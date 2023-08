Opel Corsa D Lautsprecher Upgrade Tipps 165mm Front Heck

Kraftvoller Sound im Opel Corsa D mit kraftvollen Lautsprechern auch im Heckbereich

Für den Opel Corsa D 2006 – 2014 gibt es ein Power Upgrade für die Soundanlage, der Drei- und Fünftürer wird mit neuen Lautsprechern bestückt, die über eine hochwertige Klangqualität verfügen. Das Paket Opel Corsa D Lautsprecher beide Türen vorne und Heck verfügt über 6 Hochwertige Lautsprecher für alle vier Türen oder beim Dreitürer für vordere und hinteren Einbauplätze. Das Frontsystem Hertz CK165 wurde 2023 bei vergleich.org mit „sehr gut“ bewertet und bietet ein Top Performance 2 Wege System für beide vorderen Türen.

Das Lautsprechersystem Hertz CK165 kommt mit einem 26 mm Hochtöner mit externer Frequenzweiche für Hoch- und Tieftöner die Frequenzweiche hat einen Pegel Wähler für die Hochtöner und ist mit 0-3DB regelbar. Mit 285 Watt und 93 DB Wirkungsgrad erreicht es hohe Lautstärken an Radios ab Werk mit Pegelfestigkeit und hoher Dynamik in der Musikwiedergabe. Ab Werk sind im Opel Corsa D in den hinteren Türen oder beim Dreitürer seitlich im Fond nur 130mm Lautsprecher verbaut.

Auf der Webseite von auto-lautsprecher.eu werden spezielle Halterungen für die hinteren Lautsprecher im Opel Corsa D angeboten, die auch den Einbau von 165mm Lautsprechern ermöglichen. Die größere Membranfläche der 165mm Lautsprecher erzeugt mehr Bass und Grundton, der im gesamten Fahrzeug wahrnehmbar ist. Ab Werk ist hinten nur ein Breitbandlautsprecher verbaut, der bei der Übertragung von Höhen schnell an die Grenzen stößt. Lautsprecher sind auch einem Verschleiß ausgesetzt durch die Temperaturschwankungen und Feuchtigkeit in den Türen.

In diesem Paket für Opel Corsa Lautsprecher werden in den hinteren Türen oder beim Dreitürer seitlich hinten die Hertz CX 165 Koaxiallautsprecher verbaut. Der mit 210 Watt Maximalleistung ausgestattete 2 Wege-Koaxiallautsprecher sorgt für hochwertige Klangeigenschaften. Der interne 13mm Hochtöner brilliert mit klaren Höhen und Stimmen bei Musiktiteln.

Die größere Membranfläche des 165mm Lautsprechers schlägt auch die Performance kleinerer Lautsprecher für den Einbau des Opel Corsa D. In unserem Beitrag zu diesem Thema Opel Corsa D mit 165 mm Lautsprecher im Heckbereich werden die Vorteile von 165mm Lautsprechern genau beschrieben. Im Opel sind die Lautsprecher mit fahrzeugspezifischen Halterungen installiert, der Lautsprecher ab Werk kann nur mitsamt dieser Halterung entfernt werden.

Will man neue Lautsprecher im Opel Corsa D montieren, müssen auch fahrzeugspezifische Halterungen verwendet werden mit den gleichen Lochbohrungen wie die 130mm Breitband Lautsprecher ab Werk. Im Webshop von auto-lautsprecher.eu bieten wir verschiedene Einbausätze für den Opel Corsa D mit 165 mm Bestückung im Heckbereich inklusive der erforderlichen Halterungen für die Montage. Allen Opel Corsa D Einbausets enthalten auch die erforderlichen Adapterkabel für den Anschluss an die KFZ-Leitungen im Fahrzeug.

Ein Sound Upgrade mit mehr Power und hervorragenden Klangeigenschaften wird durch die größere Membranfläche der 165mm Lautsprecher möglich.

Auto-lautsprecher.eu bietet hochwertige Lautsprecher für verschiedene Fahrzeugmodel an um das werkseitig installierte Standard Soundsystem aufzuwerten. Rund um das Thema Lautsprecher Einbau werden jeden Menge Tipps von Profis vermittelt.

Firmenkontakt

auto-lautsprecher.eu

Imrana Jashari

Ottmanacher Straße 8

9064 Magdalensberg

43 463 292 141



https://auto-lautsprecher.eu/

Pressekontakt

auto-lautsprecher.eu

Patrik Hofmann

Grottenhofstraße 38

8053 Graz

0680 5536907



https://auto-lautsprecher.eu/

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.