Parkster Plus: Fast 200.000 Bäume gepflanzt

München, 26. April 2021 – Wer mit der App parkt, hilft beim Bäumepflanzen: Parkster, einer der führenden Anbieter in Deutschland für das Handy-Parken, dankt anlässlich des Earth Day 2021 und des Internationalen Tag des Baumes allen Nutzer*innen der Parkster App für ihr Engagement für mehr Klimaschutz und Nachhaltigkeit.

“Wer sich für die Parkster Plus-Mehrwertdienste in unserer App entscheidet, leistet automatisch einen kleinen Beitrag zum Klimaschutz: Für jeden zwanzigsten Plus-Parkvorgang pflanzen wir einen Baum”, so Michael Scharf, Global Chief Marketing Officer bei Parkster. “Bis Ende März konnten wir so 197.000 Baumpflanzungen fördern und danken dafür allen Nutzer*innen der App. Einen noch größeren Beitrag zum Klimaschutz können wir alle gemeinsam leisten, indem wir auf unseren CO2-Fussabdruck im Alltag achten, uns bewusst für CO2-arme oder neutrale Fortbewegungsmittel entscheiden – oder das Auto einfach einmal stehen lassen.”

Die Parkster App ist für Android-Endgeräte sowie für das iPhone kostenlos in den jeweiligen Stores erhältlich.

Weitere Informationen unter: https://www.parkster.com/de/how-it-works/

Parkster für Android-Geräte herunterladen: http://bit.ly/ParksterAndroidApp

Parkster für das iPhone herunterladen: http://bit.ly/ParksteriOSApp

Parkster ist innovativer Full-Service-Anbieter im Bereich Digitales Parken. Das Unternehmen ermöglicht es Autofahrer*innen, Parkgebühren mit dem Smartphone minutengenau und auf Rechnung zu bezahlen. Das Unternehmen entwickelt und vermarktet Lösungen zur On- und Off-Street-Parkraumverwaltung für kommunale und gewerbliche Parkraumbewirtschafter sowie zur Parkgebührenabrechnung für Mitarbeiter*innen in Unternehmen.

Parkster wurde 2010 im schwedischen Lund gegründet. Parkster zählt heute zu den zehn am schnellsten wachsenden schwedischen Unternehmen in Europa. Das Unternehmen vermarktet seit 2018 seine Lösungen auch in Deutschland. 2019 erhielt Parkster für den erfolgreichen Marktstart den Schwedischen Unternehmenspreis in der Kategorie “Newcomer”. Parken mit der Parkster App ist heute in über 250 deutschen Städten und Gemeinden verfügbar.

Firmenkontakt

Parkster GmbH

Michael Scharf

Lyonel-Feininger-Straße 28

80807 München

089 306 6979 00

marketing@parkster.de

https://www.parkster.de

Pressekontakt

H zwo B Kommunikations GmbH

Bernd Jung

Neue Straße 7

91088 Bubenreuth

09131/812 81 -0

info@h-zwo-b.de

http://www.h-zwo-b.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.