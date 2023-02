Online-PR: Tipps für Online-Pressemitteilungen

Online-Pressemitteilungen sind ein wichtiges und hilfreiches Werkzeug für wirkungsvolle Öffentlichkeitsarbeit im Internet. Allerdings gibt es Unterschiede zwischen der klassischen Pressemitteilung und ihrem digitalen Äquivalent. Digitale PR-Botschaften finden ihren Weg über eine Vielzahl verschiedener Online-Presseportale in die Suchmaschinen. So landen sie direkt bei den Zielgruppen und generieren Reichweite und Leads.

Online-Pressemitteilungen können unabhängig von einer externen Redaktion eigenständig im Internet veröffentlicht werden. Presseportale, Themenblogs und Branchen-Webseiten ermöglichen es, die Inhalte zielgerichteter zu verteilen und machen sie gleichzeitig in Suchmaschinen sichtbar. So erzeugen sie Touchpoints für den Kontakt zu Kunden. Auf diese Art erreichen Online-Pressemitteilungen nicht nur direkt die Zielgruppe, sondern auch Journalisten, die wiederum als Multiplikatoren fungieren. Im Web können Online-Pressemitteilungen mit multimedialen Inhalten wie Videos und Links ergänzt werden. Diese generieren mehr Aufmerksamkeit und erlauben es, die eigenen Inhalte näher an Kunden zu platzieren.

Mit passendem Inhalt und richtiger Struktur Kunden erreichen

Online-Pressemitteilungen sind ein effektives Tool für die eigene PR-Arbeit. Um bei den richtigen Kunden zur richtigen Zeit anzukommen, ist es wichtig, jede einzelne Meldung den Bedürfnissen der jeweiligen Zielgruppe anzupassen. Die Inhalte müssen für die Leser relevant sein und einen Mehrwert haben: Sie sollten Fragen beantworten und Lösungen anbieten, Expertentipps empfehlen oder unterhaltsam Wissen vermitteln. Wichtig ist, dass die Interessen und Anliegen der Kunden im Vordergrund stehen. Das baut Vertrauen auf und etabliert den eigenen Status als Experten, um auch künftig in den Köpfen der Zielgruppe zu bleiben.

Doch nicht nur die Inhalte stellen einen wichtigen Aspekt der Online-Pressemitteilung dar. Eine gute Platzierung in den Suchmaschinen verbessert die Chancen von Leads und Kunden gesehen zu werden. Ein strukturierter Aufbau, relevante Keywords und SEO-Maßnahmen optimieren die PR-Botschaft und machen sie so sichtbarer.

Gezielte und gut aufgebaute Online-Inhalte bauen nicht nur Vertrauen zu Kunden auf, sondern erzielen auch ein höheres Ranking in Suchmaschinen. Die Verbreitung der PR-Botschaften über verschiedene Presseportale verbessert die Sichtbarkeit des eigenen Unternehmens und erhöht die Reichweite im Netz nachhaltig.

Mit dem Leitfaden für Online-Pressemitteilungen von PR-Gateway zum Erfolg

Der kostenlose Leitfaden “ 10 Tipps für Online-Pressemitteilungen“ von PR-Gateway liefert ausführliche Tipps für die Öffentlichkeitsarbeit im Internet. Neben hilfreichen Hinweisen zur optimalen Inhalts- und Themenfindung finden sich im Leitfaden auch Hilfestellungen zum strukturellen Aufbau von Online-Pressemitteilungen und wie sie sich für Suchmaschinen optimieren lassen. Best-Practice-Beispiele und Checklisten bieten einen schnellen Überblick zum Thema und erleichtern die Online-PR-Arbeit.

Der Leitfaden ist ein hilfreiches Werkzeug für ein strukturiertes und erfolgsorientiertes Arbeiten in der digitalen Pressewelt.

>> Jetzt mehr erfahren!

Die Online-Dienste der ADENION GmbH unterstützen Unternehmen, Agenturen und Blogger bei der täglichen Kommunikationsarbeit in den digitalen Medien. Mit Blog2Social und PR-Gateway stehen zeitgemäße und leistungsfähige Tools für die Online-Kommunikation zur Verfügung.

Der Online-Service PR-Gateway bietet die Distribution von Pressemitteilungen, Fachartikeln und Unternehmens-News an ein PR-Netzwerk aus Online-Medien, Redaktionen, Journalisten, Dokumenten-Netzwerken, Google My Business, Blogs sowie Social Media in einem Veröffentlichungsprozess. PR-Gateway beliefert über ein intelligentes Versandsystem die passenden Fach- und Regionalportale anhand von Kategorieauswahl und Mandanteneinstellung, von regional bis weltweit. Über Premium-Dienste können außerdem weitere renommierte Fachportale sowie Redaktionen namhafter Fachpublikationen und Online-Magazine erreicht werden. Die Online-Nachrichten erreichen nicht nur Medienkontakte, sondern vor allem auch Kunden und Interessenten direkt.

PR-Gateway bringt PR-Botschaften in die Medien und kann die Sichtbarkeit und Reichweite in den Suchmaschinen erheblich steigern. Weitere Informationen und kostenloser Test: https://prg.li/jetzt-kostenlos-testen-pm

