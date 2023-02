Palmer Hargreaves und Solutions werden Leadagentur der TRATON GROUP

– Die Allianz aus Palmer Hargreaves und Solutions by Handelsblatt Media Group gewinnt mit der TRATON GROUP nach Audi ihr zweites gemeinsames Mandat.

– Als Leadagentur unterstützt das Duo die globale interne und externe Kommunikation.

– Datengetriebenes, kanalübergreifendes Storytelling ebnet der TRATON GROUP den Weg, ihre Vision umzusetzen, den Transport nachhaltig zu verändern.

Palmer Hargreaves wird gemeinsam mit Solutions globale Leadagentur für die Kommunikation der TRATON GROUP. Die internationale Full-Service-Agentur mit Hauptsitz in Köln und die Tochtergesellschaft der Handelsblatt Media Group werden den weltweit agierenden Nutzfahrzeughersteller mit den Marken Scania, MAN, Volkswagen Truck & Bus, Navistar und RIO in der strategischen Beratung, in der operativen Umsetzung, bei der Produktion und der Vermarktung von Themen sowie im Betrieb einiger Kanäle unterstützen. Beide Agenturen bieten für die TRATON GROUP Newsroom-Leistungen aus einer Hand an. Gegenüber der TRATON GROUP fungiert dabei Palmer Hargreaves als Generalunternehmer. Im Ausschreibungsverfahren hatte sich das Tandem gegen zahlreiche Wettbewerber durchgesetzt. Der Rahmenvertrag läuft über drei Jahre.

Kommunikation unterstützt neue Strategie TRATON Way Forward

Der Fokus der Zusammenarbeit liegt auf den Kernthemen alternative Antriebe, Automatisierung und Digitalisierung. Mit dieser Zielstellung wird sich ein gemeinsames Team aus Berater:innen, Redakteur:innen, Designer:innen und Digitalexpert:innen sukzessive den Projektbausteinen Interne Kommunikation, Media-, Online- und Social-Media-Relations widmen und entsprechend unterstützen. Dabei können Palmer Hargreaves und Solutions, die seit zwei Jahren erfolgreich für Audi zusammenarbeiten, auf bestehende und etablierte Prozesse und Strukturen zurückgreifen. Palmer Hargreaves bringt das umfassende Know-how einer integriert arbeitenden Agentur und tiefe Expertise bei Automotive- und Digitalisierungsthemen ein. Solutions ergänzt Newsroom-Know-how sowie zusätzliche redaktionelle Ressourcen mit höchster journalistischer Qualität. Langfristig soll die Kommunikation den Anspruch der TRATON GROUP untermauern, den Transport neu zu erfinden.

„Mit Palmer Hargreaves und Solutions setzen wir auf eine starke Agentur-Allianz, von der wir uns wichtige Impulse für unsere Kommunikation erhoffen“, sagt Sacha Klingner, Head of Corporate Communications bei der TRATON SE. „Mit ihrer Arbeit für Audi haben die beiden Agenturen bereits unter Beweis gestellt, dass sie ihre jeweiligen Stärken hervorragend und als ein Team in die Zusammenarbeit einbringen können.“

„Kaum eine Branche befindet sich in einer so tiefgreifenden Transformation wie die Logistikbranche“, konstatiert Iris Heilmann, Geschäftsführerin und Mitinhaberin von Palmer Hargreaves. „Wir freuen uns auf die spannende und herausfordernde Arbeit, diesen allgemeinen Wandel und die TRATON GROUP mit unseren Expert:innen nach innen und nach außen gegenüber externen Stakeholdern kommunikativ zu begleiten.“ Jan Leiskau, Geschäftsführer von Solutions by Handelsblatt Media Group, ergänzt: „Veränderungen, wie sie die Logistikbranche und die TRATON GROUP erleben, bedürfen einer strategischen und sensiblen Kommunikation. Mit unserem breit angelegten Portfolio als Agentur-Duo sehen wir uns für diese Herausforderung sowohl qualitativ wie quantitativ bestens gerüstet.“

Bildmaterial zur Medienmitteilung: https://philes.palmerhargreaves.com/public/3303ef210b7c

Solutions by HANDELSBLATT MEDIA GROUP

An fünf deutschen Standorten erstellen die Mitarbeiter:innen der Solutions by Handelsblatt Media Group GmbH maßgeschneiderte Lösungen für die interne und externe Unternehmenskommunikation. Sie begleiten die Transformationen in Unternehmen, Wirtschaft und Gesellschaft mit passenden multimedialen, datenbasierten Kommunikationskonzepten und sorgen für die optimale Vermarktung – vor allem in den analogen und digitalen Plattformen von Handelsblatt und WirtschaftsWoche, aber auch weit darüber hinaus.

Über die TRATON GROUP

Die TRATON SE gehört mit ihren Marken Scania, MAN, Volkswagen Truck & Bus, Navistar und RIO zu den weltweit führenden Nutzfahrzeugherstellern. Das Angebot umfasst leichte Nutzfahrzeuge, Lkw und Busse. Die Gruppe hat den Anspruch, den Transport neu zu erfinden – mit ihren Produkten, ihren Dienstleistungen und als Partner ihrer Kunden. Für TRATON gehört zu nachhaltigem wirtschaftlichem Wachstum auch immer ein respektvoller Umgang mit Mensch und Natur.

Über Palmer Hargreaves

Palmer Hargreaves ist eine expandierende, inhabergeführte Kommunikationsagentur mit mehr als 200 Mitarbeitenden und Standorten in Deutschland, England und China. Wir bieten Leistungen aus den Bereichen Strategy, Content, Creative und Digital für Marken wie Audi, Bayer, Deutsche Telekom, EnBW, Ford, Henkel, PwC und SAP. Gemäß unserem Kundenversprechen „Komplexes können wir einfach“ lieben wir erklärungsbedürftige Produkte und komplexe Themen, sind aber selbst leicht zu verstehen und im täglichen Umgang unkompliziert.

