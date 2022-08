Opel Corsa C Oberklasse Lautsprecher Soundsystem Upgrade

Hervorragende Klangeigenschaften, präzise Bässe und hohe Dynamik der Soundanlage im Opel Corsa C oder B durch ein Lautsprecher Upgrade.

Der Opel Corsa ist ein Kleinwagen des Rüsselsheimer Autoherstellers Opel, der seit Herbst 1982 produziert wird. In Deutschland hat dieses Modell sehr hohe Zulassungszahlen und erfreut sich einer hohen Beliebtheit. In der Grundausstattung ist das Opel Corsa C Soundsystem mit 20 Watt Lautsprechern bestückt. Mit dem Opel Corsa B, C Lautsprecher Einbauset High Performance wird ein Soundsystem mit bis zu 225 Watt für beide Modelle Opel Corsa B und C angeboten, dass im Fahrzeug mit hervorragenden Klangeigenschaften überzeugt.

Die Lautsprecher bestehen aus dem Testsieger System C1 650 von JL-Audio bewertet in der Fachzeitschrift Car & Hifi. Mit 225 Watt bringen die Opel Corsa C Oberklasse Lautsprecher Leistung satt für die Soundanlage. Ein Wirkungsgrad von 91 DB gewährleistet eine hohe Performance an werkseitig installierten Radios oder nachträglich eingebauten Fremdfabrikaten. Das System besteht aus hochwertigen Bauteilen von der Membrane ein mineralgefüllter, spritzgegossener Polypropylen Kegel hängt oben an der Schwingspule mit einer Gummisicke vorne, und ein konstruiertes flaches Conex®-Spinnennetz sorgt für eine präzise Steuerung der Schwingspulenbewegung. Drahtleitungen werden sorgfältig geführt und an der Spinne befestigt, um Ermüdung und Brummen zu vermeiden.

Die Hochtöner mit einem kantengetriebenen Kalottenhochtöner aus echtem Aluminium zeichnet sich der C1-Lautsprecher in seiner Klasse durch außergewöhnliche Klarheit und Dynamik im Hochfrequenzbereich aus. Das Hochtöner Design hat eine hervorragende Off-Axis-Reaktion und eine Hochfrequenzerweiterung. Es profitiert auch von der Silk Surround-Federung und der Ferrofluid-Dämpfung im Schwingspulenspalt sowie von der überlegenen Stärke des Neodym-Magnetkreises.

Für die hinteren Einbauplätze sind weitere Testsieger Lautsprecher die JL-Audio C1 525x in diesem Opel Corsa C Oberklasse Lautsprecher Soundsystem Upgrade enthalten. Anstatt einfacher Breitbandlautsprecher im Heckbereich werden hier klanglich hochwertige 2-Wege Koaxiallautsprecher verbaut. Ein im System integrierter Hochtöner erzeugt zusätzlich klare Höhen die im gesamten Soundbild im Fahrzeug merkbar sind.

Der Opel Corsa Auto Lautsprecher lässt sich dank einer fahrzeugspezifischen Halterung, die in die werkseitig eingebaute Position passt, einfach einbauen. Ohne diese Halterungen können Sie die Lautsprecher in Ihrem Opel Corsa C oder B nicht ersetzen. Diese Systeme werden über Adapter an die vorhandenen Lautsprecherkabel des Fahrzeugs angeschlossen. Der Einbau ist einfach Auszüge finden Sie unter den Opel Lautsprecher Einbautipps im Webshop auto-lautsprecher.eu. Für Kunden gibt es ein ausführliches PDF mit allen Details der Installation. Der Sound des Opel Corsa C Lautsprecher-Upgrades lässt sich mit einer Türdämmung mit selbstklebenden Bitumenmatten weiter verbessern, das Paket ist ebenfalls im Online-Shop erhältlich.

Durch die Einbau Tipps für Kunden können Sie sich die Installation in einer Werkstatt ersparen, mit wenigen Werkzeugen sind die Türverkleidungen zu entfernen. Passendes Entriegelungswerkzeug für die Demontage von Türverkleidungen ist auch im Webshop erhältlich.

Auto-lautsprecher.eu bietet hochwertige Lautsprecher für verschiedene Fahrzeugmodel an um das werkseitig installierte Standard Soundsystem aufzuwerten. Rund um das Thema Lautsprecher Einbau werden jeden Menge Tipps von Profis vermittelt.

