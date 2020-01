Outplacement Beratung für Führungskräfte

Die Headhunting Company BrainGain Consulting unter Geschäftsführer Kai Moltzen erweitert ab sofort ihr Leistungsspektrum. Neben der aktiven Besetzung von offenen Positionen unterstützt das erfahrene Team nun auch Arbeitnehmer in Führungspositionen maßgeschneidert in ihrer beruflichen Neuorientierung.

Umfassende neue Dienstleistungen im Outplacement

BrainGain bietet die neue Dienstleistung im mehrstufigen Modell an. Jede Phase ist individuell angepasst an die entsprechende Situation und Bedürfnisse der Klienten. Zu Beginn steht immer die Analyse der aktuellen Situation. Die Berater erstellen in Zusammenarbeit mit den Klienten ein persönliches Profil zur beruflichen Neuorientierung. Es beinhaltet die Ermittlung von Stärken und Schwächen sowie die Erstellung aller bewerbungsrelevanten Unterlagen.

Weiterhin erarbeiten die Outplacement Berater zusammen mit dem Klienten einen ganz persönlichen Fahrplan für den Weg in die neue Karriere. Hier kann es sich um die Unterstützung bei einer kompletten beruflichen Neuorientierung handeln oder auch um die schnelle Vermittlung in eine neue Position.

Um optimal auf die bevorstehenden Bewerbungsprozesse vorbereitet zu sein, erhalten Klienten bei BrainGain perfekt auf sie zugeschnittene Coachings und Bewerbungstrainings. Der Prozess des Karrierecoachings beinhaltet außerdem die Optimierung des beruflichen Onlineauftrittes sowie den darüber erfolgenden Auf- oder Ausbau des beruflichen Netzwerkes.

Der Fokus in der Outplacement Beratung bei BrainGain liegt für den Geschäftsführer und Diplom Psychologen Kai Moltzen klar auf der persönlichen Betreuung. Für einen optimalen Outplacement Prozess ist es wichtig, für jeden Klienten eine maßgeschneiderte Lösung in seiner ganz persönlichen Situation zu finden.

Langjährige Erfahrung im Headhunting

Als etablierte Headhunting Company hat BrainGain bereits eine Vielzahl an Stellen auf Managementebene erfolgreich besetzt. Der Fokus liegt hier auf Branchen wie Automotive, Energie, Elektrotechnik oder IT. Mit Kenntnissen über aktuellste Themen und die Marktsituation hat das Team im Laufe der letzten Jahre eine besondere Expertise in Themen wie E-Mobilität oder Digitalisierung entwickelt.

Die Firma BrainGain verfügt als Personalberater auf Managementebene über ein großes und langjährig aufgebautes Netzwerk aus relevanten HR-Kontakten. Durch die fundierten Kenntnisse und langjährigen Erfahrungen als Headhunter kennen die Berater auch den Bedarfsmarkt. Der Zugang zum verdeckten Stellenmarkt ist von großem Vorteil für die Outplacement Beratung. Da viele Stellen nicht ausgeschrieben, sondern über das eigene Netzwerk besetzt werden, bietet BrainGain einen starken Mehrwert im Prozess der beruflichen Neuorientierung.

Die Personalberatung BrainGain ist Headhunter für die Bereiche Anlagenbau, Automotive, Elektrotechnik, Energie, und mehr.

Mit einem vielseitigen, markterfahrenen Headhunter-Team agieren wir bei BrainGain – The Headhunting Company – auf nationaler und internationaler Ebene. Unterstützt durch ein schlagkräftiges Identcenter sind wir in der Lage, auch bei umfangreichem Projektaufkommen weiterhin eine herausragende Qualität zu bieten.

Wir verstehen uns als effiziente Schnittstelle und Kommunikationsplattform für anspruchsvolle Unternehmen, Manager und Fachkräfte, die auf der Suche nach dem passenden Gegenstück sind. Mit unseren Leistungen vertrauen Sie vom ersten Gespräch bis zur erfolgreichen Stellenbesetzung auf eine kompetente Vermittlung.

Firmenkontakt

Braingain Consulting GmbH

Kai Moltzen

Heinrich-Heine-Allee 1

40213 Düsseldorf

0211 566805 0

info@braingain.de

https://www.braingain.de/

Pressekontakt

Braingain Consulting GmbH

Carina Baumann

Heinrich-Heine-Allee 1

40213 Düsseldorf

0211 542630 04

baumann@identcenter.de

https://www.braingain.de/

