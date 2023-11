Online-PR im Internet – so geht Public Relations heute

Mehr Sichtbarkeit und größere Reichweite durch Pressearbeit im Web

Public Relations im Web ist unkomplizierter, effizienter und zeitsparender als die „klassische“ PR. Zudem können Sie Ihre Sichtbarkeit erhöhen und Ihr Ranking verbessern.

Um Pressearbeit zu machen, musste man früher viele Kontakte zu Journalisten und Medien aufbauen und einen großen „Presseverteiler“ anlegen. Das Internet vereinfacht Public Relations radikal und multipliziert die Sichtbarkeit: Pressemitteilungen lassen sich ohne Verteiler automatisiert über eine Vielzahl von Portalen verbreiten, ohne Ansprechpartner oder Medien namentlich zu kennen. Sie erreichen die Zielgruppe Ihrer Angebote direkt, und der Erfolg ist messbar. So gehen Sie vor, wenn Sie mit Public Relations im Internet Ihre eigene Sichtbarkeit erhöhen wollen:

1.Ziele festlegen und Keywordrecherche durchführen

Überlegen Sie, was Sie mit Ihrer Public Relations erreichen wollen. Legen Sie pro Pressemitteilung immer nur ein Ziel fest, nicht mehrere. Ermitteln Sie relevante Keywords über verschiedene Recherchetools. Ohne geeignete Keywords besteht keine Chance, dass Ihre Pressemitteilung in den Suchmaschinen gefunden wird.

2.Pressemitteilung schreiben

Verfassen Sie eine Pressemitteilung von ca. 500 bis 800 Wörtern. Stellen Sie die Inhalte so verständlich wie möglich dar. Verzichten Sie bei Ihrer Public Relations auf Fachbegriffe, Selbstdarstellung und werbliche Verkaufssprache. Optimieren Sie anschließend die Pressemitteilung auf Ihre Keywords.

3.Pressemitteilung auf Presse-Plattform veröffentlichen

Es gibt im Internet viele Portale, auf denen Sie Pressemitteilungen kostenlos veröffentlichen können. Doch die eigene Arbeitskraft ist meist nach dem 5. Portal erschöpft. Einfacher und effizienter ist es, wenn Sie für Ihre Public Relations eine zentrale Plattform verwenden, die sie auf 250 Presseportalen gleichzeitig verbreitet. Damit wird Ihre Pressemitteilung breit im Internet gestreut und bei Suchanfragen immer wieder angezeigt. Und Sie bekommen rund 250 Backlinks auf Ihre Website. Journalisten erreichen Sie über die Plattform ebenfalls, und Sie können die Mitteilung simultan in ihren Social-Media-Accounts posten. Einmal publiziert – hunderte Male verbreitet!

Sie wollen mehr über Public Relations für Selbstständige und Unternehmen wissen? In ihrem Buch „Wirkungsvolle Online-PR“ zeigt Sonja Ulrike Klug praxisnah, wie Sie Schritt für Schritt vorgehen, um durch Pressemitteilungen im Web bekannter zu werden und ein gutes Ranking in den organischen Suchergebnissen zu erreichen. „Wirkungsvolle Online-PR“ gibt es als Taschenbuch und als E-Book in jeder Buchhandlung und online unter: https://www.amazon.de/Wirkungsvolle-Online-PR-Sichtbarkeit-Reichweite-Online-Marketing/dp/3981024567

Dr. Sonja Ulrike Klug ist Unternehmenspublizistin und betreut seit über 30 Jahren Buchprojekte im Auftrag von Unternehmen und Selbständigen. Sie ist Autorin von 24 Büchern und zahlreichen Artikeln.

