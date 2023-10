Pesbe GmbH überzeugt mit effektiver Personalvermittlung

Gute Bewertungen über das Recruitingsystems F.A.I.R. erreichen tausende potenzielle Kunden im Internet

Hamburg im Oktober 2023 – Die Pesbe GmbH hat in den letzten Wochen zahlreiche positive Bewertungen von zufriedenen Kunden erhalten. Das Unternehmen hilft seinen Kunden dabei, schnell und zuverlässig qualifizierte Kandidaten zu finden. „Wir konnten es erst gar nicht glauben, wie einfach und zuverlässig Bewerbungsgespräche zustande gekommen sind“, berichtet ein begeisterter Kunde. „Die schnelle Rückmeldung bei Fragen und die Fachkompetenz des Teams haben uns überzeugt. Die entstandenen Kosten sind fair und man merkt den Transportunternehmer-Hintergrund von LKW-Fahrer-finden.de.“ Überzeugen Sie sich selbst von den Vorteilen des F.A.I.R.-Systems der Pesbe GmbH und steigern Sie Ihre Effizienz im Recruiting: https://lkw-fahrer-finden.de

Die Pesbe GmbH hat ein auf die Branche passendes Recruitingsystems F.A.I.R. zur Personalgewinnung entwickelt und unterstützt Transportunternehmen bei der Suche nach qualifizierten LKW-Fahrern. Dank positiver Bewertungen haben tausende potenzielle Kunden die Dienstleistungen des Unternehmens im Internet entdeckt. Innerhalb von nur zwei Tagen konnten die ersten drei Fahrer vermittelt werden. Das Team von LKW-Fahrer-finden.de unterstützt Kunden bei der Vorbereitung und dem Ablauf des Bewerbungsgesprächs. Die entstandenen Kosten sind fair und transparent. Bei Bedarf übernimmt das Unternehmen auch die Vorgespräche. Während des kostenfreien Beratungsgesprächs haben Kunden die Möglichkeit, sämtliche Fragen und Anliegen bezüglich des Produkts „LKW Fahrer finden“ zu besprechen. Hier ein kostenloses Beratungsgespräch buchen: https://lkw-fahrer-finden.de/kontakt

Mit kostenlosen E-Books von der Persbe GmbH können Sie lernen, wie Sie die richtigen LKW-Fahrer finden und das Bewerbungsgespräch erfolgreich gestalten. Dadurch sparen Sie viel Geld und erhöhen Ihre Chance, den perfekten Fahrer um 60% zu finden. „Unser Ziel ist es, unseren Kunden eine schnelle und unkomplizierte Lösung bei der Suche nach qualifizierten Kandidaten zu bieten“, sagt der Geschäftsführer der Pesbe GmbH Tobias Stancke. „Wir freuen uns über das positive Feedback unserer Kunden und werden auch in Zukunft alles dafür tun, um ihre Erwartungen zu erfüllen.“

Wenn Sie als Transportunternehmen nach einer effektiven Lösung für das Recruiting suchen, dann ist das F.A.I.R.-System genau das Richtige für Sie. Mit diesem System können die Transportunternehmen schnell und einfach potenzielle Mitarbeiter finden und einstellen. Das preiswerte und zuverlässige System löst eine der größten Herausforderungen in der Branche und ermöglicht es, sich auf das Kerngeschäft zu konzentrieren.

Die Pesbe GmbH ist der perfekte Partner für Unternehmen, die auf der Suche nach hochqualifizierten Bewerbern sind, die bereits in einem festen Beschäftigungsverhältnis stehen und einen Wechsel in Erwägung ziehen. Die Expertise von Pesbe GmbH ermöglicht es, potenzielle Kandidaten aufzuspüren und direkt anzusprechen, ohne dass eine Stellenanzeige nötig ist. Die Kunden können sich auf die Fachkenntnisse von Pesbe GmbH verlassen und gemeinsam die qualifiziertesten Mitarbeiter für ihr Unternehmen finden.

Kontakt

PESBE GMBH

Anja Stancke

Curslacker Deich 183a

21039 Hamburg

040 35 67 49 16

040 33 46 34 220



https://lkw-fahrer-finden.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.