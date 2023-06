PFALZSOLAR erhält Auftrag zum Bau der größten schwimmenden Solaranlage in Deutschland

Ludwigshafen, 13. Juni 2023 – Die PFALZSOLAR GmbH, ein 100% Tochterunternehmen der Pfalzwerke-Gruppe, gibt einen weiteren bedeutenden Meilenstein in der 20-jährigen Firmengeschichte bekannt: die Beauftragung zur Errichtung der größten Floating-PV-Anlage in Deutschland.

Im Auftrag der Lausitz Energie Bergbau AG (LEAG) und EP New Energies GmbH (EPNE) setzt das Unternehmen als EPC-Dienstleister den in Deutschland mit Abstand bislang größten schwimmenden Solarpark mit 29,1 Megawatt Gesamtleistung als Teil des Megaprojekts „Cottbuser Ostsee“ um. Die Verträge wurden dazu in der vergangenen Woche unterschrieben. Der offizielle Startschuss für den Bau soll im Januar 2024 erfolgen, der Netzanschluss ist für das vierte Quartal 2024 geplant.

Die Umwandlung des ehemaligen Tagebaus Cottbus-Nord in einen 1.900 Hektar großen künstlichen See vor den Toren der Stadt Cottbus / Chośebuz folgt der seit den 1980er Jahren im Tagebau betriebenen Kohleförderung, welche im Jahr 2015 endete. Seit dem Jahr 2019 flutet das Energieunternehmen LEAG den ehemaligen Tagebau mit Spreewasser, knapp die Hälfte des Wasservolumens konnte bereits eingeleitet werden.

„Für mich ist das gesamte Projekt Cottbuser Ostsee das spannendste und größte Projekt der Rekultivierung einer Bergbaulandschaft in Europa. Die Auswirkungen auf die gesamte Region sind riesig und ich bin stolz, dass PFALZSOLAR als technischer Partner für die Realisierung der Floating PV-Anlage beauftragt wurde. Bedanken möchte ich mich zusätzlich bei unserer Technik und dem gesamten Team, die in Abstimmung mit unseren Zulieferern ZIMMERMANN PV-Stahlbau, dem Modulhersteller DMEGC und dem Wechselrichter-Partner Huawei dieses technische Meisterstück geplant haben.“, sagt Lars Josten, Geschäftsführer der PFALZSOLAR GmbH. „Das Projekt ist ein wunderbares Beispiel dafür, wie wir mit vereinten Kräften und der Kombination unterschiedlicher Technologien die Energiewende in Deutschland weiter erfolgreich vorantreiben können.“

Die durch PFALZSOLAR errichtete Photovoltaik-Anlage leistet einen wichtigen Beitrag, um den Cottbuser Ostsee zu einer Modellregion für eine nachhaltige Energieversorgung zu entwickeln und soll als Grundstein für weitere erneuerbare Projekte rund um den See dienen.

„Deutschlands größte schwimmende Solaranlage auf dem größtem Bergbaufolgesee steht für die künftige Nutzung der einzigartigen Flächenpotenziale der Lausitz und reiht sich konsequent in unser Transformationsprojekt GigawattFactory ein, mit der wir die Lausitz zu einem grünen Powerhouse umwandeln wollen“, sagt LEAG-CEO Thorsten Kramer. „Wir freuen uns, mit PFALZSOLAR einen kompetenten und international erfahrenen EPC-Auftragnehmer im Bereich der Solar-Industrie für dieses komplexe und innovative Projekt an unserer Seite zu haben. Die LEAG, der Projektentwickler EP New Energies und PFALZSOLAR werden gemeinsam Floating-PV auf dem Cottbuser Ostsee erfolgreich realisieren“, so Kramer.

Mit dem Projekt „Cottbuser Ostsee“ beweist PFALZSOLAR erneut Kompetenz bei der baulichen Umsetzung von Floating-PV-Anlagen. In der Vergangenheit wurden bereits schwimmende Anlagen in Deutschland und in den Niederlanden installiert.

Seit 2003 entwickelt, baut und betreibt PFALZSOLAR Photovoltaikanlagen jeder Größenordnung für nationale und internationale Investoren, Kommunen, Gewerbe, Industrie und Privatkunden.

PFALZSOLAR hat Solarparks und PV-Anlagen mit mehr als 600 MW installierter Leistung und über 27 Megawatt im Eigenbestand. Zudem überwacht, betreibt und wartet das Unternehmen ein Anlagen-Portfolio von rund 450 Megawatt. Die Solarparks stehen in Deutschland sowie den Niederlanden, Großbritannien und den USA. In 2022 erwirtschaftete PFALZSOLAR mit knapp 150 Solar-Experten einen Umsatz von knapp 70 Millionen Euro.

Als Teil der Pfalzwerke-Gruppe hat PFALZSOLAR einen verlässlichen und starken Partner mit mehr als 110 Jahren Erfahrung in Strom hinter sich. Die Pfalzwerke sind mit 1.300 Mitarbeitern und einem Umsatz von 1,4 Milliarden Euro der führende Stromanbieter in der Pfalz und im Saarpfalz-Kreis.

PFALZSOLAR ist national und international aktiv. In BENELUX, Griechenland, Großbritannien, Österreich, Spanien und den USA gestaltet das knapp 150-köpfige Team aktiv die Energiewende mit und setzt dabei vor allem auf eines: Qualität nach Energieversorgerstandards.

www.pfalzsolar.de

PFALZSOLAR GmbH

www.pfalzsolar.de