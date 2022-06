Pferd und Reiter im Einklang – so verbessern Sie die Beziehung zum Partner Pferd

Über Wiesen galoppieren, die Natur genießen und sich an der Gegenwart des anderen erfreuen – für Reiter gibt s wohl nichts Schöneres auf der Welt. Doch ist die Beziehung zwischen Pferd und Mensch aus dem Gleichgewicht geraten, verlieren viele Menschen die Freude an ihrem Hobby bzw. an Ihrem Pferd. Häufig entstehen diese durch Missverständnisse in der Kommunikation und statt harmonischer Eintracht wird jede Begegnung zur Herausforderung. Die erfahrene Reittrainerin Andrea Wagner hat es sich zur Aufgabe gemacht, Menschen dabei zu helfen, genau diese Barrieren zu überwinden und so wieder ein unbeschwertes Miteinander zu ermöglichen. Selbst Besitzerin eines einstigen Problempferdes weiß Sie genau, wie es gelingt, einander wieder Vertrauen zu schenken und das Pferd-Reiter-Verhältnis aufzubauen, das Sie sich als Pferdeliebhaber immer gewünscht haben.

Mentaltraining für Reiter/Coach für Angstreiter- weil es nicht immer nur am Pferd liegt

Wenn Pferde beißen, treten oder einfach aufgrund einer traumatischen Erfahrung als verschreckt und unberechenbar gelten, neigen Besitzer und Trainer dazu, den Auslöser für dieses Fehlverhalten ausschließlich beim Vierbeiner selbst zu suchen. Damit ist man zum Teil durchaus erfolgreich, oft lassen sich die Probleme jedoch nicht ganz aus der Welt schaffen und viele resignieren dann an einem bestimmten Punkt. Genau an dieser Stelle beginnt für die renommierte Trainerin und Coach für Angstreiter Andrea Wagner jedoch erst die eigentliche Arbeit. Laut ihr sollten wir nämlich nicht außer Acht lassen, dass der Mensch häufig das Problem in der Pferde-Mensch-Beziehung ist. Oft sind es geistige Blockaden, ausgelöst durch Erfahrungen in naher oder weiterer Vergangenheit oder Unfälle, die diese Angstreaktionen auslösen. Unser Verhalten, unser Mindset, aber auch unseren Umgang mit dem Vierbeiner sollten wir zudem hinterfragen, um eine freundschaftliche Beziehung zueinander entstehen zu lassen. Mit Ihrem Online-Coaching für Reiter hilft Sie Ihnen dabei, wieder das unbeschwerte Glück im Umgang mit dem Pferd oder auch auf dem Rücken Ihres Pferdes zu genießen und an eigenen Verhaltensmustern sowie den inneren Einstellungen zu arbeiten, die uns häufig im Weg stehen. So ist es möglich, in nur drei Monaten Ihre Beziehung zum eigenen Tier auf ein völlig neues Level zu heben und endlich wieder die Unbeschwertheit im Umgang und die Leichtigkeit beim Reiten zu erlangen, von der Sie immer träumen.

Kommunikation als Schlüsselfaktor zum Erfolg

Mithilfe kleiner Übungen, Reflexionen und Auszeiten mit dem eigenen Pferd ist es dank des Online-Coachings von Frau Wagner möglich, die kleinen, aber auch großen Gesten unseres Partners Pferd richtig zu deuten. So lernen Sie zu verstehen, was ihr Tier braucht, jedoch auch, wie Sie Ihre eigenen Bedürfnisse auf eine Art und Weise zum Ausdruck bringen, damit diese wirklich von Ihrem Pferd verstanden werden. Andrea Wagner zeigt uns, wie es gelingen kann, sich wieder voll und ganz aufeinander einzulassen und dabei die Sprache des anderen zu erlernen. Die Zeit, die Sie Ihrem Vierbeiner widmen, bekommt auf diese Weise eine völlig neue Qualität. Diese positiven Erfahrungen lassen Pferd und Reiter immer weiter zusammenwachsen und eine Nähe zueinander entsteht, dank der bedingungsloses Vertrauen ineinander möglich ist. Lassen Sie sich auf dieses Abenteuer ein und genießen Sie dank dieses Online-Coachings die unbändige Freude, die das Zusammensein mit Ihrem Pferd mit sich bringen kann. Dank des praktischen Online-Angebots haben Sie zudem die einmalige Chance, von dem unglaublichen Erfahrungs-und Wissensschatz von Frau Wagner zu profitieren, unabhängig davon, wo Sie sich gerade auf der Welt befinden. So kann sich Ihr vermeintliches Problempferd innerhalb kürzester Zeit zu dem vertrauenswürdigen Vierbeiner wandeln, den Sie sich wünschen und einer wunderschönen Pferd-Reiter-Beziehung steht nichts mehr im Wege.

