Perschmann Calibration präsentiert den neuen Kalibrierkatalog

Der Katalog 2022/2023 bietet neue und verbesserte Dienstleistungen rund um das auditsichere Kalibrieren von Mess- und Prüfmitteln

Braunschweig, Juli 2022 – Wie gewohnt und doch neu: Im Kalibrierkatalog 2022/2023 finden Kunden wie in jedem Jahr eine ausführliche Übersicht sämtlicher akkreditierter Kalibrierdienstleistungen der Perschmann Calibration GmbH. Zusätzlich informieren die Braunschweiger Kalibrierexperten über praktische Services und hilfreiche Informationen für die tägliche Arbeit insbesondere für die Kunden im Qualitätsmanagement. In diesem Jahr hat sich der Kalibrierkatalog auch optisch verändert: Dank des neuen Designs ist das Angebot jetzt noch übersichtlicher. Neue und angepasste Dienstleistungen sind mit einem Hinweis versehen.

Digital anstelle von Papier

Ab sofort erhalten Kunden von Perschmann Calibration ihre Kalibrier-Scheine standardmäßig im PDF-Format. Das ist nicht nur gut für die Umwelt und ressourcenschonend, sondern auch praktisch für die tägliche Arbeit. Die Registrierung erfolgt ganz einfach per Kundennummer auf dem Online-Kalibrier-Portal trendic® hub. Mit den Logindaten können sich Kunden in trendic® hub anmelden und haben so jederzeit Zugang zur digitalen Onlineverwaltung. Das Portal bietet ihnen nicht nur die Möglichkeit, Kalibrierscheine herunterzuladen, sondern auch viele Verwaltungsfunktionen und eine umfassende auditsichere Messmittel-Verwaltung.

Kalibrieren vor Ort

Messmittel direkt bei sich vor Ort kalibrieren lassen ist ein echter Mehrwert für Kunden. Darum hat Perschmann Calibration die Dienstleistungen für das schnelle und auditsichere Kalibrieren vor Ort noch einmal erweitert. Die Vorteile: Die Mess- und Prüfmittel können unmittelbar nach der Kalibrierung sofort wieder eingesetzt werden, es gibt fast keine Ausfallzeit und die Kalibrierscheine stehen online in trendic® hub kurzfristig zur Verfügung. Neu ist z. B. die Kalibrierung von Höhenanreißgeräten und Längenmesseinrichtungen (bis 1/1000 mm Auflösung). Daneben kalibrieren die mobilen Experten u.a. auch weiterhin stationäre Messgeräte wie Profilprojektoren, Messmikroskope, Höhenmessgeräte, Rauheitsmessgeräte, Hartgesteinplatten und Waagen vor Ort.

trendic® hub – das Online-Portal für Kalibrierungen

Das Online-Portal trendic® hub hilft dabei, Kalibrierdaten auditsicher zu managen und Messmittel sicher zu verwalten. Die Ergebnisse stehen direkt nach der Kalibrierung in Echtzeit zur Verfügung, sind auf Mobilgeräten verfügbar und erleichtern den Verantwortlichen ihre Arbeit. Dank des neuen Lizenzmodells ist das Online-Portal jetzt noch flexibler an die praktischen Anforderungen der Kunden angepasst. Neben der kostenlosen Free-Version stehen Nutzern drei Varianten mit zusätzlichen Funktionen zur Auswahl: die Basis-Variante Audit Light, die erweiterte Variante Audit Pro und die umfangreichste Variante Audit Enterprise. Einzelne Funktionen können separat hinzugebucht werden und bei allen Versionen sind Updates inklusive.

Der Kalibrierkatalog 2022/2023 gilt seit August 2023 und ist online abrufbar unter: https://www.perschmann-calibration.de/kalibrierkatalog/

###

Start Download Pressemeldung als Word-Dokument: 202207_MI_Perschmann_Calibration_Kalibrierkatalog

Bildmaterial finden Sie hier zum Download: https://profil-marketing.cloud/index.php/s/DweaRacYZLorgiR

###

Über die Perschmann Calibration GmbH

Als Dienstleister für die Kalibrierung von Mess- und Prüfmitteln der produzierenden Industrie führt die Perschmann Calibration GmbH täglich bis zu 3.000 Kalibrierungen im Labor oder beim Kunden vor Ort durch. Damit ist sie der größte Anbieter Deutschlands auf diesem Spezialgebiet. Die Perschmann Gruppe bietet Kalibrierdienstleistungen bereits seit 1993 an – zunächst als Abteilung des Werkzeuggroßhandels Hch. Perschmann GmbH. Nach zwölf erfolgreichen Jahren firmierte das Braunschweiger Kalibrierlabor 2005 zum eigenständigen Unternehmen Perschmann Calibration GmbH um. Heute sorgt hochqualifiziertes Personal am Standort Braunschweig sowie beim Kunden vor Ort für normkonforme Kalibrierungen von allen Messmitteln aus Fertigung, Mess- und Prüfräumen. Dabei werden die Messmittel entsprechend den aktuellen Normen und Richtlinien auditsicher kalibriert. Weitere Informationen finden Sie unter www.perschmann-calibration.de / www.trendic-hub.de / www.facebook.de/PerschmannGruppe / www.linkedin.com/company/perschmanngruppe

Pressekontakt:

Profil Marketing OHG

Jan Lauer

Humboldtstr. 21

D-38106 Braunschweig

Tel.: +49-531-387 33 18

Fax: +49-531-387 33 44

E-Mail: j.lauer@profil-marketing.com