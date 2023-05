Optimizely ernennt Rupali Jain zur neuen CPO

Berlin, 2. Mai 2023 – Optimizely, führender Digital Experience Plattform-Anbieter (DXP) baut sein Führungsteam weiter aus und hat mit der erfahrenen Produktmanagerin Rupali Jain eine neue Chief Product Officer benannt.

Vor Optimizely nahm Jain leitende Funktionen bei einer Reihe von SaaS-Softwareunternehmen ein, darunter PowerBI bei Microsoft und Qualtrics. Ihr Fokus lag dabei in der Entwicklung von pragmatischen, wachstumsfördernden KI-Anwendungen.

„Optimizely zeichnet sich durch ein breit aufgestelltes Portfolio an Best-in-Class-Lösungen aus. Dafür benötige das Unternehmen eine erfahrene Führungskraft, die in der Skalierung marktführender SaaS-Plattformen kompetent ist“, sagt Alex Atzberger, CEO von Optimizely. „Wir sind überzeugt, dass Rupali eine wichtige Rolle bei unserer Mission spielen wird und die Zusammenarbeit von Marketing- und Produktteams bei der Erstellung und Optimierung digitaler Erlebnisse neu definiert.“

Jain schließt sich den kürzlich eingestellten Führungskräften Shafqat Islam und Sebastiaan de Jong an, die zum Chief Marketing Officer bzw. Chief Sales Officer ernannt wurden.

„Marketer sehen sich heute mit einer sehr fragmentierten Software-Landschaft konfrontiert, in welcher der Spielraum für Fehler immer kleiner wird“, so Jain. „Was mich zu Optimizely geführt hat, war der tiefe Einblick in die Arbeitsweise von Marketern und die Frage wie sich deren Arbeitsalltag durch konkrete Lösungen radikal verbessern lässt. Für die Möglichkeit, diese Herausforderungen in einem kompetenten Team zu bewältigen, bin ich sehr dankbar.“

Optimizely versetzt Unternehmen und Organisationen in die Lage, ihr volles digitales Potenzial zu erschließen. Dabei definiert Optimizely die Art und Weise, wie digitale Erlebnisse über alle Kanäle hinweg erstellt und optimiert werden, neu.

Die weltweit führende Digital Experience Platform (DXP) unterstützt mehr als 10.000 Kunden auf der ganzen Welt dabei, den gesamten Content-Lifecycle zu orchestrieren und den Customer Lifetime Value zu steigern, um schlussendlich Umsätze zu erhöhen und das Wachstum zu steigern. Von dieser Kompetenz profitieren unter anderem Marken wie H&M, PayPal, Zoom, Toyota oder Vodafone.

Optimizely greift auf ein Netzwerk aus mehr als 700 Partnern zurück. Das Unternehmen beschäftigt gut 1.500 Mitarbeiter, die sich weltweit auf 21 Niederlassungen verteilen.

Weitere Informationen unter: optimizely.com

Firmenkontakt

Optimizely

Tobias Jost

Aberlestraße 18

81371 München

+49 89 720 137 – 25



https://www.optimizely.com/de/

Pressekontakt

ELEMENT C GmbH

Tobias Jost

Aberlestraße 18

81371 München

+49 89 720 137 – 25



http://www.elementc.de

Bildquelle: Optimizely