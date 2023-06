Party im Retro-Stil

Retro Set 5 in 1

Suchst du nach einer lustigen und einzigartigen Möglichkeit, dein Kostüm zu vervollständigen? Dann ist das 5-in-1-Retro-Set Pink genau das Richtige. Es enthält Schweißbänder, eine aufblasbare Boombox, eine Sonnenbrille, einen Sportbeutel mit Kordel und eine Trillerpfeife.

Schweißbänder

Die Schweißbänder im 5 in 1 Retro Set Pink verleihen jedem Kostüm einen Hauch von Retro-Stil. Sie eignen sich perfekt, um einen 80er-Jahre-Aerobic-Lehrer-Look zu vervollständigen oder Deinem Outfit einen zusätzlichen Farbakzent zu verleihen. Außerdem sind sie angenehm zu tragen und können auch für das eigentliche Training verwendet werden, wenn du dich inspiriert fühlst.

Aufblasbare Boombox

Eine aufblasbare Boombox darf auf keiner 80er-Jahre- oder Retro-Party fehlen. Diese Box aus dem 5-in-1-Retro-Set Pink lässt sich leicht aufblasen und verleiht deinem Kostüm oder deiner Partydekoration einen lustigen Touch. Du kannst sie sogar als Requisite für Fotos verwenden oder deine Lieblingssongs abspielen lassen, um den Spaßfaktor zu erhöhen.

Sonnenbrille

Die Sonnenbrille aus dem 5 in 1 Retro Set Pink ist ein klassisches Accessoire für jeden Retro-Look. Sie ist aus strapazierfähigem Kunststoff gefertigt und hat einen rosa Rahmen, die zum Rest des Sets passen. Egal, ob du einen 70er-Jahre-Disco-Look oder einen 90er-Jahre-Grunge-Look anstrebst, diese Sonnenbrille verleiht deinem Outfit einen lustigen Touch.

Sportbeutel mit Kordel

Der Beutel mit Kordel im 5 in 1 Retro Set Pink ist eine praktische und stilvolle Ergänzung für jedes Kostüm. Er eignet sich perfekt für die Mitnahme von Partyutensilien wie Telefon, Schlüssel oder Snacks. Der Beutel ist aus strapazierfähigem Material in pink gefertigt und hat eine Kordel zum einfachen Tragen.

Trillerpfeife

Die Trillerpfeife im 5 in 1 Retro Set Pink ist ein witziges Accessoire, das jedem Outfit einen Hauch von Verspieltheit verleiht. Sie eignet sich perfekt, um ein Schiedsrichter- oder Sportkostüm zu vervollständigen oder einfach nur, um auf einer Party Lärm zu machen. Die Pfeife ist aus strapazierfähigem Kunststoff gefertigt und passend zum Rest des Sets in Pink gehalten.

Produktmerkmale:

– Perfekt für jede Party im Retro-Stil

– Enthält 5 wichtige Artikel, um dein Outfit zu vervollständigen

– Schweißbänder lassen dich cool aussehen, während du die Nacht durchtanzt

– Aufblasbare Boombox verleiht deinem Outfit einen authentischen Touch

– Die Sonnenbrille schützt deine Augen und verleiht deinem Outfit einen stylischen Touch

– Jutebeutel mit Kordel zum bequemen Transportieren deiner Habseligkeiten

– Die Trillerpfeife verleiht deinem Ensemble einen einzigartigen Klang

– Pinke Farben verleihen deinem Outfit einen lustigen, verspielten Touch

– Eine Größe passt den meisten

– Leicht zu tragen und bequem

– Hergestellt aus hochwertigen Materialien für Haltbarkeit und Langlebigkeit.

5 in 1 – Retro pink Set mit Stirnband & Ghettoblaster uvm. – als Accessoire Vokuhila Kostüm zu Retro neon 80er 90er Fasching & Karneval —>> JETZT KAUFEN

Das Set ist das perfekte Outfit für jede Party im Retro-Stil. Dieses Set enthält alles, was du brauchst, um deinen 80er- oder 90er-Look zu vervollständigen, Mit diesen Accessoires heben Sie sich garantiert von der Masse ab und versetzen sich in die Zeit zurück.

Das 5-in-1-Retro-Set Pink ist eine lustige und erschwingliche Möglichkeit, Ihr Karnevals- oder Faschingskostüm zu vervollständigen. Mit Schweißbändern, einer aufblasbaren Boombox, einer Sonnenbrille, einem Sportbeutel mit Kordel und einer Trillerpfeife hat dieses Set alles, was du brauchst, um bei deiner nächsten Veranstaltung aufzufallen. Egal, ob du auf einen Retro-Look stehst oder einfach nur dein Outfit aufpeppen willst, dieses Set wird dich sicher beeindrucken.

