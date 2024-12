PANASONIC LAUNCHT NEUE SOFTWARE FÜR EINRICHTUNG UND INHALTE-MANAGEMENT SEINER MEDIENPROZESSOREN

Die Software bietet eine schnellere, kostengünstige End-to-End-Verwaltung und -Steuerung immersiver Multi-Projektionen

Wiesbaden, DE. 12. Dezember 2024 – Panasonic Connect Europe veröffentlicht eine neue integrierte Software für Medienprozessoren der ET-FMP50-Serie. Die Software ist ab sofort verfügbar und wurde exklusiv für alle drei Medienprozessoren der FMP50-Serie entwickelt. Ziel ist es, den gesamten Workflow-Prozess zu vereinfachen und effizienter zu gestalten, von einem erweiterten Set-up bis zum Content-Management. Sie ermöglicht es allen an Installation und technischem Betrieb beteiligten Personen, groß angelegte immersive Erlebnisse mit mehreren Projektoren von einer einzigen Plattform aus intuitiv und nahtlos zu steuern.

Die Software integriert für die FMP50-Serie nahtlos moderne Funktionen für die Bildschirmanpassung, einschließlich präziser Geometriekorrektur, mit umfassenden Content-Management-Funktionen.

Während der Installation und Einrichtung können Techniker die automatische Bildschirmanpassung nutzen. Damit lassen sich mehrere, komplexe Änderungen vornehmen und so immersive visuelle Effekte mit besonderer Genauigkeit erzielen. Mit der pixelweisen Anpassung sorgt die Software für eine präzise und detaillierte Feinabstimmung und verbessert die Bildqualität nach der Anpassung. Das Ergebnis ist ein glatteres, feineres Finish, das komplizierte Details originalgetreu wiedergibt und das visuelle Gesamterlebnis aufwertet. Zu den Funktionen zählen: Geometriekorrektur, Aufteilung der Inhalte, Kantenüberblendung, Schwarzwertanpassung, Farbanpassung und Maskierung.

Die Content-Management-Funktion bildet die Basis für alles, was für die Automatisierung der Inhaltswiedergabe mehrerer Medien erforderlich ist. Benutzer können mühelos mehrere Inhaltstypen wie Standbilder und Videos registrieren, Wiedergabelisten erstellen und tägliche, monatliche oder sogar jährliche Zeitpläne mit Leichtigkeit planen.

Die neue Software macht die FMP50-Serie zu einer leistungsstarken Lösung für immersive Projekte, die mehrere Projektoren erfordern – egal, ob sie unabhängig voneinander oder kombiniert verwendet werden. Diese Kombination bietet unübertroffene Flexibilität und Präzision und ist damit die ideale Wahl für viele Anwendungen.

Die Medienprozessoren der FMP50-Serie, die Anfang des Jahres auf den Markt gekommen sind, umfassen zwei Box-Type-Geräte (ET-FMP50/FMP20) und eine Steckplatz-kompatible Funktionskarte mit Intel® SDM-Spezifikation (ET-SBFMP10). Die Modelle FMP50 und FMP20 sind speziell auf große Umgebungen mit mehreren Projektionen zugeschnitten. Zudem weisen sie eine kompakte Form für die Installation in der Nähe von Panasonic-Projektoren mit weniger Kabeln auf. Gleiches gilt für den Einsatz in einem Standard-Rack mit einem optionalen Rack-Montagesatz. Sie unterstützen eine 3.840 x 2.160p Content Canvas-Ausgabe über 4x HDMI™. Mehrere Einheiten lassen sich synchronisieren, um Flotten jeder Größenordnung zu verbinden. Das Modell SBFMP10 wird in den Intel® SDM-fähigen Steckplatz des kompatiblen Projektors eingesetzt, um 3.840 x 2.160p-Signale zu dekodieren. Das Gerät lässt sich über ein einziges LAN-Kabel verbinden.

„Diese neueste Software unserer FMP50-Serie ermöglicht es Integratoren, immersive Erlebnisse schneller, effizienter und kostengünstiger zu erstellen. Unsere Partner können damit ihre gesamte Vorbereitung und die Arbeit vor Ort für ihre Projekte steuern, verwalten und anpassen. Im Projektionsökosystem von Panasonic rationalisiert diese Lösung die Verkabelung und Installation und verbessert die Interoperabilität. Sie schafft eine schnelle und einfache Programmierung sowie bei Bedarf Anpassungen oder Nachjustierungen“, erklärt Eduard Gajdek, Field Marketing Manager for Visual System Solutions bei Panasonic Connect Europe. „In Zukunft werden wir diese Anwendungssoftware-Plattform um weitere Funktionen erweitern, einschließlich Fernbetrieb und -überwachung.“

Die neue Software, für die keine Lizenz erforderlich ist, kann hier heruntergeladen werden: https://eww.pass.panasonic.co.jp/p2ui/guest/TopLogin.do?category=pj&lang=en

Weitere Details zur FMP50-Serie gibt es an dieser Stelle: https://eu.connect.panasonic.com/de/de/projektoren/et-fmp50

Bilder finden Sie hier zum Download.

