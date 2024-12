Patrick Kather als Vorstand der enviaM-Gruppe bestätigt

Patrick Kather (44), wird für weitere fünf Jahre als Vorstand Vertrieb und Erzeugung der enviaM-Gruppe bestellt. Das hat der Aufsichtsrat in seiner heutigen Sitzung entschieden. Kather gehört seit dem 1. Oktober 2022 zum Vorstand der envia Mitteldeutsche Energie AG (enviaM), Chemnitz.

„Ich freue mich sehr auf die erfolgreiche Fortsetzung unserer Zusammenarbeit“, sagt Bernd Böddeling, Vorsitzender des enviaM-Aufsichtsrats. „Unter seiner Verantwortung werden Vertrieb und Erzeugung konsequent an den Anforderungen der Kunden und Partner ausgerichtet.“

„Ich freue mich über das Vertrauen. Wir haben in den vergangenen zwei Jahren die Energiekrise gemeistert und große Fortschritte bei Kundenzentrierung und Dekarbonisierung erzielt. Dies möchte ich mit meinen Vorstandskollegen und meinem Team gemeinsam fortsetzen,“ so Patrick Kather.

Der gebürtige Hallenser Kather studierte in Leipzig Betriebswirtschaft. Nach mehrjähriger Tätigkeit in der externen Beratung trat Kather 2012 in den E.ON Konzern ein. Dort war er in zahlreichen leitenden Funktionen tätig, ehe er im Oktober 2022 zur enviaM-Gruppe kam.

Die enviaM-Gruppe ist der führende regionale Infrastruktur- und Energiedienstleister in Ostdeutschland. Der Unternehmensverbund versorgt rund 1,2 Millionen Kunden mit Strom, Gas, Wärme und Energie-Dienstleistungen. Zur Unternehmensgruppe mit rund 3.800 Beschäftigten gehören die envia Mitteldeutsche Energie AG (enviaM), Chemnitz, sowie weitere Gesellschaften, an denen enviaM mehrheitlich beteiligt ist. Anteilseigner von enviaM sind mehrheitlich die E.ON SE sowie rund 650 ostdeutsche Kommunen, die direkt oder über Beteiligungsgesellschaften an enviaM beteiligt sind.

