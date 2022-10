Partnerschaft mit Energiepark Winden GmbH

Gewinnung von Strom und Wärme aus nachhaltiger und regionaler Biomasse

Berlin, den 23.09.2022:

CEHATROL® Technology eG gibt eine stille Beteiligung mit Energiepark Winden GmbH bekannt.

Zur Vorstellung: Die Energiepark Winden GmbH, Geschäftsführer Herr Wolfgang Flach, ist eine Gesellschaft, die sich auf Gewinnung von Strom und Wärme aus nachhaltiger und regionaler Biomasse konzentriert.

CEHATROL® Technology eG, Vorstand Stefan Gollee, ist eine der führenden Genossenschaften in Berlin und Energie-Contracting-Spezialist für Privat- und Gewerbehaushalte. DIE Genossenschaft für MENSCH, ENERGIE und UMWELT etabliert sich zunehmend nicht nur in Deutschland, sondern in Österreich und in der Schweiz.

Die CEHATROL® Technology eG besitzt wichtige Werteversprechen beispielsweise „Kein Mitglied muss bei uns frieren“. Mit exzellentem Energie-Know-how, regulatorischer Kompetenz, ausgewiesener Handlungsschnelligkeit und umfassender Nachhaltigkeitsexpertise navigiert die Genossenschaft ihre Mitglieder durch eine immer komplexer werdende Energiewelt.

Frank Knauer, Bevollmächtigter der Generalversammlung von CEHATROL® Technology eG „Wir verstehen uns dabei als DER Partner unserer Mitglieder für smarte, effiziente und grüne Energielösungen. So unterstützen wir unsere Mitglieder bei der Verbesserung ihrer grünen Zukunft über Generationen hinaus“.

Die Kooperation mit Energiepark Winden GmbH zeigt deutlich Erfolgsfaktoren:

-Nachhaltige Zusammenarbeit der deutsch-deutschen Partner

-Aufbau eines deutsch-deutschen Netzwerkes für Folgeprojekte Basis Biomasse mittels ZEE-Anlagen

-Überdurchschnittliche spezifische Erträge im Raum Baden-Württemberg mit regionalem Anschluss

Die Energiepark Winden GmbH produziert aus „natürlichen, landwirtschaftlichen“ Reststoffen Strom, Wärme und Dampf. Wegen der gleichzeitigen Produktion von Strom und Wärme zeichnen sich Biomassekraftwerke durch einen besonders hohen Wirkungsgrad aus. Biomassekraftwerke erreichen ihre optimale Effizienz, wenn neben dem Strom auch die Abwärme nutzbar gemacht wird.

CEHATROL® Technology eG und Energiepark Winden GmbH verfolgen ein nahestehendes zentrales Ziel:

1. Pflege der Beziehungen zu den für die deutsche und europäische Energieversorgung wichtigen Energierohstoff- und Transitländern. Somit werden günstige und auch stabile wirtschaftliche Rahmenbedingungen für Energieprojekte deutscher und europäischer Investoren geschaffen und gewährleistet.

2. Die Verlässlichkeit und Bezahlbarkeit von Energieimporten zusätzlich angeboten werden kann. Im Vordergrund stehen Projekte zu Energiebezugsquellen und- transportwegen. Die Kooperation mit Energiepark Winden GmbH ist ein Teil von einem Netzwerk in der Energiewirtschaft, die sich für die Zukunft weiterentwickelt.

3. Die Energie- und Klimawende ist ein Projekt über weitere Generationen hinaus. Es geht um nicht weniger als die Bewahrung der Lebensgrundlagen künftiger Generationen.

Frank Knauer, Bevollmächtigter der Generalversammlung von CEHATROL® Technology eG „Ein schonender Umgang mit Ressourcen, nachhaltige, effiziente und digitale Energielösungen sowie die gezielte Reduzierung von Treibhausgasemissionen für unsere Kunden, Mitglieder – das sind unser Antrieb und unsere Mission“.

CEHATROL® Technology eG und Energiepark Winden GmbH, eine Partnerschaft mit solider Finanzkraft, stabiler Struktur und langjähriger Erfahrung sowie umfassender energiewirtschaftlicher Kompetenz sind wir der richtige Partner an Ihrer Seite- der nächsten Generation.

Egal, ob in den Bereichen Projektplanung, Konzeption, Bau, oder Betrieb: Von der ersten Bedarfsanalyse über die Realisierung und Finanzierung bis hin zum späteren Betrieb der Energieversorgung mit ZEE-Anlagen bietet die Partnerschaft echte innovative Energiedienstleistungen aus einer Hand.

Gemeinsam stellt CEHATROL® Technology eG und Energiepark Winden GmbH die Weichen der Energieversorgung in Richtung Zukunft.

CEHATROL Technology eG beteiligt die Menschen an der nachhaltigen Erzeugung von erneuerbarer Energie, schafft nachhaltige Arbeitsplätze und stärkt damit die Partizipation der Bürgerinnen und Bürger innerhalb der Gesellschaft. Sie schafft zudem lokale Wertschöpfung und Arbeitsplätze vor Ort. Die Dezentralisierung und die Schaffung von dezentralen Wirtschaftskreisläufen in Dörfern und kleinen Gemeinden steht dabei im Fokus. Erfolge für jedermann unter dem Dach einer starken Gemeinschaft.

