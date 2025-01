Ostern 2025: The Nautilus Maldives setzt mit ecoBirdy auf Nachhaltigkeit

Ostern (15. bis 22. April 2025) steht im The Nautilus ganz Zeichen von nachhaltigen Familienerlebnissen im Einklang mit den Wundern der Natur. Die vielfach ausgezeichnete Ultra- Luxus-Privatinsel lädt Gäste ein, bei Nachhaltigkeits-Workshops mit ecoBridy oder zum Korallenpflanzen, bei Baumpflanzzeremonien, Öko-Schnorchel-Safaris oder geführten Naturwanderungen hautnah Umweltbewusstsein zu erleben. Diese Aktivitäten vermitteln nicht nur Wissen über die fragile Schönheit des maledivischen Ökosystems, sondern bieten auch Raum für Besinnung und die Stärkung familiärer Bindungen.

Nachhaltigkeitsworkshops mit ecoBirdy

In Kooperation mit dem belgischen Design Recycling Unternehmen ecoBirdy bietet The Nautilus kreative Familien Workshops, die inspirierend in die Welt des Recyclings einführen. Kunststoff wie Spielzeug werden mit künstlerischer Innovation in nachhaltige, ergonomische und funktionale Designmöbel verwandelt, wie sie u.a. im V&A Museum in London oder dem MAK in Wien gezeigt werden. Eine Wertschöpfungskette, die sich unter dem Motto „Reise in ein neues Leben“ nahtlos in die Philosophie des Resorts einfügt. Bei den Workshops lernen Kinder Plastikteile zu sammeln und daraus individuelle Kreationen wie ein Nautilus-Pendant herzustellen. Die Workshops vermitteln die transformative Kraft des Upcyclings und zeigen, wie aus vermeintlichem Abfall bedeutungsvolle Erinnerungsstücke entstehen.

Das Young Wonderers-Programm bietet darüber hinaus fantasievolle Inselabenteuer, bei denen Kinder Kokosnuss-Taschen basteln, an spielerischen „Save the Planet“-Wettbewerben teilnehmen oder magische Sandskulpturen kreieren können – jede Aktivität verbindet mit der natürlichen Schönheit der Malediven.

Familienabenteuer im Riff und darüber hinaus

Das Wassersportzentrum Aquanautica bietet Wasserabenteuer, die gleichzeitig begeistern und bilden. Gäste können an Korallenpflanzungen mit dem hauseigenen Meeresbiologen teilnehmen, entlang des lebhaften Hausriffs schnorcheln oder spannende Vorträge über Korallenriffe besuchen. Bei Exkursionen können Meeresschildkröten oder Delfine in ihrem natürlichen Lebensraum beobachtet werden. Diese Erlebnisse vertiefen das Verständnis für das UNESCO-Biosphärenreservat Baa-Atoll und fördern eine tiefe Verbundenheit mit dem sensiblen Ökosystem.

Ostern feiern durch Kunst und Kulinarik

Kulinarische Erlebnisse mit künstlerischem Anspruch prägen die Osterzeit im The Nautilus. Am Karfreitag werden am Strand Kunstwerke von lokalen Künstlern im Rahmen des Sunset Beach Pop-up „The Art of Bohemia“ präsentiert. Am Karsamstag steigt ein festliches Stranddinner, während der Ostersonntag mit einem üppigen Familienbrunch ausklingt. Untermalt werden die Festtage von den Klängen eines heimischen Handpan-Musikers. Aber auch Ostern gilt für die Gäste, sie können wann immer, wo immer und was auch immer essen!

Wellness für die ganze Familie

Ganz im Zeichen der Erneuerung stehen die Oster-inspirierten Behandlungen im Solasta Spa: Die „Spring Rebalance Therapy“ oder das „Spring Blossom Body Scrub“ schenken neue Energie und Wohlbefinden. Familien können gemeinsame Verwöhnmomente genießen – mit Massagen und Gesichtsbehandlungen für die Eltern sowie Mini-Massagen für die Kinder. Den Abschluss bildet ein luxuriöses gemeinsames Aromabad, das Ruhe und Harmonie für die ganze Familie schafft.

Weitere Informationen unter: Easter Escape

Über The Nautilus Maldives:

The Nautilus Maldives ist eine ultra-Luxus Privatinsel im Herzen des Baa-Atolls, dem UNESCO Biosphärenreservat, in der Nähe der weltberühmten Hanifaru Bay. Die Insel ist von weißen Sandstränden und lebhaften Korallenriffen umgeben – natürliche Schätze, zu deren Erhalt sich das The Nautilus verpflichtet fühlt. Mit nur 26 avantgardistisch eingerichteten Villen und Residenzen ist The Nautilus das einzige Privatinsel-Erlebnis, ohne einen tatsächlichen Kauf oder der Buchung eines gesamten Resorts. In dem Insel-Refugium wird maßgeschneiderter Luxus auf ein neues Niveau gehoben. Es bietet unvergleichliche Freiräume und absolute Privatsphäre, persönlichen Komfort und einen engagierten Butler-Service, gleichgültig was, wann, wo oder wie, im The Nautilus Maldives ist es möglich. Das The Nautilus wurde von einem Visionär der maledivischen Hotelindustrie gegründet, der maßgeblich an der Entwicklung zahlreicher preisgekrönter Resorts beteiligt war. Das The Nautilus ist nicht nur auf den Malediven, sondern weltweit der Maßstab für absoluten Luxus. Sein Vermächtnis wird durch die Bohème-Philosophie der Insel von der nächsten Generation der Familie weitergeführt.

The Nautilus Maldives wurde bei den Condé Nast Traveller’s Readers‘ Choice Awards 2020 zum besten Resort im Indischen Ozean und zu einem der drei besten Resorts der Welt gekürt. Außerdem wurde es in der renommierten The Gold List 2021 von Condé Nast Traveller und in der The Gold List 2021 von Condé Nast Traveller Middle East aufgeführt und bei den Tatler’s Travel Awards 2021 als Best Private Island Retreat ausgezeichnet. Erst kürzlich wurde das Nautilus Maldives bei den Condé Nast Traveller’s 2022 Readers‘ Choice Awards als eines der Top-Resorts im Indischen Ozean ausgezeichnet und wurde auch von TripAdvisor bei den Travellers‘ Choice Awards 2023 als eines der besten 10% der Hotels weltweit anerkannt

Weitere Informationen und Buchungsmöglichkeiten unter: www.thenautilusmaldives.com