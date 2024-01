Patty die Fledermaus / Patty the Bat

Die Steppen-Bartfledermaus ist nach Österreich eingewandert. Das nur wenige Zentimeter große Tier fühlt sich sichtlich wohl im Naturschutzgebiet in Kärnten.

Dieses Buch erzählt die Erlebnisse der kleinen Fledermaus Patty und ihrer Fledermausherde auf ihrer Reise nach Klagenfurt. In die Geschichte integriert sind Informationen über Arten- und Naturschutz, sowie über das Verhalten dieser putzigen Tiere.

Für junge Baumeister haben wir eine Bauanleitung für Fledermausquartiere dem Buch beigefügt.

Das Buch ist in Deutsch und Englisch verfasst und eignet sich – durch zahlreiche Illustrationen – hervorragend zum visuellen Sprachenlernen.

Die Autorin und Malerin lebt und arbeitet in Wien. Für ihre Kindergeschichten wurde sie 2011 und 2012 mit dem ‚Sparefroh–Preis Österreich‘ ausgezeichnet. Sie unterstützt mit ihren Büchern die ‚Autonomen österreichischen Frauenhäuser‘, hält ‚Gewalt–Präventions–Workshops’ an Schulen und spricht offen in den Medien über das Tabu–Thema familiärer Gewalt. Zahlreiche Fernseh– und Radiointerviews begleiten sie auf ihrem Weg gegen Gewalt. Seit 2014 ist sie Vorstandsvorsitzende des Vereins ‚Respekt für Dich – Autorinnen gegen Gewalt‘, seit 2022 Obmann-Stv. Buch- und Medienwirtschaft der WKO Wien und Geschäftsführerin vom Karina-Verlag. Sie schreibt im Genre Thriller und Kinderbücher und illustriert zahlreiche Kinderbücher.

