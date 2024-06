Papaya – Vitamin- und Verdauungs-Booster im Hundefutter?

Schon gewusst was alles in Papaya steckt und warum sie so gesund ist für den Hund?

Ist Papaya als Barf-Snack geeignet oder sollte sie im Barf-Rezept enthalten sein?

Papaya ist tatsächlich frisch oder auch getrocknet ein guter Snack für Deinen Hund. Obwohl unsere Hunde die „richtigen Naturalis BARF-Snacks“ noch etwas mehr lieben (getrocknete Hühnerhälse, Hühnerflügel, Rinderlunge, Eutersticks und Rindersehnen), ist Papaya auch eine wichtige Zutat in unserem Naturalis Trockenbarf Rezept.

Erstaunlicher Vitamin-Cocktail – gesund für den Hund

Schon gewusst, was alles in Papaya steckt und warum sie so gesund ist? Neben einem umfassenden Vitamincocktail (A, B1, B2, B3, B5, B6, C, E, Folsäure), enthält Papaya Enzyme wie das Papain. Es erleichtert die Verdauung und trägt natürlich und schonend zur Aufrechterhaltung einer vitalen Darmflora des Hundes bei. Außerdem bietet Papaya wichtige Mineralstoffe wie zum Beispiel Magnesium, Kalium und Eisen. Papaya ist auch deshalb gesund für Deinen Hund, weil sie kalorienarm ist und wenig Fruchtsäure enthält. Damit ist Papaya auch für empfindliche Hunde geeignet.

Wie integriert man Papaya im Speiseplan Deines Hundes?

Papaya ist roh eine sehr gute Zutat in einem BARF-Menü, aber auch als Beigabe in Form eines Barf-Snacks eine Bereicherung im persönlichen Speiseplans Deines Hundes. Man kann Papaya als Trockenobst verwenden und sie zum Beispiel auch mit hochwertigen Ölen wie Lachsöl, Hanföl oder Kürbiskernöl verfeinern. Aber auch über Hundekekse mit Papaya freut sich dein Hund sicherlich.

Wie bereite ich Papya im Hundefutter zu, damit der Hund sie gut verträgt?

Man bereitet die Papaya vor, indem man Schale und Kerne entfernst. Füttere Papaya in Maßen und beobachte, wie Dein Hund darauf reagiert. Denn jeder Hund ist anders und kann verschieden auf unterschiedliche Früchte reagieren. Wer sein Hundefutter kocht (für empfindliche Hunde), kann ebenfalls Papaya in seiner Zubereitung verwenden. Man sollte jedoch beachten, das heiße Temperaturen Nährstoffe und Vitamine zerstören können.

Rezept: Hunde-Kekse mit Papaya und Erdnussbutter

Knete einen schönen Teig aus Ei, Kokosnussmehl, Buchweizenmehl (hoher Eiweiß, Vitamin E und Kieselsäure) und ein bisschen Ernußbutter (nicht bei Nussallergie). Verfeinere den Teig zuletzt mit keinen Stücken Papaya sowie mit Zutaten, die Dein Hund mag. Verzichten sollte man auf Zucker, Schokolade, Avocados, Macadamia-Nüsse, Weintrauben, Rosinen, Xylitol, Süßstoffe, Zwiebeln, Knoblauch, Schweinefleisch, rohe Kartoffeln, rohe Hülsenfrüchte, Pilze, Tomaten, Auberginen, Fruchtkerne, Paprika.

Schon gewusst, dass Papaya schon drin ist in Naturalis Trockenbarf?

Die Naturalis Trockbarf Rezepturen berücksichtigen umfassend alle Ernährungsbedürfnisse eines normalen Hundes unabhängig von Rasse und Größe. Daher wird die Fütterung mit Naturalis Trockenbarf Hundefutter auch von Tierärzten empfohlen. Naturalis deklariert die im seinem Trockenbarf Hundefutter enthaltenen Inhaltsstoffe zu 100% und bezieht sein Fleisch aus nachhaltiger Tierhaltung. im 20% Anteil von Obst- und Gemüse stecken auch Papaya und andere nützliche Zutaten. Naturalis Trockenbarf ist das einzige zu 100% deklarierte Alleinfuttermittel, das Getreide frei auf jegliche Zusätze (auch künstliche Vitamine) verzichten kann. Auch Dank Papaya (zu ca. 1% im Naturalis Trockenbarf enthalten).

Naturalis Trockenbarf ist das getrocknete Premium BARF Hundefutter. Es ist so nahrhaft wie das 4-Fache eine Nassfutters und damit äußerst effektiv und schonend für den Hund. Das biologisch artgerechte Alleinfuttermittel für Hunde ist ohne jegliche Zusatzstoffe, getreidefrei, glutenfrei, sojafrei. Das Naturalis Smart 80 Trockenbarf Hundefutter wird zubereitet aus 80 % frischem Fleisch, Muskelfleisch, Innereien, Knochen, 20 % frischem Obst, Gemüse und einer Anreicherung aus Gewürzen und Kräutern als natürliches Konservierungsmittel. Naturalis Smart BARF ist ein Hundefutter, das nativ alle essentiellen Nährstoffe wie Eiweiß, Fett, Fettsäuren, Vitamine und Mineralstoffe enthält, die unsere Hunde täglich brauchen. Dank seiner Inhaltsstoffe aus sorgfältig ausgewählten Naturprodukten in Lebensmittelqualität ist es für alle Hunderassen geeignet, einschließlich Hunden mit sensiblem Verdauungssystem und energischen, aktiven Hunden. Naturalis BARF Hundefutter ist reich an Antioxidantien. Naturalis Barf ist ein hypoallergenes Hundefutter mit allen wichtigen Nährstoffen für eine umfassend gesunde Ernährung von Hunden. Naturalis Smart 80 Trockenbarf Hundefutter entspricht ca. der 4-fachen Menge eines vergleichbaren nassen/frischen Barf Hundefutters. Damit ist Naturalis Smart 80 bei gleichem Nährwert nicht nur praktischer, sondern in der Regel auch wesentlich preiswerter als klassisches BARF Futter.

