnte die Knoten am Strick öffnen, wenn er angebunden war. Ebenso war es ein Leichtes für ihn, die Stalltür zu öffnen und auch die Reißverschlüsse von Rücksäcke stellten kein Problem für ihn dar. So kam es natürlich sehr oft vor, dass er ausbüxte und dann nahm das Chaos seinen Lauf.

Julius‘ Tatendrang war unerschöpflich und keiner konnte seine Energie stoppen. Die Kinder fanden es nicht schlimm. Schließlich war er ihr Liebling, aber die Geduld seines Besitzers schrumpfte auf ein Minimum.

„Wenn das so weitergeht, verkaufe ich diesen Satansbraten“, schimpfte er. Zu dieser Äußerung hat sehr stark beigetragen, dass Julius die neue Tasche seines Herrn, die auf einem Stuhl in der Sattelkammer lag, fein säuberlich ausgeräumt hatte, dann die Utensilien sorgfältig verteilt, so wie er es immer tat und zum Schluss getestet hatte, ob die Tasche schmeckt. Das brachte das Fass zum Überlaufen.

Zwei Tage später kam die neue Reitschülerin Sonja völlig aufgebracht zu Herrn Peters gelaufen. „Mein Rucksack ist weg! Er lag im Stall, aber da ist er nicht mehr. Und Julius ist mir auch weggelaufen! Er hat einfach den Knoten am Strick gelöst und weg war er.“

„Reg dich nicht auf“, beruhigte er das Kind.

„Irgendjemand hat den Rucksack bestimmt gestohlen. Dort war doch alles drin. Mein Essen, mein Putzzeug, einfach alles. Was soll ich denn jetzt machen?“

„Gestohlen hat den keiner, da bin ich mir ganz sicher. Ich habe auch schon so eine Vermutung. Glaub mir, wir werden den Rucksack finden und das Pony auch.“

Und es dauerte nicht lange, bis sie den Dieb auf frischer Tat ertappten. Julius stand versteckt hinter dem Stall. Er hatte den Rucksack geöffnet und steckte mit der Nase darin.

„JULIUS, du kleiner Teufel!“, schrie sein Besitzer und rannte auf ihn zu. Das Pony erschrak und trat direkt die Flucht an. Dabei hatte er noch den Apfel im Maul, den er aus dem Beutel stibitzt hatte und gab Fersengeld …

„Pferde wurden in den weiten Steppen der urzeitlichen Welt durch den Menschen gejagt. Umso erstaunlicher, dass diese auf Flucht spezialisierten Huftiere die Nähe des ehemaligen Jägers nicht nur zulassen, ja sogar suchen – und mit dem früheren Feind tiefe Bindungen eingehen können.

Diese faszinierende Verbindung höchst zerbrechlicher Natur machte der Mensch sich im Verlauf der Jahrtausende in vielerlei Hinsicht zunutze.

Ob Rennpferd, Pony, Wildpferd oder Gnadenhofbewohner – illustriert und aus dem Blickwinkel des Vierbeiners erzählt, offenbaren sich hier unterschiedliche Schicksale dieser eleganten und treuen Geschöpfe. Lesenswert für Herzen ab 9 Jahren, die bereits für Pferde schlagen – und insbesondere solche, die es zukünftig werden, denn:

Wo sonst liegt das Glück dieser Erde … wenn nicht auf dem Rücken der Pferde?“

