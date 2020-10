OneTwoSocial veranstaltet die Social Media Digital Days

Vom 4. bis 6. November 2020 optimieren Brands mit den Experten von OneTwoSocial ihre Social-Media-Planung 2021.

München, 19. Oktober 2020. Social Media ist spätestens seit diesem Jahr zu einem der wichtigsten Marketing-Kanäle für Brands geworden. Laut Hootsuites Juli Update des “Digital Report” verbringen Menschen weltweit durchschnittlich zwei Stunden und 22 Minuten in den sozialen Netzwerken und damit so viel Zeit, wie nie zuvor. Die logische Konsequenz: Unternehmen müssen ihre Marketing-Strategie anpassen, um auch in Zukunft erfolgreich ihre Zielgruppen erreichen zu können. OneTwoSocial, Agentur für digitale Markenkommunikation, bietet Brands mit den Social Media Digital Days die erstmalig vom 4. bis 6. November 2020 stattfinden, einen Ankerpunkt, um hier die richtige Strategie bzw. Herangehensweise zu finden.

Zu diesem Zweck können alle Teilnehmer*innen kostenlose 30-minütige One-on-One-Sessions mit den OneTwoSocial-Inhouse-Experten buchen und erhalten so einen persönlichen und direkten Austausch zu den vier wichtigsten Themengebieten im Social-Media-Marketing:

1. Helge Ruff, Geschäftsführer: Social-Media-Strategie

2. Rainer Frömmel, Chief Creative Officer: Social Media Campaiging

3. Raimund Dimpfl, Senior Performance Marketing Manager: Social Media Advertising

4. Nhavi Nguyen, Head of Content Production: Social Media Content Production

Um die Sessions so effizient wie möglich zu gestalten, können die Teilnehmer*innen konkrete Themen oder Herausforderungen bereits im Vorfeld an die Experten senden, damit sich diese darauf vorbeireiten können.

“Wir haben in den letzten Monaten gemerkt, dass sich Social Media für die meisten Unternehmen plötzlich zum Top-Marketing-Kanal entwickelt hat”, sagt Helge Ruff. “Logisch, dass viele Unternehmen ihre Maßnahmen auf ein professionelleres und kreativeres Level heben wollen, aber oft nicht wissen, wie sie hier konkret verfahren sollen. Dazu kommt, dass in diesem Jahr kaum Fach-Events und -Konferenzen stattfinden, die diesen Unternehmen Impulse oder konkrete Handlungsempfehlungen an die Hand geben könnten. Unsere Kunden wissen bereits, wie wichtig es ist, einen Sparrings-Partner in der digitalen Kommunikartion an der Seite zu haben. Während der Social Media Digital Days möchten wir Brands diese Chance im Rahmen von persönlichen Gesprächen ebenfalls bieten.”

Weitere Information zu den kostenlosen OneTwoSocial Social Media Digital Days finden Sie hier: https://social-media-digital-days.1-2-social.de/squeeze-page1601544783574

Über OneTwoSocial

Als Agentur für digitale Markenkommunikation legt OneTwoSocial die Schwerpunkte auf die Bereiche Social Media sowie Video- und Bild-Content im Social-Media-Kontext. Damit Brands bei ihrer Zielgruppe “top of mind” werden, bietet das knapp 50-köpfige Team von OneTwoSocial alles: von der Strategie-Erstellung über die Content-Produktion für Highclass-Fotos und -Videos, Social Media Advertising, Influencer Marketing bis hin zur 360-Grad-Betreuung aller Social-Media-Kanäle.

OneTwoSocial wurde 2011 von Helge Ruff und Markus Dickhardt in München gegründet und schafft für Marken wie Hama, Deuter, KFC Deutschland, Kaufland oder Staedtler Kampagnen, die für “entertaining dialogue” sorgen. Zudem wurde die Agentur mit zahlreichen Awards ausgezeichnet, u.a. dem “Annual Multimedia Award 2019”, dem “Eyes & Ears Award” sowie dem “Great Place to Work Award” in drei Kategorien.

Weitere Informationen unter: www.onetwosocial.de

