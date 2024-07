Paessler GmbH ernennt Dinesh Senanayake zum neuen COO und CFO, um strategisches Wachstum und Innovation zu forcieren

Nürnberg, 29. Juli 2024 – Paessler freut sich, die Ernennung von Dinesh Senanayake zum Chief Operations Officer (COO) und Chief Financial Officer (CFO) bekanntzugeben. Dinesh Senanayake bringt umfangreiche Erfahrungen in der Leitung internationaler Operationen und Finanzen mit. Durch seine Tätigkeiten in vielen Ländern ist er bestens gerüstet, die globalen Teams von Paessler in die Zukunft zu führen.

Senanayake übernahm seine Rolle bei Paessler im Mai 2024. Zuvor hatte er verschiedene Führungspositionen in gründergeführten, börsennotierten und Private-Equity-Unternehmen inne. Während seiner Karriere konzentrierte er sich auf die Entwicklung globaler Vertriebs- und Marketingstrategien, das Management von Kundenerfahrungen und die erfolgreiche Führung globaler Teams durch Veränderungen. Seine Kombination aus fundiertem operativen Wissen und finanzieller sowie administrativer Expertise bietet eine ideale Grundlage für die bevorstehenden Aufgaben.

In seiner letzten Position als COO und CFO bei Ventiv Technology integrierte er erfolgreich das Finanz- und Betriebsmanagement, wodurch Verbesserungen in den Bereichen wiederkehrende Umsätze, Vertrieb, professionelle Dienstleistungen und Produktmanagement erzielt wurden. Sein authentischer Führungsstil wird für Paessler von großem Wert sein, insbesondere nach der kürzlichen strategischen Investition von Turn/River Capital in das Unternehmen. Senanayake wird seine doppelte Expertise nutzen, um Innovation und operative Exzellenz bei Paessler voranzutreiben. „Wir sind stolz, ein so vielseitiges Talent im Management-Team von Paessler zu haben“, sagt Helmut Binder, CEO der Paessler GmbH. „Dinesh kennt die internationalen Märkte und weiß, wie man ein Geschäft aufbaut und gleichzeitig die finanzielle Effizienz bewahrt. Ich bin zuversichtlich, dass er uns helfen wird, unser Geschäft auszubauen und die vor uns liegenden Herausforderungen zu meistern.“

Innovation vorantreiben und das Kundenerlebnis verbessern

Um die zunehmend komplexen globalen Marktbedingungen zu meistern, sieht Senanayake die Befähigung der Kunden durch robuste Produktangebote als Schlüsselelement. Er plant, die Unterstützung von Paesslers neuem Investor Turn/River Capital optimal einzusetzen, um Innovationen zu fördern, Qualität zu sichern und das Produkt- und Dienstleistungsportfolio von Paessler zu erweitern.

„Paessler und seine Mitarbeiter haben ein starkes Fundament, einen guten Ruf und großes Potenzial“, resümiert Senanayake. „Ich sehe enorme Chancen, das Wachstum in dieser spannenden neuen Phase voranzutreiben. Ich schätze das Vertrauen unserer Kunden und Mitarbeiter. Die Fähigkeiten unseres neuen Investors zu nutzen, um Innovationen voranzutreiben und die vor uns liegenden Herausforderungen und Chancen zu meistern, wird ein inspirierendes Kapitel in meiner Karriere sein. Ich werde mich dafür einsetzen, dass wir für unsere Kunden hervorragende Leistungen erbringen.“

Mit Blick auf die Zukunft möchte Senanayake neue Märkte erschließen, indem er Innovationen vorantreibt und Kunden in die Lage versetzt, Ressourcen zu sparen und Möglichkeiten zur effektiven Kostenreduzierung zu erkennen. Die kontinuierliche Optimierung des robusten Produktangebots wird es den Kunden von Paessler weiterhin ermöglichen, einen ganzheitlichen Überblick über ihre IT-, OT- und IoT-Infrastruktur zu erhalten.

Paessler ist davon überzeugt, dass Monitoring eine wichtige Rolle spielt, wenn es darum geht, den Ressourcenverbrauch der Menschheit zu reduzieren. Die Produkte von Paessler helfen Nutzern, ihre IT-, OT- und IoT-Infrastrukturen zu optimieren und dadurch ihren Energieverbrauch und ihre Emissionen zu reduzieren – für einen gesünderen Planeten und unser aller Zukunft. Deshalb bietet Paessler Monitoring-Lösungen für Unternehmen unterschiedlicher Branchen und Größen an, von kleinen Unternehmen, über den Mittelstand bis hin zu Großkonzernen. Paessler arbeitet mit renommierten Partnern zusammen, um sich gemeinsam den Monitoring-Herausforderungen einer sich immer schneller verändernden Welt zu stellen.

Seit 1997, als PRTG Network Monitor auf den Markt kam, verbindet Paessler sein tiefgreifendes Monitoring-Wissen mit Innovationsgeist. Heute vertrauen mehr als 500.000 Anwender in über 170 Ländern auf PRTG und andere Paessler Lösungen, um ihre komplexen IT-, OT- und IoT-Infrastrukturen zu überwachen. Die Produkte von Paessler befähigen Nutzer, aus Daten umsetzbares Wissen zu erlangen, und helfen ihnen so, ihre Ressourcen zu optimieren.

Im Jahr 2023 übernahm Paessler die qbilon GmbH, ein Unternehmen, das Lösungen zur automatischen Erfassung, Analyse und Optimierung hybrider IT-Landschaften entwickelt. In Zeiten, in denen digitale Transformation und IT-Wachstum in großen Organisationen zum zentralen Thema werden, möchte Qbilon mit seinen Softwarelösungen Qbilon Cloud und Qbilon Ultimate seinen Beitrag dazu leisten, IT effizient und überschaubar zu gestalten.

Erfahren Sie mehr über Paessler – und wie Monitoring Ihnen helfen kann – unter www.paessler.de

