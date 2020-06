Suchmaschinenoptimierung | Neues Online-Seminar

Rinteln, den 6. Juni 2020: Die E-Learning-Plattform www.lernen-online24.de präsentiert in Zusammenarbeit mit der Rintelner Unternehmensberatung Alexander Sprick das neue Online-Seminar “Erste Schritte Suchmaschinenoptimierung (SEO) – Wie Sie bei Google gefunden werden”.

Das Online-Seminar “Erste Schritte Suchmaschinenoptimierung” startet am 23. Juni 2020

Fast jeder Selbständige und Freiberufler verfügt inzwischen über eine Website. Und immer mehr Menschen suchen den Physiotherapeuten oder ihren Handwerker über das Internet, dennoch sind etliche Unternehmen im Netz nur schwierig aufzufinden.

Das neue Online-Seminar “Erste Schritte Suchmaschinenoptimierung” richtet sich an Einsteigerinnen und Einsteiger ohne jegliche Vorkenntnisse, die sich einen ersten Einblick in die Welt der Suchmaschinenoptimierung verschaffen möchten.

In dem Seminar, das als Abendkurs am 23. und 25. Juni 2020 durchgeführt wird, gibt Dozent Alexander Sprick eine kompakte, praxisorientierte und dennoch verständliche Einführung in die Grundlagen der Suchmaschinenoptimierung.

Inhalte des Online-Seminars “Erste Schritte Suchmaschinenoptimierung”

Die Inhalte des Seminars sind:

Funktion von Suchmaschinen,

Grundlagen der Suchmaschinenoptimierung einfach und verständlich,

Wie man wichtige Keywords für die eigene Webseite herausfindet,

Welche Maßnahmen auf einer Webseite für bessere Rankings sorgen,

Wie effektives “Linkbuilding” für die eigene Internetseite betrieben werden kann, ohne gegen die Richtlinien der Suchmaschinenbetreiber zu verstoßen.

Was man besser lassen sollten, um nicht “bestraft” zu werden,

Wie die Teilnehmenden ihre Vorhaben mit verschiedenen kostenlosen Tools sowie Werkzeugen im Blick behalten.

Das Online-Seminar besteht aus insgesamt 6 Unterrichtseinheiten, so dass Teilnehmende gerne ihre Fragen stellen können.

Suchmaschinenoptimierung ist vorrangig handwerkliche Arbeit, beispielsweise durch das Formulieren von Texten, in die entsprechende “Keywords” eingearbeitet werden. Diese Arbeiten können Selbständige und Blogger zu einem großen Teil selbst erledigen, sobald sie für diese Punkte sensibilisiert sind. Zwar erfordert diese Vorgehensweise Zeit und etwas Geduld. Dennoch ist es auch kleinen Unternehmen und Bloggern möglich, ohne großes Marketing-Budget vermeintlich größere Unternehmen im World Wide Web zu “überholen.”

Praxisnaher Aufbau des Online-Seminars “Suchmaschinenoptimierung”

In diesem Online-Seminar, das sehr praxisnah aufgebaut ist, zeigt der Dozent Ihnen, was Sie selbst tun können und auch, was Sie besser lassen sollten, weil es eventuell gegen die Regeln der Suchmaschinen-Betreiber verstößt.

Nahezu alle Vorgehensweisen werden anhand von Beispielen aufgezeigt und besprochen, bevor sie dann zusätzlich durch eine Vielzahl an kostenlosen Tools und Werkzeugen vertieft werden.

Wenn Teilnehmende bereits über eine eigene Präsenz verfügen, so können diese ihre Seite zum Kursende durch Online-Tools auf Verbesserungsmöglichkeiten hin überprüfen.

Interessierte entnehmen bitte weitere Informationen zu diesem Online-Seminar der E-Learning-Plattform lernen-online24.

