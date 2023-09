Orange Is The New Black: Augen-Make-Up-Trends

Orangefarbener Eyeliner statt schwarzem Lidstrich. Du hast richtig gelesen! Die knallbunte Farbe schwappt aus den Sommerlooks rüber in den Herbst und Winter und sorgt auf den Augenlidern für gute Laune Vibes.

Orange statt Schwarz im Herbst: Eigentlich gar nicht so ungewöhnlich, wenn man bedenkt, dass die Mischfarbe aus Rot und Gelb in der Natur für den Übergang vom Sommer in den Herbst steht. Eine farbenfrohe Jahreszeit, in der sich Blätter und Bäume in wundervollen Farbnuancen verfärben und die Landschaft verzaubern.

Knalliger Lidstrich mit Wow-Effekt

Nicht nur Fasionistas werden diesen Herbst mutig sein und die knallige Farbe in ihre Make-Up-Looks integrieren. Ob mit Eyeliner in der Farbe Orange oder als zum Eyeliner umfunktionierter Lidschatten. Dazu den Puder-Lidschatten mit etwas Fixing Spray besprühen und anschließend mit einem Pinsel wie Eyeliner auftragen. Perfekt gelingt der Lidstrich mit einem Flat Liner Brush.

Welchen Make-Up-Pinsel verwende ich wofür?

Make-up-Brushes gibt es in allen möglichen Ausführungen. Von daher ist es nicht verwunderlich, wenn auch du nicht immer genau weißt, welchen Pinsel du für welchen Zweck nutzen kannst, sollst, darfst oder gar musst. Deshalb haben wir eine kleine Übersicht an Augen-Make-Up-Pinseln für dich zusammengestellt. All diese Tools sind zum Auftragen von Lidschatten und Eyeliner gedacht, um beispielsweise einen professionellen Smokey-Eye-Look zu kreieren. Sie lassen sich für das Auftragen von flüssigen, cremigen und pudrigen Lidschatten, Gel-Liner und Brauen-Gel einsetzen.

Augen-Make-Up: Good To Know

Besonders wichtig bei einem guten Augen-Make-up ist das Verblenden des Lidschattens. Blenderpinsel sind weich und abgerundet. Sie zaubern sanfte Übergänge und Ombre-Effekte. Für die großflächige Grundierung werden große, meist flache Pinsel genutzt. Für den Wimpernrand und die Lidfalte empfiehlt sich ein runder und etwas schmalerer Pinsel. Zum Schminken von Smokey-Eyes sind formstabile und abgerundete Pinsel besonders hilfreich.

