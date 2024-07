OVI Haus: Der Traum vom flexiblen und individuellen Eigenheim

Das OVI Haus ermöglicht die Verwirklichung eines flexiblen und individuellen Eigenheims.

OVI Haus repräsentiert eine moderne Form des Bauens – flexiblen, schnellen und individuell angepassten Wohnungsbau. Das Konzept basiert auf Modulbauweise, die eine schnelle und effiziente Realisierung des Traums vom Eigenheim ermöglicht. Modulhäuser von OVI zeichnen sich durch ihre Bauzeit aus, die den Prozess von der Planung bis zum Einzug erheblich verkürzt. Zudem bieten sie die Flexibilität, mit wechselnden Lebensumständen zu wachsen und sich anzupassen.

Die Vision von OVI Haus zielt darauf ab, Wohnräume zu schaffen, die individuellen Wünschen und Bedürfnissen gerecht werden. Kunden können aus einer Vielzahl von Gestaltungsmöglichkeiten wählen, um ihre eigene Wohlfühloase zu kreieren. Festpreise und vorab definierte Module tragen zur Kostentransparenz und -kontrolle bei und helfen, finanzielle Überraschungen zu vermeiden. Die Anpassungsfähigkeit der OVI Häuser unterstützt einen lebenslangen Wohnkomfort und bietet gleichzeitig die Möglichkeit, das Zuhause nach neuen Anforderungen umzugestalten.

Die Vision von OVI Haus

OVI Haus versteht sich als Innovator im Bereich des modularen Wohnungsbaus, mit einem deutlichen Fokus auf Individualität und Nachhaltigkeit. Das Unternehmen strebt danach, Wohnträume mit Präzision und handwerklichem Geschick Realität werden zu lassen.

Planung und Individualität

OVI Haus legt großen Wert auf die Planung und Individualisierung des Eigenheims. Bei der Konzeption eines Hauses steht der Kunde im Mittelpunkt, dessen Vorstellungen und Wünsche in enger Zusammenarbeit mit Architekten zu einem einzigartigen Wohnkonzept verarbeitet werden. Die modulare Bauweise erlaubt dabei eine flexible Gestaltung der Räume.

Nachhaltigkeit und Holzbau

Nachhaltigkeit steht im Kern der Philosophie von OVI Haus. Vor allem die Verwendung von Holz als primäres Baumaterial spiegelt die ökologische Verantwortung des Unternehmens wider. Holz ist als nachwachsender Rohstoff sowohl umweltfreundlich als auch energetisch effizient und trägt zu einem gesunden Wohnklima bei.

Integration im lokalen Umfeld

OVI Haus achtet darauf, dass die geplanten Eigenheime harmonisch in das lokale Umfeld integriert werden. Dies schließt eine enge Zusammenarbeit mit lokalen Handwerkern und Lieferanten in Deutschland und der Schweiz ein, wodurch auch die Familie Knecht als traditionelle Handwerksfamilie ihren Beitrag zum erfolgreichen Umsetzen der Wohnprojekte leistet.

Realisierung des Eigenheims

Die Realisierung des Eigenheims bei OVI Haus umfasst laut Erfahrungen maßgeblich die Finanzierungsplanung, die detaillierte Ausarbeitung des Bauprozesses sowie die Auswahl kompetenter Architekten und Handwerker.

Finanzierungsmodelle und Kosten

Die Finanzierung eines Eigenheims ist ein kritischer Faktor, der sorgfältige Planung erfordert. Bauherren sollten verschiedene Finanzierungsmodelle vergleichen und die Kosten realistisch kalkulieren. Oft ist die Zusammenarbeit mit einer Bank notwendig, um einen auf die persönlichen Bedürfnisse zugeschnittenen Kredit zu erhalten.

– Anzahlung: Eigenkapitalanteil kann die Kreditkonditionen verbessern

– Monatliche Rate: Langfristige Finanzierungsplanung für eine sichere Tilgung

– Nebenkosten: Nicht zu vernachlässigen, z. B. Grunderwerbsteuer, Notarkosten

Der Bauprozess Schritt für Schritt

Der Bauprozess bei OVI Haus gliedert sich in klar definierte Schritte, die eine strukturierte und effiziente Realisierung des Bauprojekts ermöglichen. Bauherren werden durch jede Phase begleitet.

