Personalisierung von E-Commerce und Verbesserung der Kundenbindung mit Empfehlungssystemen

Mai 2022 – Empfehlungssysteme stärken die Kundenbindung und helfen, bessere Entscheidungen zu treffen, indem sie dazu beitragen, die Konversionsrate von Online-Shops zu verbessern.

Wenn Sie einer Person, die Ihre Website schon einmal besucht hat, empfohlene Produkte zeigen, lassen Sie sie damit wissen, dass Sie sie erkennen und als wertvollen Besucher behandeln. Die Möglichkeit dazu gibt Ihnen ein sogenanntes „Empfehlungssystem“, welches Daten aus früheren Benutzerinteraktionen verwendet. Empfehlungssysteme haben in den letzten Jahren sehr an Bedeutung gewonnen und sind für den E-Commerz eine riesige Chance, insbesondere in Bezug auf Big Data.

HPC-Cloud bietet viele Vorteile On-Demand

Mit der Nutzung großer Datenmengen und den Einsatz ausgeklügelter Algorithmen wird das Ziel verfolgt, die Konversionsrate des E-Commerce durch den Einsatz moderner Empfehlungssysteme zu steigern. Die HPC-Cloud bietet On-Demand-Zugriff über verschiedene Browser auf eine breite Palette von Computerressourcen, darunter Softwareanwendungen, physische und virtuelle Server, Datenprozessoren und Speichergeräte, Software- und Hardware-Entwicklungstools und Datenbanken. Dies bietet mehrere Vorteile, darunter erhöhte Simulationsleistung, reduzierte IT-Kosten, erhöhte Ressourcenverfügbarkeit und Flexibilität.

Benutzer müssen beispielsweise nicht in kostspielige homogene Cluster investieren, die lange Bereitstellungszyklen erfordern, welche sich nicht an Spitzenlasten anpassen. Cloud Computing kann bei Bedarf ermöglichen, dass diese Simulations- und Modellierungswerkzeuge fast sofort zur Verfügung stehen. Die intelligente Empfehlungs-Engine von Rescale, die auf Milliarden von Rechenstunden eingestellt ist, wird für Unternehmenskunden immer wichtiger und wertvoller, da die Auswahlmöglichkeiten für Rechenarchitekturen exponentiell wachsen, sich die Cloud-Wirtschaft schnell entwickelt und täglich neue Anwendungsfälle von Kunden angenommen werden.

Wichtige Ressource für Zukunft des Enterprise-Computing

Die wachsende Komplexität von Algorithmen wie KI und maschinellem Lernen, kombiniert mit der raschen Einführung von Computational Science und Engineering in allen wichtigen Branchen, macht diese Plattform zu einer immer wichtigeren Ressource für die Zukunft des Enterprise Computing. Rescale treibt als führender Anbieter von intelligentem Computing für die digitale Forschung und Entwicklung mit Hochleistungs-Computing für die Cloud industrielle und wissenschaftliche Durchbrüche mit umfassender intelligenter Automatisierung voran, die auf den unbegrenzten Rechenkapazitäten der Hybrid-Cloud basiert.

Die meisten E-Commerce-Unternehmen verwenden eine Cloud-basierte Lösung. Warum? Diese ist sehr einfach. Die Cloud bietet zahlreiche Vorteile, die sich perfekt für geschäftliche Anforderungen eignen. Beispielsweise kann die Cloud Traffic-Spitzen bewältigen und hat eine hohe Servicezuverlässigkeit, während sie einen hohen Datenschutz und andere Vorteile bietet. Darüber hinaus kann die Cloud-Infrastruktur für die verwendete E-Commerce-Plattform optimiert werden, wodurch eine Leistung sichergestellt wird, die herkömmliche Dienste nicht erreichen können.

Kundenakzeptanz und Marktchancen für intelligente Hybrid-Cloud-Plattformen wachsen

Steigende Investitionen in intelligente Hybrid-Cloud-Plattformen fördern einen zunehmend überzeugenden datengesteuerten Netzwerkeffekt, da die Kundenakzeptanz und die Marktchancen in den nächsten zehn Jahren schnell zunehmen. Indem Sie die Metadaten von Millionen einzigartiger Workloads, Zehntausenden von Anwendungen und Hunderten von verschiedenen Rechenarchitekturen nutzen, tragen Sie dazu bei, die besten Empfehlungen für die Bereitstellung der besten Leistung für Ihre Kunden sicherzustellen.

Analysten sagen voraus, dass die jährlichen Ausgaben auf dem High Performance Computing (HPC)-Markt bis 2025 60 Milliarden US-Dollar überschreiten werden, wobei die HPC-Cloud mit einer jährlichen Wachstumsrate von fast 80 % wachsen wird. Viele Workloads in der globalen Kategorie der wissenschaftlichen F&E, die größtenteils immer noch nur in Rechenzentren vor Ort durchgeführt werden, profitieren ebenfalls vom hybriden Cloud-Computing.

