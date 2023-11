Online-Pressemitteilungen zum Black Friday: Der Schlüssel zur effektiven Kommunikation

Die Bedeutung der strategischen Verbreitung von Nachrichten im digitalen Zeitalter des Shopping-Events

Der Black Friday, ursprünglich aus den USA stammend, hat sich in den letzten Jahren zu einem globalen Shopping-Phänomen entwickelt. Jedes Jahr markiert dieses Ereignis den Beginn der Weihnachtseinkaufssaison und bringt unzählige Angebote und Rabattaktionen mit sich. Es ist ein Zeitpunkt, an dem Verbraucher weltweit in Erwartung großer Ersparnisse aktiv werden und Unternehmen signifikante Umsätze erzielen können. Deshalb ist die Notwendigkeit, eine Pressemitteilung zum Black Friday zu veröffentlichen, immens wichtig.

Die Relevanz des Black Fridays ist gerade in einer digitalisierten Einkaufswelt nicht zu unterschätzen, da er Jahr für Jahr immer mehr Online-Käufer anzieht. Online-Pressemitteilungen sind in diesem Kontext das ideale Werkzeug, um aktuelle Angebote, besondere Aktionen oder wichtige Informationen rasch und weitreichend zu verbreiten. In Zeiten, in denen die digitale Präsenz für den Unternehmenserfolg entscheidend ist, kann die strategische Nutzung von Online-Pressemitteilungen sowohl für etablierte Marken als auch für neue Akteure auf dem Markt den Unterschied ausmachen. PR-Gateway unterstützt Unternehmen und PR-Verantwortliche dabei, ihre Botschaften rund um den Black Friday effizient auf Presseportalen und in Online-Medien zu verbreiten, um von diesem jährlichen Einkaufsereignis zu profitieren.

Innovative PR-Lösungen: Mit PR-Gateway die digitale Sichtbarkeit optimieren

Online-Pressemitteilungen sind nicht bloß Nachrichten; sie sind ein mächtiges Instrument in der heutigen digitalen Marketinglandschaft. Sie tragen wesentlich dazu bei, die Sichtbarkeit und Reichweite eines Unternehmens zu maximieren. PR-Gateway ermöglicht es Unternehmen, unabhängig von externen Redaktionen oder Agenturen, ihre Fachbeiträge, Pressemitteilungen, Eventankündigungen und Unternehmens-News zu veröffentlichen. Dieser autonome Ansatz zur Veröffentlichung spart wertvolle Zeit und stellt sicher, dass die Inhalte genau dort positioniert werden, wo sich die gewünschte Zielgruppe befindet. Eine kontinuierliche und ganzjährige Veröffentlichungsstrategie mit PR-Gateway führt zu einer tieferen und langanhaltenden Resonanz. In einer Welt, in der jede Nachricht zählt, kann eine durchdachte PR-Strategie den entscheidenden Unterschied für den Erfolg eines Unternehmens bedeuten.

Maßgeschneiderte PR-Pakete für jedes Unternehmensziel

PR-Gateway hat erkannt, dass nicht jedes Unternehmen dieselben PR-Bedürfnisse hat. Daher bietet es seinen Kunden eine Reihe flexibler PR-Pakete an. Von der 3er Karte über Monatsflats bis hin zu Jahresflats – Abonnenten können wählen, ob sie 3, 5, 10 oder sogar 100 Pressemitteilungen pro Jahr veröffentlichen möchten. Dieses breite Spektrum an Optionen kommt sowohl PR-Einsteigern als auch Branchenprofis zugute.

Den Black Friday mit PR-Gateway optimal ausnutzen

Nicht nur Unternehmen und Einzelhändler bieten während des Black Fridays besondere Aktionen an. Auch PR-Gateway versteht die Bedeutung dieses bedeutenden Einkaufstages und möchte seinen Nutzern etwas Besonderes bieten. Vom 24. bis 26. November 2023 hält PR-Gateway ein Black Weekend Angebot bereit. Es ist die Gelegenheit, die Leistungsfähigkeit von PR-Gateway aus erster Hand zu erleben – nicht nur zum Black Friday, sondern das ganze Jahr hindurch:

Interessenten können ab dem 24. bis 26. November 2023 bei Neubuchungen 15 % Rabatt auf alle Basic-Tarife, Monats- und Jahresflats sparen. PR-Gateway Kunden, die bereits einen der Basic-Tarife (Einzelversand und 3er Karte) nutzen, erhalten bei einem Upgrade auf eine Monats- oder Jahresflat ebenfalls 15% Rabatt.

