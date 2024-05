Optimizely als Leader im Gartner® Magic Quadrant™ für Content-Marketing-Plattformen 2024 ausgezeichnet

Berlin, 14.05.2022 – Optimizely, der führende Anbieter von digitalen Erlebnisplattformen (DXP), wurde im Gartner® Magic Quadrant™ für Content-Marketing-Plattformen 2024 als Leader eingestuft. Gartner platziert Optimizely damit das siebte Jahr in Folge* im Leaders Quadrant. Diesen Erfolg erzielte Optimizely in einer Phase starken Wachstums. Da digitale Teams zunehmend zentralisierte Marketinglösungen bevorzugen, haben die Innovationen auf der Optimizely One Plattform das Unternehmen an die Spitze der Branche katapultiert.

„Viel zu lange fehlten den Marketern die optimalen Tools für die Erstellung von ansprechenden Inhalten und Kampagnen. Unsere Content Marketing Platform (CMP) verbindet nahtlos alle Stufen der Content-Lieferkette miteinander und kann so Marketingaktivitäten vereinheitlichen. Ich bin stolz darauf, dass wir diese Kategorie geschaffen haben und erneut als Leader anerkannt werden“, sagt Shafqat Islam, CMO bei Optimizely. „Bei Optimizely haben wir es uns zur Aufgabe gemacht, die Arbeit von Marketern zu vereinfachen. Die Anerkennung von Gartner bestätigt, dass unsere Mission auf dem Markt Anklang findet.“

Der strategische Fokus auf kontinuierliche Innovation steht im Einklang mit der Vision von Rupali Jain, die seit 2023 Chief Product Officer bei Optimizely ist. Jains Führung hat maßgeblich dazu beigetragen, das Content-Angebot von Optimizely weiterzuentwickeln, um den weltweiten, dynamischen Anforderungen von Marketing-Teams gerecht zu werden. Die CMP-Fortschritte von Optimizely markieren einen fundamentalen Wandel im Content Marketing, da die Nachfrage nach nahtlos integrierten, eingebetteten KI-Funktionen und einer hochgradig anpassungsfähigen UX wächst.

Um mehr über die Positionierung von Optimizely als Leader zu erfahren, lesen Sie hier den Gartner Magic Quadrant 2024 für Content-Marketing-Plattformen.

*Welcome (von Optimizely übernommen und später in Optimizely CMP umbenannt) wurde im Magic Quadrant für Content-Marketing-Plattformen 2022, 2021, 2020, 2019 und 2018 genannt.

Gartner Disclaimer

Gartner, Magic Quadrant for Content Marketing Platforms, Nicole D Greene, Jeffrey L Cohen, Rene Cizio, Carlos Guerrero, 9. Mai 2024.

GARTNER ist eine eingetragene Marke und Dienstleistungsmarke von Gartner und Magic Quadrant ist eine eingetragene Marke von Gartner, Inc. und/oder seinen Tochtergesellschaften in den USA und international und wird hier mit Genehmigung verwendet. Alle Rechte vorbehalten.

Gartner befürwortet keinen der in seinen Forschungspublikationen dargestellten Anbieter, Produkte oder Dienstleistungen und rät Technologieanwendern nicht, nur die Anbieter mit den höchsten Bewertungen oder anderen Bezeichnungen auszuwählen. Die Forschungspublikationen von Gartner geben die Meinung der Forschungsorganisation von Gartner wieder und sollten nicht als Tatsachenbehauptungen ausgelegt werden. Gartner lehnt jede ausdrückliche oder stillschweigende Gewährleistung in Bezug auf diese Studie ab, einschließlich jeglicher Gewährleistung der Marktgängigkeit oder Eignung für einen bestimmten Zweck.

Optimizely versetzt Unternehmen und Organisationen in die Lage, ihr volles digitales Potenzial zu erschließen. Dabei definiert Optimizely die Art und Weise, wie digitale Erlebnisse über alle Kanäle hinweg erstellt und optimiert werden, neu.

Die weltweit führende Digital Experience Platform (DXP) unterstützt mehr als 10.000 Kunden auf der ganzen Welt dabei, den gesamten Content-Lifecycle zu orchestrieren und den Customer Lifetime Value zu steigern, um schlussendlich Umsätze zu erhöhen und das Wachstum zu steigern. Von dieser Kompetenz profitieren unter anderem Marken wie H&M, PayPal, Zoom, Toyota oder Vodafone.

Optimizely greift auf ein Netzwerk aus mehr als 700 Partnern zurück. Das Unternehmen beschäftigt gut 1.500 Mitarbeiter, die sich weltweit auf 21 Niederlassungen verteilen.

Weitere Informationen unter: optimizely.com

