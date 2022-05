Opel Corsa D Soundsystem Testsieger mit 450 Watt Bass

Upgrade für Opel Corsa D mit hervorragendem Klangerlebnis und wuchtigen Bässen ein Soundsystem der Oberklasse

Für die standardmäßige Opel Corsa D Soundanlage gibt es professionelle Upgrade Möglichkeiten. Ein Spitzenklasse Klangerlebnis und Bass ohne im Fahrzeug Stauraum zu verbrauchen wird hier möglich. Alle neuen Lautsprecher werden in die originalen Einbauplätze integriert und der Aktivsubwoofer kommt unter dem Beifahrersitz. Dieses Opel Corsa D Soundsystem Upgrade ist eine Maßnahme mit dem größten Einfluss auf das Klangerlebnis im Fahrzeug. Alle Komponenten werden an die originalen KFZ-Kabel die bereits im Fahrzeug sind angeschlossen damit entfallen komplizierte Kabelverlegung und ein erhöhter Einbauaufwand.

Das Opel Corsa D Soundpaket Bass + Lautsprecher ist im Webshop von auto-lautsprecher.eu in der Kategorie Opel Corsa Lautsprecher in drei verschiedenen Varianten zu finden. Im Segment Einsteigerklasse besteht das Soundsystem Upgrade aus den Lautsprecher Hertz DSK165.3 2-Wege System mit bis zu 160 Watt mit einem Wirkungsgrad von 93DB. Damit wird dieses Lautsprecher System hervorragend mit bestehenden Werksradios oder auch nachträglich installierten Fremdradios performen, in den hinteren Einbauplätzen wird es mit Hertz DCX 130.3 Koaxiallautsprecher unterstützt. Werksseitig sind in den hinten Einbauplätzen des Opel Corsa D Breitband Lautsprecher installiert, im Opel Corsa D Soundsystem Upgrade arbeitet ein integrierter Hochtöner in den hinteren Einbauplätzen.

Die Lautsprecher Systeme werden von einem 450 Watt Aktivbass unterstützt der mit einem 20cm Bass-Chassis bestückt ist. Der Aktivbass hat einen eingebauten Verstärker der für eine sehr gute Bassleistung sorgt. Er wird unter dem Beifahrersitz montiert, dazu sind alle notwendigen Zubehörteile im Lieferumfang. Der Aktivsubwoofer wird an das Radio verkabelt und ist sofort einsatzbereit, es gibt eine Bassfernbedienung über die der Basspegel eingestellt werden kann. So wird ein maximales Klangerlebnis gewährleistet und kein Platz im Fahrzeug verschwendet.

Zwei weitere Versionen mit dem 450 Watt Aktivsubwoofer werden für den Opel Corsa D angeboten. Eine Variante mit dem Auto-Lautsprecher Testsieger Systemen JL-Audio C1 650 und C1 650x und Hertz CK165L und CX165 beides Top-Hersteller aus dem Car & Hifi Bereich. Die JL-Audio C1 650 mit bis zu 225 Watt und der Bewertung Oberklasse Note 1,4 in der Zeitschrift Car & Hifi liegen hier im oberen Segment. Die Lautsprecher bieten ein hervorragendes Klangerlebnis mit klaren Höhen und knackigen Bässen. Die Variante mit den Hertz CK165L und CX165 bietet eine Leistung bis zu 300 Watt bei den Lautsprecher Systemen. Die Hochtöner mit 26mm Durchmesser haben eine Zwei-Stufen Pegelwähler um den Klang optimal auf die Fahrzeugakustik einzustellen.

Durch die hohe Einbaufreundlichkeit der Systeme ist eine problemlose Installation gewährleistet. Alle Kunden erhalten eine Anleitung im PDF-Format die Schritt für Schritt die Montage beschreibt. Für Nutzer die den Webshop von auto-lautsprecher.eu besuchen sind auch Auszüge der Einbau-Tipps online unter Opel Corsa D Lautsprecher vorne wechseln einzusehen. Mit diesem Upgrade und einer sorgfältigen Installation wird die Soundanlage im Opel Corsa D auf die Qualität von Premium Soundsystemen anschließen.

Auto-lautsprecher.eu bietet hochwertige Lautsprecher für verschiedene Fahrzeugmodel an um das werkseitig installierte Standard Soundsystem aufzuwerten. Rund um das Thema Lautsprecher Einbau werden jeden Menge Tipps von Profis vermittelt.