Der Rabattcode lautet: prgblackweekend23

Auf der Website von PR-Gateway sind die verfügbaren PR-Pakete aufgelistet:

Zielgerichtete Online-Pressemitteilungen: Win-Win für Unternehmen, Journalisten und Konsumenten

In der digitalen Welt ist der Informationsfluss konstant, und Journalisten sind stets auf der Suche nach relevanten, interessanten Inhalten. Durch ihre Rolle als Multiplikatoren erweitern sie die Sichtbarkeit eines Unternehmens weit über dessen eigene Reichweite hinaus. Online-Pressemitteilungen sind jedoch nicht nur für Journalisten von Nutzen. Sie erreichen auch Kunden und potenzielle Leads, wobei der Schlüssel zum Erfolg in der inhaltlichen Tiefe und Qualität der Pressemitteilung liegt. Neben der Bereitstellung von Mehrwert für den Leser durch beispielsweise Antworten auf Fragen oder Lösungsvorschläge ist es ebenso wichtig, dass der Inhalt für Suchmaschinen optimiert ist. Dies stellt sicher, dass die Pressemitteilung von den richtigen Personen gefunden wird.

Vom Einsteiger zum Profi: Mit PR-Gateway bestens gerüstet für den Black Friday

Im PR-Gateway-Blog finden Nutzer wertvolle Tipps und Ratschläge, die bei der Themenfindung von Pressemitteilungen unterstützen. Im Hinblick auf den Black Friday bietet der Blog nützliche Informationen, wie Unternehmen das Beste aus diesem jährlichen Einkaufsereignis herausholen können. Von spezifischen Marketingstrategien bis hin zu allgemeinen Hinweisen zur Erstellung von Pressemitteilungen – der Blog bietet eine Fülle von Ressourcen – und das zu jedem Thema:

Dank hilfreicher Leitfäden und Videos können Nutzer den gesamten Prozess der Erstellung und Verbreitung einer Pressemitteilung erfolgreich meistern. Der Leitfaden “ 10 Tipps für Online-Pressemitteilungen“ ist nur ein Beispiel dafür, wie PR-Gateway Schritt für Schritt durch den Prozess führt.

Der PR-Kalender von PR-Gateway ist ein unverzichtbares Tool für alle, die bei der Themenfindung nach Inspiration suchen. Er bietet einen umfassenden Überblick über nationale und internationale Feiertage, skurrile Thementage und vieles mehr. Tage wie die „Earth Hour“ oder der „Welttag der Wissenschaft“ können Unternehmen helfen, ihre Bemühungen in den Bereichen Humanität, Nachhaltigkeit und Forschung in den Vordergrund zu stellen. Der Kalender wird zudem durch ein erklärendes Video ergänzt, das weitere Einblicke bietet:

Das Black Weekend Angebot von PR-Gateway eröffnet die Gelegenheit für Unternehmen, die Plattform auszuprobieren und zu erleben, wie effektiv Online-Pressemitteilungen bei der Steigerung der Sichtbarkeit und Reichweite sein können. Vom 24. bis 26. November 2023 erhalten Interessenten bei Neubuchungen mit dem Rabattcode „prgblackweekend23“ 15 % Rabatt auf alle Basic-Tarife, Monats- und Jahresflats. PR-Gateway Kunden mit einem Basic-Tarif (Einzelversand und 3er Karte) erhalten bei einem Upgrade auf eine Monats- oder Jahresflat ebenfalls 15% Rabatt.

Die Online-Dienste der ADENION GmbH unterstützen Unternehmen, Agenturen und Blogger bei der täglichen Kommunikationsarbeit in den digitalen Medien. Mit Blog2Social und PR-Gateway stehen zeitgemäße und leistungsfähige Tools für die Online-Kommunikation zur Verfügung.

Der Online-Service PR-Gateway bietet die Distribution von Pressemitteilungen, Fachartikeln und Unternehmens-News an ein PR-Netzwerk aus Online-Medien, Redaktionen, Journalisten, Dokumenten-Netzwerken, Google My Business, Blogs sowie Social Media in einem Veröffentlichungsprozess. PR-Gateway beliefert über ein intelligentes Versandsystem die passenden Fach- und Regionalportale anhand von Kategorieauswahl und Mandanteneinstellung, von regional bis weltweit. Über Premium-Dienste können außerdem weitere renommierte Fachportale sowie Redaktionen namhafter Fachpublikationen und Online-Magazine erreicht werden. Die Online-Nachrichten erreichen nicht nur Medienkontakte, sondern vor allem auch Kunden und Interessenten direkt.

PR-Gateway bringt PR-Botschaften in die Medien und kann die Sichtbarkeit und Reichweite in den Suchmaschinen erheblich steigern. Weitere Informationen und kostenloser Test: https://prg.li/jetzt-kostenlos-testen-pm

Firmenkontakt

ADENION GmbH/PR-Gateway

Nadine Redlich

Merkatorstraße 2

41515 Grevenbroich

+49 2181 160 22 55

+49 2181 7569 199



http://www.pr-gateway.de

