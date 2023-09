Peugeot 206 CC Musikgenuss hervorragender Sound im Cabrio

Hochwertiger Klang für den Peugeot 206 CC Cabrio, Soundspaß der Oberklasse

Der Sommer und der schöne Herbst sind Cabrio-Zeit, ein ordentlicher Sound erhöht den Fahrspaß auf den Lieblingsstrecken. Gerade der Peugeot 206 CC kann mit wenigen Schritten soundtechnisch auf Vordermann gebracht werden. Fahrzeughalter, die bemerken, dass die Standard-Soundanlage in die Jahre gekommen ist, können das Cabrio mit neuen Lautsprechern aufrüsten.

Kratzender Klang und Dröhnen kommt von den Lautsprechern, die im Fahrzeug auch einem stetigen Verschleiß ausgesetzt sind. In den Türen ist Feuchtigkeit, die an der Membrane und am Magnet der Lautsprecher Korrosion und beschädigte Sicken der Lautsprechermembranen hinterlassen. Abhilfe schafft nur der Tausch der Lautsprecher in den Türen und hinten seitlich.

Wer nicht nur Arbeit am Umbau haben will und auch Klangqualität sollte zu Markenprodukten für den Peugeot 206 CC greifen, das Paket Peugeot 206 CC Lautsprecher-Set vorne und hinten bietet Musikgenuss in der Oberklasse zum günstigen Preis in dieser Qualitätsklasse. Die Lautsprecher vom italienischen Hersteller Hertz CK165L und CX100 sind aus hochwertigen Komponenten gefertigt. Das 2 Wege Frontsystem CK165L verfügt über eine eigene Frequenzweiche für die externen Hochtöner.

Der 26mm Hochtöner und der Tieftöner mit massiven Magneten ermöglichen dem 2 Wege System eine Maximalleistung von bis zu 300 Watt. In der Zeitschrift Car & Hifi wurden die Systeme zusätzlich mit der Bewertung „sehr gut“ versehen. Die Systeme können bei Rock- bis elektronischen Beats überzeugen und bieten ein hochauflösendes Klangbild. Kontrollierte Bässe ohne Dröhnen und hochauflösende Höhen zeichnen die Wiedergabe der Musiktitel.

Für den Heckbereich seitlich werden die italienischen Hertz CX 100 Koaxiallautsprecher eingesetzt, die im Vergleich zu den Standard-Lautsprechern einen internen Hochtöner besitzen und damit die Klangbühne im gesamten Fahrzeug verändern. Hochwertige Peugeot 206 Lautsprecher müssen hohe Qualitätsstandards erfüllen. Die Lautsprecher werden mit im Lieferumfang beiliegenden Adapterkabel an die bestehenden KFZ-Kabel in den Türen angeschlossen.

Mit einer sorgfältigen Montage können die Lautsprecher beim Soundcheck voll überzeugen und zaubern ein völlig neues Hörerlebnis ins Fahrzeug. In unserem Webshop von auto-lautsprecher.eu bieten wir in unterschiedlichen Preisklassen Top Qualität für die Musikwiedergabe an. Hochwertige Markenlautsprecher gewährleisten eine lange Lebensdauer und eine qualitativ klangstarke Übertragung der Musiktitel.

Für die Demontage der Türverkleidungen bieten wir im Webshop auch passendes Lautsprecher Zubehör an, in der Form von Werkzeug für den problemlosen Ausbau der Verkleidungen. An der Rückseite der Türverkleidung sind Klipse aus Kunststoff, die gerne abbrechen, wenn die Türverkleidung unsachgemäß abgenommen wird. Auch hier sind die gabelförmigen Kunststoffhebel wertvolle Helfer bei der Demontage. Für eine noch bessere Wiedergabe der Bässe empfehlen wir, beide vorderen Türen mit selbstklebendem Alu-Bitumenmatten zu dämmen.

Auto-lautsprecher.eu bietet hochwertige Lautsprecher für verschiedene Fahrzeugmodel an um das werkseitig installierte Standard Soundsystem aufzuwerten. Rund um das Thema Lautsprecher Einbau werden jeden Menge Tipps von Profis vermittelt.

