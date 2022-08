Pecunia 7: ALVARA | Digital Solutions entwickelt Cloud-Lösung für die Geldbearbeitung

Leipzig, 31.08.2022. ALVARA | Digital Solutions hat mit Pecunia 7 Lösung für die Geldbearbeitung als Cloud-Anwendung auf ein neues Level gehoben, welche Finanzinstitute und Wertdienstleister bei ihrem Tagesgeschäft effizient unterstützt. Die Unternehmensgruppe reagiert damit auf die steigende Nachfrage nach Lösungen, die das immer teurer werdende Bargeldmanagement wirtschaftlicher gestalten hilft. Kostendruck, regulatorische Anforderungen, ein dynamisches Marktumfeld und individuelle Kundenwünsche stellen dabei viele professionelle Bargeldakteure, wie Banken und Sparkassen vor erhebliche Herausforderungen.

„Digitale Lösungen sprechen schon lange für mehr Effizienz und Sicherheit – auch beim Bargeld-Management. Mit Pecunia 7 haben wir jetzt unsere bisherige Pecunia-Lösung gezielt weiterentwickelt, um den zukünftigen Anforderungen wie KRITIS, MaRisk, BAIT auf Basis einer SaaS-Lösung proaktiv zu begegnen. Das Ergebnis ist eine Cloud-Lösung, die alle Prozesse der Geldbearbeitung unterstützt“, erklärt ALVARA | Digital Solutions-Geschäftsführer Steven Schwarznau. In Verbindung mit ALVARA ICC (ALVARA Interactive Cash Control), der Plattform für die Digitalisierung der Kundenbeziehung, ergeben sich weitere Vorteile. Die von der Bundesbank zertifizierte ICC-Kundenplattform samt App ermöglicht u.a. auch einen effizienteren elektronischen Austausch mit der Bundesbank – wie etwa in Form des Bundesbank-Bargeldrecyclings, CashEDI (Cash Electronic Data Interchange) oder die digitale Bereitstellung der Differenzprotokolle der Bundesbank.

„Pecunia 7 überzeugt mit Kosteneffizienz, Transparenz und Einfachheit im Bargeldmanagement“, so ALVARA | Digital Solutions-Geschäftsführer Dr. Lutz Anderie. Durch die optimierte Cloud-basierte Geldbearbeitung können Finanzinstitute und Wertdienstleister ihre Kosten für IT-Infrastrukturen senken. Daneben kann die Abrechnung über kalkulierbare Nutzungspauschalen erfolgen. Durch umfassende Prozessprotokolle, eine lückenlose Nachverfolgbarkeit und kundenorientierte Anwendungspakete schafft Pecunia 7 maximale Transparenz. Gleichzeitig ermöglicht – wie bei den Lösungen von ALVARA | Digital Solutions üblich – eine intuitive Bedienbarkeit eine einfache Anwendung durch die Nutzerinnen und Nutzer.

Pecunia ist seit über 25 Jahren bei namhaften Wertdienstleistern und Banken erfolgreich im Einsatz. Die modular aufgebaute Software unterstützt alle Aufgabenbereiche des Bargeld-, Sorten- und Valorenhandlings – von Zählungen über Transporte und dokumentierte Haftungsübergänge bis hin zu Abrechnungen. Die Weiterentwicklung hin zu Pecunia 7 schreibt die Erfolgsgeschichte des Produkts fort.

Auf der im September stattfindenden CashCon in Leipzig (7.-8.9.2022) stellt ALVARA die Lösung rund um Pecunia 7 zum ersten Mal dem Fachpublikum vor. Die CashCon wird auch in diesem Jahr wieder eine wichtige Austauschplattform für alle Akteure aus der Bargeld-Branche sein. Ein gelungenes Konzept verbindet Wissenstransfer und Produktvorstellungen. Ausgewählte Experten berichten über die neuesten Entwicklungen, präsentieren Best Practices und Innovationen. Für Teilnehmer ist der Austausch mit anderen Marktteilnehmern vor Ort ein großer Gewinn.

Anmeldungen sind noch kurzfristig möglich: https://www.gs1-germany.de/no_cache/gs1-academy/events/cashcon-2022/07-09-2022/anmeldung/

Weitere Informationen:

https://www.digital.alvara.eu/de/

Über ALVARA | Digital Solutions (eine Marke der ALVARA Holding GmbH):

ALVARA | Digital Solutions ist eine Marke der ALVARA Holding GmbH. Der Unternehmensverbund versteht sich als führender europäischer Anbieter für Track & Trace-Softwarelösungen rund um den Bargeldkreislauf und die -logistik – von der Bargeldbearbeitung über das Monitoring und die Prozessautomatisierung bis hin zum Clearing. Mit ihren maßgeschneiderten Lösungen zur Erfassung und Nachverfolgung von Zahlungsströmen ermöglicht die Unternehmensgruppe Retailern, Wertdienstleistern und Finanzinstituten ihre Bargeldmanagementabläufe zu optimieren und ihre Prozesskosten zu senken. Zu den Kunden von ALVARA | Digital Solutions zählen Unternehmen aus dem Retail‑, Wertdienstleister- und Bankensektor weltweit. www.digital.alvara.eu

