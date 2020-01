„Online Sichtbarkeit sollte für jeden möglich sein“

Herforder Online Marketing Agentur bietet Kleinunternehmern Rundum-Service

Herford. Um online für Kunden und auch potenzielle Interessenten präsent zu sein, ist eine professionelle Website für Unternehmer jeglicher Branchen heute unabdingbar. Trotzdem ist es vor allem für Kleinunternehmen oftmals schwierig kompetente Webdesign Profis zu finden, die nicht nur zuverlässig individuelle Anforderungen umsetzen, sondern auch bezahlbar bleiben. Die Online Marketing Agentur coupling media GmbH aus dem ostwestfälischen Herford erfüllt genau diese Kriterien und bietet ihren Rundum-Service gerne auch kleinen Unternehmen an. Jüngst hat die coupling media die Website hair-by-haso.de für einen regional ansässigen Friseurmeister realisiert – und bewiesen, dass sie auch kleinere Unternehmen ernst nimmt.

Stationärer Handel und lokales Gewerbe finden online statt

Das Internet ist längst schon kein Metier mehr, das ausschließlich eCommerclern vorbehalten ist. Vielmehr gilt schon seit Jahren: Wer verkaufen oder Dienstleistungen vermarkten will, muss dort präsent sein, wo sich seine potenziellen Kunden aufhalten. Online. Auch für den stationären Handel und das lokale Gewerbe wird der eigene Internetauftritt zunehmend bedeutender. Schließlich sind die gängigen Suchmaschinen die erste Anlaufstelle für wichtige Erstkontakte sowie die Adress- und Kontaktsuche – für jeden Konsumenten. Insofern ist ein professioneller Webauftritt inzwischen auch für Handwerker, Friseure, Restaurantbetreiber, Bäcker und andere Kleinunternehmer unerlässlich.

coupling media nimmt Kleinunternehmer ernst

Dennoch ist das Ringen um die Gunst der Großkonzerne in der deutschen Agenturlandschaft ähnlich weit verankert und verbreitet wie der Appell nach immer höheren Budgets für entsprechende Marketingaktivitäten. Die coupling media GmbH aus Herford geht hier einen anderen Weg: zwar spielen für die Fullservice Online Marketing-Agentur auch große und mittelständische Unternehmen eine wesentliche Rolle. Aber auch Kleinunternehmer werden von der coupling media ernst genommen: „Online Sichtbarkeit sollte für jeden möglich sein, unabhängig vom Geldbeutel. Wer sich selbstständig macht oder ein Start-up gründet, steht ohnehin schon vor großen unternehmerischen, finanziellen und organisatorischen Herausforderungen. Wenn wir hier hinsichtlich des Web-Auftritts zumindest an einer Stelle Entlastung schaffen können, umso besser.“, so Geschäftsführerin Stefanie Jany.

Übersichtlich, unkompliziert, unabhängig

Um das finanzielle Risiko für Kleinunternehmer und Selbstständige besonders gering zu halten, schnürt coupling media diesen ein ganz besonderes Leistungspaket und -versprechen. Stefanie Jany: „Wir spielen mit offenen Karten und stellen nur in Rechnung, was vorab nach eingängiger gemeinsamer Analyse als Fixbetrag vereinbart wurde. Auf diese Weise erleben unsere Kunden keine bösen Überraschungen und wir schützen unsere Agentur gleichzeitig vor Zahlungsausfällen. Zudem halten wir es anders als manch andere Agenturen und berechnen keine monatliche Miete in Form eines Abos für die erstellte Website. Speziell für Kleinunternehmer und Selbstständige bieten wir zudem auch die Möglichkeit der Ratenzahlung an. Ganz nach dem Motto: Übersichtlich, unkompliziert, unabhängig. Das sind eben wir, coupling media.“

Professionalität, Know-how, Service und Herzblut in jedem Projekt

Der Grundgedanke dabei ist: Auch für ein schmales Budget sollte jeder Unternehmer eine eigene Homepage erhalten können, die funktional seine individuellen unternehmerischen Bedürfnisse erfüllt und dabei gleichzeitig technisch den gängigen und notwendigen Standards entspricht: „Nicht für jeden Onlinehändler macht ein aufwendiger und dementsprechend teurer Onlineshop Sinn – zum Beispiel dann, wenn ich nur ein Produkt vertreibe. Gleiches gilt sicherlich auch für Friseure und Handwerker. In vielen Fällen macht ein ansprechender aber übersichtlicher und informativer Onpager mehr her als eine Homepage mit vielen Kategorien und Unterseiten, die dem User aber vielleicht wenig bis keinen Mehrwert bieten.“, so Jany.

Dass die coupling media GmbH auch bei kleineren Projekten und Aufträgen mit dem gleichen Maß an Professionalität, Know-how, Service und Herzblut arbeitet, zeigt auch das jüngst fertiggestellte Projekt für einen regional ansässigen Friseurmeister: hair-by-haso.de/ . Stefanie Jany: „Bei der Website Erstellung haben wir uns darauf konzentriert, welche Informationen potenzielle Kunden auf der Homepage erwarten: Leistungen, Preise, Öffnungszeiten. Das Webdesign ist responsive gestaltet und somit auch über das Smartphone User-freundlich. So sollen wichtige Erstkontakte stattfinden und die Kunden auf den Salon aufmerksam werden – die letzte Überzeugungskraft findet dann im persönlichen Gespräch im Salon selbst statt.“ Mehr Infos unter: coupling.media

coupling media steht für zertifiziertes Know-how und Leidenschaft. Flexibilität und Beständigkeit. Erfahrung und Neugierde auf das, was kommt. Für coupling media ist eine offene und schnelle Kommunikation wichtig, Transparenz selbstverständlich. coupling media begegnet seinen Kunden auf Augenhöhe und holt sie bei ihrem individuellen Wissensstand ab – schließlich bildet genau das die Basis für eine langfristig erfolgreiche Zusammenarbeit. Auf Basis dieser Philosophie hat sich die coupling media GmbH innerhalb der vergangenen 16 Jahre seit Existenzgründung in der Region Ostwestfalen-Lippe und darüber hinaus als besonders zuverlässige Internetagentur etabliert.

