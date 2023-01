Optimal verzahnt: ELO veröffentlicht weitere Integrationslösungen in ERP- und CRM-Systeme

ELO Digital Office baut Softwarelösungen zur ERP-/CRM-Integration weiter aus:

Stuttgart, 30.01.2023 – Mit gleich drei neuen Softwarelösungen baut der Hersteller von Systemen für Enterprise-Content-Management (ECM) ELO Digital Office sein Portfolio im Bereich der Integration von ERP- und CRM-Software weiter aus. Neben der jüngsten Weiterentwicklung der Anbindungen an SAP punkten die Stuttgarter mit neuen Integrationslösungen für das cloudbasierte CRM-System SmartWe des Karlsruher Herstellers CAS sowie für das ERP-System der ebenfalls in Karlsruhe ansässigen Softwareschmiede abas.

Der Stuttgarter ECM-Hersteller ELO Digital Office investiert weiter in die Integration führender ERP- und CRM-Systeme. Zu den jüngsten Neuzugängen im Produktportfolio zählen eine Schnittstelle für die Cloudvariante von SAP S/4HANA®, die Integration in das ebenfalls cloudbasierte CRM-System SmartWe der CAS Software AG sowie das Zusammenspiel mit abas ERP® der abas Software GmbH.

Zur Ablage von Dokumenten aus SAP S/4HANA® Cloud-Systemen in die ELO ECM Suite wurde mit ELO CMIS for SAP Solutions eine neue von SAP zertifizierte Schnittstelle geschaffen, die die nahtlose Zusammenarbeit beider Softwarewelten ermöglicht. Neben der Dokumentenablage aus dem SAP S/4HANA® Cloud-System können darüber auch die von SAP im Standard gesendeten Metadaten in ELO gespeichert werden. Die Kommunikation der beiden Systeme wird dabei über die von SAP bereitgestelllte Business Technology Platform (BTP) geführt. Mit der neuen Schnittstelle für die Cloud-Variante des SAP S/4HANA® Systems wird ELO Digital Office der sich im Wandel befindlichen SAP-Welt mehr als gerecht.

Bereits im vergangenen Jahr veröffentlichte ELO eine Integrationslösung für die CRM-Cloudlösung SmartWe der CAS Software AG aus Karlsruhe – ein Ergebnis der erfolgreichen Kooperation beider Softwareunternehmen. Über die Integration können Anwender direkt aus SmartWe auf ELO zugreifen und dabei von den Vorteilen des Enterprise-Content-Management-Systems profitieren: Kundenakten finden so zum Beispiel in der ELO ECM Suite einen zentralen Datenspeicher, der Anforderungen an Datenschutz und -sicherheit in höchstem Maße erfüllt. Die Anbindung ermöglicht aber auch das Starten dokumentenbasierter Unternehmensprozesse direkt aus dem CRM-System.

Ebenfalls neu im ELO Portfolio: die Anbindung an das ERP-System abas ERP® der Karlsruher abas Software GmbH. Auch hier profitieren Anwender von nahtlosen Prozessen durch die direkte ELO Integration in das führende System. Informationen aus abas ERP® lassen sich damit zentral in der ELO ECM Suite ablegen und in weitere digitale Unternehmensprozesse einbinden. Darüber hinaus können zu Aufträgen, Lieferungen oder Bestellungen entsprechend konfiguriert automatisch Kundenakten im ELO System erzeugt werden.

Für ELO CEO Karl Heinz Mosbach haben die Neuheiten im Bereich der Integration von Drittsystemen Signalwirkung: „Das Vermeiden von Medienbrüchen und Reibungsverlusten durch eine optimal verzahnte IT-Infrastruktur stellt einen echten Wettbewerbsvorteil dar. Mit unseren Integrationslösungen für die ERP- und CRM-Welt sparen Unternehmen wertvolle Zeit, reduzieren ihre Kosten und sorgen für mehr Effizienz.“

Interessierte können diese und weitere Neuerungen auf dem ELO ECM-Fachkongress am 01. Februar 2023 in Fellbach bei Stuttgart live erleben. Die kostenlose Anmeldung ist unter www.elo.com/kongress möglich.

Weitere Informationen zur Integration des ELO Portfolios in Drittsysteme sind auf www.elo.com/integrationen verfügbar.