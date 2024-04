Partnerschaft zwischen SonneNext energy und LB SolarTec GmbH

Strategische Partnerschaft und Beteiligung stärken das Team und die Expertise der SonneNext energy GmbH

Die SonneNext energy GmbH, Erfinder des KI-gestützten Energie-Management-Systems AI.leen mit Sitz in Niederzissen, gibt die strategische Partnerschaft mit der LB SolarTec GmbH aus Siegburg bekannt. Diese Partnerschaft markiert einen wichtigen Schritt in der Weiterentwicklung von SonneNext energy und dem intelligenten EMS AI.leen. Sie wird dazu beitragen, die Ziele des Unternehmens zu stärken und sein Wachstum zu beschleunigen.

Im Rahmen der Partnerschaft haben die Eigentümer und der Geschäftsführer der LB SolarTec GmbH über die neugegründete LB SolarTec Holding GbR einen Anteil von zehn Prozent an der SonneNext energy GmbH erworben. „Wir werden über unsere Unternehmensanteile nun substanziell in die SonneNext energy GmbH investieren und darüber hinaus aktiv die operativen Bereiche Installation und Technik sowie den Customer Care über den First-Level-Support an der Hotline verstärken“, sagt Lindrit Ramusholli, Geschäftsführer und Gründer des auf erneuerbare Energien spezialisierten Elektro-Meisterbetriebs LB SolarTec GmbH. In seinen mittlerweile mehr als 10 Jahren Erfahrung hatte sich Ramusholli schon über Deutschlands Grenzen hinweg einen Namen als Experte in der Planung und erfolgreichen Umsetzung groß angelegter Photovoltaikanlagen im Megawattbereich gemacht.

Heute ist die LB SolarTec ein wachstumsstarkes Unternehmen in der Solarbranche. Mit mehr als 500 deutschlandweit installierten PV-Anlagen, die bereits mit Deye-Wechselrichtern ausgestattet sind, hat das Siegburger Unternehmen eine wesentliche Grundlage zur weiteren Verbreitung von AI.leen, dem KI-gestützten Energie-Management-System der SonneNext energy geschaffen.

„Wir freuen uns sehr über die Partnerschaft mit der LB SolarTec GmbH“, sagt Hans Jörg Hölzenbein, Geschäftsführer und Gründer der SonneNext energy GmbH. „Die LB SolarTec bringt eine beeindruckende Expertise in die Partnerschaft ein, die dazu beitragen wird, die Markteinführung unseres Energie-Management-Systems AI.leen zu beschleunigen und damit schneller die angestrebte Position von SonneNext energy als führender Anbieter auf dem Gebiet der KI-gestützten Vermarktung von erneuerbarer Energie zu erreichen. Das weitere Engagement des Teams von LB SolarTec wird einen wesentlichen Beitrag dazu leisten, unsere Kunden noch besser zu unterstützen und unsere Wachstumsziele schneller zu erreichen.“

Auch Lindrit Ramusholli sieht die Zusammenarbeit optimistisch: „Wir sind davon überzeugt, dass unsere Partnerschaft mit SonneNext energy eine Win-win-Situation für beide Unternehmen darstellt. Gemeinsam werden wir in der Lage sein, noch mehr Menschen Zugang zu nachhaltiger Energie zu verschaffen und einen positiven Beitrag zum Umweltschutz zu leisten. Der weiteren Einführungsphase des SonneNext EMS AI.leen wird diese Allianz einen kräftigen Schub verleihen.“

Mehr zur SonneNext energy GmbH und dem KI-gestützten intelligenten Energiemanagement-System AI.leen ist unter https://sonnenext.com zu erfahren.

Eine Pressemitteilung der SonneNext energy Gmbh, Niederzissen und der LB SolarTec GmbH, Siegburg.

Zur SonneNext energy GmbH

Die SonneNext energy GmbH entstand aus der Zusammenarbeit von IVG energy solution GmbH und Hans Jörg Hölzenbein. Das Unternehmen vertreibt mit ihrem KI-gestützten Energie-Management-System „AI.leen“ ein Produkt für Betreiber kleiner PV-Anlagen. Das eingetragene Energieunternehmen mit Sitz in Niederzissen ist auch Direktvermarkter von erneuerbarer Energie und entwickelt innovative Produkte im Energiemarkt.

Immer mehr Haushalte in Deutschland setzen auf Photovoltaik bei der Energiegewinnung. Denn PV-Anlagen sind nicht nur eine einfache Möglichkeit der Energiegewinnung im privaten Bereich, sondern können auch die Basis für eine nahezu kostenneutrale Stromnutzung sein. Die Integration eines KI-gesteuerten Energiemanagement-Systems für Photovoltaikanlagen ist ein weiterer Schritt in eine nachhaltigere und effizientere Energiezukunft.

Das intelligente KI-gesteuerte Energie-Management-System AI.leen verwaltet und verteilt nicht nur den gewonnenen Strom auf höchst effiziente Art, sondern hilft zusätzlich Mehreinnahmen zu generieren und auf diese Weise mit der Energie der Sonne Geld zu verdienen. Mit integrierten Prognosetools zur voraussichtlichen Stromverwendung und der zu erwartenden Stromproduktion des Haushalts sorgt das EMS „AI.leen“ für eine optimierte Stromnutzung. Aufgrund der Kenntnis zukünftiger Börsenstrompreise versetzt AI.leen den Betreiber von PV-Anlagen mit Batteriespeicher darüber hinaus in die Lage, den selbst produzierten Strom zeitversetzt an der Strombörse zu Höchstpreisen zu verkaufen.

Mit ihrer Mission möchte die SonneNext energy GmbH Strom als Einkommensquelle für alle erschließen, die Autarkiequote erhöhen und letztlich auch die Netze entlasten.

Zur Person Lindrit Ramusholli, Gründer der LB SolarTec GmbH, Siegburg

Lindrit Ramusholli ist Geschäftsführer und Gründer der LB Solartec GmbH, einem renommierten Elektro-Meisterbetrieb, der sich auf erneuerbare Energien spezialisiert hat. Mit über 10 Jahren Branchenerfahrung hat sich Lindrit Ramusholli einen Namen als federführender Experte bei der Planung und Umsetzung von Photovoltaik-Anlagen im Megawattbereich über die Grenzen Deutschlands hinaus gemacht. Seine herausragende Kompetenz für nachhaltige Energiekonzepte spiegelt sich in jedem Projekt und setzt neue Maßstäbe im Bereich der erneuerbaren Energien.

