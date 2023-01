ONLINE-SEMINAR BANKWISSEN FÜR BERATER UND QUEREINSTEIGER

Ausgezeichneter Überblick über die Tätigkeit von Banken mit Blick in die Zukunft des Banking – ONINE in drei Tagen: 28.-29. + 31. März 2023

Praxisnah und verständlich erfahren Sie in drei Tagen, wie eine Bank funktioniert, welche Rahmenbedingungen vorherrschen, klären Fachbegriffe, Kernkompetenzen, Kernprozesse, Produktportfolio, Zuständigkeiten und Bedürfnisse. Breiten Raum nehmen die aktuellen Herausforderungen und Tendenzen für Banken und Finanzdienstleister ein.

Das Onlineseminar findet vom 28.-29. + 31. März 2023 statt. Buchen Sie bis 17.02.23 mit 10% Frühbucherbonus für 1.995,- EUR zzgl. gesetzl. MwSt.

Sie können das erlernte Bankwissen schnell und effizient in der Praxis nutzen, dank des hohen Praxisbezugs des Onlineseminars.

Für Berater von Finanzdienstleistern, IT-Professionals, IT-Beratungshäuser und Quereinsteiger in Banken ist es ideal.

Kreditinstitute stehen vor gewaltigen Herausforderungen: Verschärfte Regulierung, Vertrauensverlust der Kunden, steigende Zinsen, Wettbewerb durch FinTechs uvm. Gerade in Zeiten des Umbruchs ergeben sich auch Chancen für diejenigen, die Verständnis für die Branche, für Trends und für globale Zusammenhänge mitbringen.

Vor diesem Hintergrund ist die Qualifizierung auf aktuellem Niveau wichtig! Mit unserem Online-Seminar bieten wir Bankmitarbeitern und Dienstleistern von Banken fachlich fundiertes Bankwissen in komprimierter Form.

Aus den Inhalten:

– Entwicklungen im Bankenmarkt

– Aufbauorganisation und Kernprozesse

– Regulatorik

– Rolle der IT in Banken

– Retail Banking

– Private Banking

– Risikomanagement inkl. Basel

– Bankenwelt 2030 – Herausforderungen und Entwicklungen

– ..

Wir stellen Zusammenhänge her, erklären Fachbegriffe, gehen auf Geschäftsfelder, Kernprozesse und Kernprodukte ein. Hier erfahren Sie Details über Trends und Herausforderungen, und mit welchen Strategien sich Banken auf die Zukunft vorbereiten.

Hier die Fakten auf einen Blick:

– Langjährig eingeführtes Banking-Seminar

– Online via Webex an drei gesplitteten Tagen: 2 + 1.

– interaktiv mit Breakout-Sessions, Umfragen, Q&A-Sessions

– Bankwissen interaktiv, kompetent, kompakt und aktuell

– Ein Must für externe Berater von Finanzdienstleister und Bank-Quereinsteiger

– Frühbucher-Bonus bis 17.02.2023 – sparen Sie 10%

Der Weiterbildungsspezialist aus München hat sich auf die Finanzbranche und Dienstleister der Finanzindustrie spezialisiert. Zum Qualifizierungsangebot zählen rund 27 bankfachliche Seminare, die in zwei- bis fünftägigen Trainings von erfahrenen Dozenten durchgeführt werden. Die Seminare finden Online und als Präsenzveranstaltung statt. 11 Seminarthemen werden auch in Englisch angeboten. Der Anbieter legt dabei größten Wert auf Praxiserfahrung und methodisches Know-how seiner Trainer.

Neben der vollumfänglichen Darstellung einer Bank, zählen zahlreiche Spezialseminare rund um die Themen Regulierung, Risikomanagement, Meldewesen, Bankenrechnungslegung und Bonitätsprüfung zum Angebot.

Die Seminare werden in der Regel als sog. Inhouse-Veranstaltung durchgeführt, so dass sie auf den Kunden individuell zugeschnitten werden können.

Der Inhaber, Günter Keilhammer (58 J.), Bankbetriebswirt (BA) ist seit mehr als 30 Jahren in der Finanzbranche tätig und bietet seit 1997 Bankweiterbildung im In- und Ausland an. Er blickt zurück auf 17 Jahre Erfahrung in der Deutschen Bank sowie 5 Jahre Industrieerfahrung als Leiter Group Treasury bei dem börsennotierten Maschinenbauer Süss MicroTec.

Fast 20 Jahre ist er als Aufsichtsrat in einem IT-Unternehmen aktiv und veröffentlichte zum Thema Bonitätsprüfung und „Praxiswissen Bankrecht“ im Frankfurt School Verlag.

Zu den Kunden zählen Finanzdienstleister aus allen Bankgruppen inklusive den Großbanken sowie zahlreiche Berater der Finanzindustrie sowie IT-Dienstleister, die für die Branche tätig sind.

