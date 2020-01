Panasonic: Neue Grooming Power 2020

Maximaler Anspruch: Die neuen Premium 5-Klingen-Rasierer ES-LV97 und ES-LV67 von Panasonic

Panasonic präsentiert zwei Neuzugänge im Line-up der Premium-Rasierer, den ES-LV97 und ES-LV67. Die beiden Spitzenmodelle mit dem schnell ansprechenden Panasonic Bartdichte-Sensor bringen jeden Bart in Form und rasieren dabei sanft und gründlich.

Angenehm glatt

So angenehm einfach die Anwendung und sanft das Ergebnis, so komplex die Technik und kraftvoll der Motor: Die Panasonic Sensoren tasten die Bartdichte 220 mal pro Sekunde ab und passen die Motorenstärke entsprechend an. So optimiert das System das Rasurerlebnis ohne Kompromisse in Punkto Hautschonung. Die einzigartige 5-Klingen-Technologie hilft, den Druck, der auf die Haut wirkt, gleichmäßig zu verteilen und um bis zu 35% zu reduzieren. Das Multi-Flex 16D-Scherkopf-System bewegt sich unabhängig in 16 Richtungen; es liegt so immer exakt an der Haut auf und folgt ideal jeder Gesichtskontur.

Präzise und kraftvoll

Herzstück beider Geräte ist ein extrem schneller Linearmotor: Der stärkste Magnet der Welt – ein Neodym Magnet – treibt kraftvoll das 5-Klingensystem an, das mit so viel Power bis zu 70.000 Schneidebewegungen pro Minute schafft – ohne unangenehmes Ziepen selbst bei dicken Bärten. Auch bei niedrigem Ladestand liefern der ES-LV97 und ES-LV67 so eine gleichmäßige Schnittleistung ab und garantieren ein tadelloses Ergebnis bei jeder Rasur.

Sauber und kompakt

Der ES-LV97 wird mit einer vollautomatischen Lade- und Reinigungsstation geliefert, die das Gerät sauber und immer einsatzbereit hält. Ganz einfach auf Knopfdruck wird der Rasierer von Haar- und Hautresten befreit, was auch die Langlebigkeit der Klingen verbessert. Aufgrund der kompakten Größe ist die Station portabel und fügt sich dezent in jeden Raum ein.

Preis und Verfügbarkeit

Die neuen Panasonic Premium-Rasierer ES-LV97 und ES-LV67 sind ab sofort für 229,- Euro (UVP) bzw. 159,00 Euro (UVP) im Handel erhältlich.

Hochauflösendes Bildmaterial, Freisteller & Presseinfo unter:

https://we.tl/t-5ov6hSBPSU

