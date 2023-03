PARTY-SZENE IM BLITZLICHT-GEWITTER

Endlich wieder live verliehen: Der Ballermann Award 2023. Der Party-Oscar ist zurück!

Endlich wird er wieder live verliehen: Der „Ballermann Award“! Mittlerweile als Oscar der Party- und Eventszene heiß begehrt, wird der „Ballermann Award“ bekannten Schlager- und Party-Stars am 26.03.2023 eine „Preis-verdächtige“ Bühne bereiten. Erneut findet die „15. Ballermann Award Nacht“ im legendären Willinger Brauhaus im Sauerland statt. Dort wird sich das Who ist Who der Party-Szene versammeln, um ihre Preisträger mit dem Party-Oscar zu ehren. Begleitet wird die Preisverleihung regelmäßig von einem riesigen Medienaufgebot aus TV- u. Zeitungsredaktionen, Fotografen, TV-Magazinen sowie Online-Portalen.

Auf der illustren Gästeliste, die gleichzeitig das Tracklisting des gleichnamigen Tonträgers aus dem Hause DA-Music füllen wird, stehen diesmal Namen wie Zipfelbuben, Olaf Henning, Tim Toupet, Jürgen & Peter Milkski, Alex Engel, Nancy Frank, Stereoact, Schäfer Heinrich, Tobee, Rick Arena, der weibliche Mallorca-Star Marry, sowie Achim Petry, Menderes, Volker Rosin und viele mehr. Moderiert wird die legendäre Ballermann-Preisverleihung von Jan Kunath, Frank Neuenfels und Sabrina Berger.

Verliehen werden die BALLERMANN®AWARDs von der Firma epco-media, H.-Dieter Gross, in Zusammenarbeit mit den Inhabern der Markenrechte Ballermann®, Annette und Andre Engelhardt. H.-Dieter Gross zeichnet u. a. für die monatlich erscheinenden und viel beachteten BALLERMANN®CHARTS verantwortlich. Gemeinsam mit den an die Ballermann Charts angeschlossenen Discjockeys aus ganz Deutschland sowie dem Ballermann Award – Komitee erfolgte die Abstimmung und Wertung über die Künstler/in, die auch im Jahr 2022/23

erneut überzeugen konnten. Die Gesamt-Koordination wird – wie auch schon in den letzten Jahren – in Zusammenarbeit mit Alexander Frömelt durchgeführt.

Markenhinweis: “ Ballermann®“ ist eine geschützte Marke in Verwertung der A. Engelhardt-Markenkonzepte GmbH und der BALLERMANN®RANCH. „Ballermann®“ unterstützt GUT AIDERBICHL – die Heimat der geretteten Tiere.

Bildquelle: DA Music / A. Engelhardt