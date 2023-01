Panasonic erweitert sein umfassendes Touchscreen-Angebot um die branchenführende EQ2-PCAP-Serie

Bemerkenswerte Touch-Genauigkeit, einfache Handhabung ohne Kompromisse und sechs Bildschirmgrößen für jede Anwendung

Wiesbaden, 31. Januar 2023 – Um dem wachsenden Bedarf an intuitiven und sofort bedienbaren Technologien für die Zusammenarbeit gerecht zu werden, hat Panasonic Connect Europe heute sein Angebot an 4K-Touch-Displays erweitert und die branchenführende EQ2-PCAP-Serie eingeführt. Mit sechs Bildschirmoptionen von 43 bis 86 Zoll ermöglichen diese interaktiven Multi-Touch-Displays mit kapazitiver Touch-Technologie eine mühelose und produktive Zusammenarbeit in Meetings, Brainstorming-Sitzungen und Klassenzimmern. Die neue Serie ergänzt das bestehende, umfassende Sortiment der InGlass- und Infrarot-Touch-Displays von Panasonic und stellt sicher, dass für jede Anforderung und jedes Budget eine geeignete Touchscreen-Lösung zur Verfügung steht.

Bemerkenswerte Touch-Genauigkeit

Mit einer bis zu 10-Punkt-Multi-Touch-Funktion bietet die neue EQ2-PCAP-Serie eine hervorragende Touch-Genauigkeit, sowohl mit bloßen Händen als auch mit Handschuhen. In Kombination mit dem 500cd/m 2 hellen und entspiegelten Display für eine gut sichtbare 4K-Anzeige sind diese Geräte ideal für inspirierende Gruppenarbeit konzipiert. Inhalte lassen sich problemlos im Hoch- oder Querformat und mit einem Neigungswinkel von 20 Grad anzeigen, sodass Nutzer Informationen nach ihren Bedürfnissen präsentieren können. Ob in Besprechungsräumen, Klassenzimmern oder für vielfältige Signage-Anwendungen – das Display ist für 18 Stunden Dauerbetrieb ausgelegt. Durch das rahmenlose Design lassen sich zudem Staub, Schmutz und Keime problemlos von der Displayoberfläche entfernen.

Vielseitige Konnektivität

Für ultimative Flexibilität hinsichtlich der Konnektivität und ein klares Erscheinungsbild ohne Set-Top-Boxen oder Kabel ist die EQ2-PCAP-Serie mit dem Steckplatz für Intel® SDM-Spezifikationen ausgestattet, der Anwendungen wie drahtlose Präsentationssysteme, Digital Signage und Übertragungen über ein Terminalboard unterstützt.

USB-Geräte können über ein USB-Typ-A-Kabel an das Display angeschlossen und über einen PC gesteuert werden, der wiederum über den USB-Typ-C-Port mit dem EQ2-PCAP verbunden ist. Diese Funktion eignet sich ideal für einen einfachen und schnellen Start von Videokonferenzen. Ist eine Kamera oder Freisprecheinrichtung dauerhaft mit dem Display in einem Konferenzraum verbunden, können Benutzer einfach ihren PC anschließen und sofort alle Geräte steuern, um das Meeting zu starten.

Die Serie ist mit HDMITM (x3), PC und USB-Typ-C-Videoeingängen ausgestattet. Die Steuerung ist über LAN oder seriell möglich. Die gleichzeitige Steuerung und Chargenverwaltung kann über das Netzwerk erfolgen. Die Displays unterstützen die LAN-Steuerung mit AMX oder Crestron ConnectedTM. Zudem unterstützt die Serie Screen Transfer, mit dem ein PC Inhalte auf bis zu 64 Displays streamen kann, die mit einem kabelgebundenen LAN verbunden sind.

Die Panasonic EQ2-PCAP-Serie wird im ersten Quartal 2023 verfügbar sein.

Über Panasonic Group

Die Panasonic Group ist ein weltweit führendes Unternehmen in der Entwicklung innovativer Technologien und Lösungen für eine Vielzahl von Anwendungen in den Bereichen Consumer Electronics, Housing, Automotive, Industrie, Kommunikation und Energie. Am 1. April 2022 wurde die Panasonic Holdings Corporation in eine operative Gesellschaftsform umgewandelt. Unter dem Dach der Holdinggesellschaft sind acht Unternehmen angesiedelt. Das 1918 gegründete Unternehmen führt seine Geschäfte auf Basis von Gründungsprinzipien, die darauf ausgerichtet sind, Werte zu schaffen und nachhaltige Lösungen für die Welt von heute anzubieten. Im letzten Geschäftsjahr (Ende 31. März 2022) erzielte das Unternehmen einen konsolidierten Nettoumsatz von 56,40 Milliarden Euro. Panasonic bietet hochwertige Produkte und Services unter dem Motto „Live Your Best“.

Weitere Informationen zu Panasonic finden Sie unter: https://holdings.panasonic/global/

Über Panasonic Connect Europe

Die Panasonic Connect Europe GmbH wird seit Oktober 2021 als agile Business-to-Business Organisation den sich verändernden technologischen Anforderungen europäischer Unternehmen gerecht. Mehr als 400 Mitarbeiter leisten unter der Leitung von CEO Hiroyuki Nishiuma mit innovativen Produkten, integrierten Systemen und Services einen wesentlichen Beitrag für den Erfolg ihrer Kunden – und verwirklichen so die Vision „Change Work, Advance Society and Connect to Tomorrow“.

Panasonic Connect Europe hat seinen Hauptsitz in Wiesbaden und besteht aus folgenden Geschäftsbereichen:

Mobile Solutions: Ein umfangreiches Portfolio an robusten TOUGHBOOK Notebooks, Tablets und Handhelds steigert die Produktivität mobiler Mitarbeiter.

Media Entertainment umfasst zum einen die Visual System Solutions mit einem breiten Sortiment an leistungsfähigen und zuverlässigen Projektoren sowie hochwertigen professionellen Displays. Und zum anderen Broadcast & ProAV für Smart Live Production-Lösungen aus einem End-to-End Portfolio aus PTZ- und Systemkameras, Camcordern, der Kairos IT/IP-Plattform, Mischern und Robotiklösungen, die für Live-Aufzeichnungen bei Events, Sportproduktionen, im Fernsehen und in xR-Studios vielfach verwendet werden.

Business and Industry Solutions: Innovative Supply Chain Lösungen für Einzelhandel, Logistik und Fertigung mit dem einzigartigen Gemba Process Innovation-Ansatz, also entwickelt gemeinsam mit allen Prozessbeteiligten, um die betriebliche Effizienz zu steigern, Endkundenwünsche besser realisieren zu können und Prozesse zu automatisieren oder zu digitalisieren. Die Projekte werden schlüsselfertig übergeben – integriert in die bestehende IT-Infrastruktur.

Panasonic Factory Solutions Europe: Eine breite Palette an intelligenten Produktionslösungen, etwa für die Elektronikfertigung, Roboter- und Schweißsysteme sowie Softwarelösungen für das Engineering, verwirklichen die Smart Factory.

Weitere Informationen finden Sie unter: https://business.panasonic.de/

Besuchen Sie auch die LinkedIn-Seite von Panasonic Connect Europe: https://www.linkedin.com/company/panasonic-connect-europe/