1. Grundstückskauf: Der erste Schritt ist der Erwerb eines passenden Grundstückes.

2. Planung: Detaillierte Ausarbeitung der Baupläne in Zusammenarbeit mit Architekten.

3. Baugenehmigung: Einholen aller erforderlichen Genehmigungen vor Baubeginn.

4. Rohbau: Die Errichtung des Rohbaus stellt den Kern des Bauprojekts dar.

5. Ausbauarbeiten: Innenausbau durch qualifizierte Handwerker für Elektrik, Sanitär usw.

Die Rolle der Architekten und Handwerker

Architekten spielen eine zentrale Rolle in der frühzeitigen Konzept- und Planungsphase, sie sorgen für die Einhaltung bautechnischer und ästhetischer Standards. Handwerker sind für die qualitativ hochwertige Ausführung aller Bauabschnitte verantwortlich. Die Qualität des Endprodukts hängt maßgeblich von deren Fachwissen und Präzision ab.

– Architekten: Entwicklung des Bauplans, Überwachung des Baufortschritts

– Handwerker: Umsetzung der Baupläne, Sicherstellung der Bauqualität

Leben im OVI Haus

Das Leben in einem OVI Haus verkörpert Werte wie Flexibilität, Individualität und ein nachhaltiges Wohnkonzept. Diese Aspekte tragen maßgeblich dazu bei, dass Bewohner ihr OVI Haus als echtes Zuhause empfinden und in einer Gemeinschaft leben, die langfristige Zufriedenheit und Glück fördert.

Vom Haus zum Zuhause

In einem OVI Haus wird das physische Gebäude durch die persönliche Note der Bewohner und die funktionalen Eigenschaften des Hauses in ein echtes Zuhause verwandelt. Jedes Zimmer kann durch die modulare Bauweise individuell gestaltet werden, sodass von der Küche, in der gemeinsam Essen zubereitet und gegessen wird, bis hin zum Kinderzimmer, jeder Raum spezifisch den Bedürfnissen der Bewohner angepasst werden kann.

– Küche: Zentrum für gemeinsames Kochen und Essen

– Kinderzimmer: Sicherer und kreativer Spielraum für Kinder

– Wohnzimmer: Entspannung und Glücksmomente im Familienkreis

Gemeinschaftliches Wohnen

Das Konzept der OVI Häuser unterstützt den Trend zum gemeinschaftlichen Wohnen, etwa in Form eines Mehrgenerationenhauses. Hierbei leben Menschen verschiedenen Alters zusammen, tauschen Erfahrungen aus und helfen sich gegenseitig, was die Bildung von nachhaltigen und engen Gemeinschaften fördert.

– Mehrgenerationenhaus: Fördert Austausch und Zusammenhalt

– Nachbarschaft: Gemeinsame Aktivitäten im und außerhalb des Hauses

Langfristige Zufriedenheit und Glück

OVI Häuser sind nicht nur für den momentanen Wohnkomfort gestaltet, sondern auch mit Blick auf die Zukunft. Sie bieten den Bewohnern langfristige Zufriedenheit, indem sie auf Langlebigkeit und geringe Unterhaltskosten ausgelegt sind. Das robuste Bausystem und das gesundheitsbewusste Materialkonzept tragen wesentlich zum Glück und Wohlbefinden bei.

– Robuste Bauweise: Erdbebensicher und wertstabil

– Gesundes Wohnklima: Vermeidung von Schimmel, Förderung guter Innenraumluftqualität

OVI Haus hat sich spezialisiert auf Entwurf, Planung und Neubau moderner Häuser mit Flachdach. Dabei genügt sowohl die Baukunst, als auch die Innenausstattung höchsten Stil- und Qualitätsansprüchen. Durch das OVI Joint Venture System entstehen hier solide Möglichkeiten, so das jedes OVI Haus ein Unikat ist & wird.

