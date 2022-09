onAcademy präsentiert sich auf der KommDIGITALE 2022

Die neue kommunale Kongressmesse im Nordwesten geht am 15. bis 17. November 2022 in Bielefeld an den Start. Im Fokus steht die Digitalisierung der kommunalen Verwaltung. Drei Tage lang dreht sich in der Bielefelder Kongresshalle alles um Software, Hardware, digitale Lösungen und moderne Technologien.

Die Fachmesse der KommDIGITALE bietet die Möglichkeit, mit Anbietern aus der Branche ins Gespräch zu kommen und sich einen Überblick über Angebote und Möglichkeiten zu verschaffen. Mit dem begleitenden Fachkongress und den besonderen Events sind dabei alle relevanten Informationen zur Digitalisierung der Kommune an einem Ort und in einer Veranstaltung vereint.

Da darf das zur Seedcom-Gruppe gehörende Bielefelder Unternehmen CreaForce Ltd. nicht fehlen. Dies stellt auf der KommDIGITALE mit der Bildungsplattform onAcademy aus – eine Softwarelösung der CreaUnion GmbH. Die CreaForce ist für den Vertrieb der Softwarelösungen von CreaUnion zuständig.

Die Lernplattform onAcademy wird unter anderem für die Fortbildung in Unternehmen und Verbänden, zur Schulung von Mitarbeitern/-innen, für das Onboarding sowie in Bildungseinrichtungen und Kommunen genutzt.

Als Ansprechpartner werden Metin Albayrak, Key Account Sales für CreaForce, und Süleyman Daral, Gründer der SeedCom-Gruppe, vertreten sein. Sie freuen sich bereits jetzt schon darauf, bei der heimischen Messe dabei sein zu dürfen und Kollegen:innen sowie Interessenten Rede und Antwort zu stehen.

Unsere Mission: Vertriebsförderung durch

wirkungsvolle Multichannel Software & Marketing Lösungen,

Consulting & Trainings.

Aus Leidenschaft und absoluter Überzeugung kreieren wir, in unserer Firmengruppe, Vertriebslösungen für unsere Kunden und begleiten diese langfristig.

Seit 2008 verstehen wir uns als innovativen und verlässlichen Partner an der Seite unserer Kunden und betreiben eine aktive Förderung ihrer Projekte mit modernsten Lösungen und verhaltensökonomischen Aspekten.

Ein so dynamisches Arbeitsgebiet, wie das des Vertriebssektors, benötigt immer wieder neue Impulse und Wege, um wachsen zu können.

> Was wir seit über 12 Jahren in unserer Firmengruppe machen?

Wir fördern Vertrieb und Bildung durch Softwares / Apps / Media Works / Consultings und Medien

# onPartner Software für Direktvertriebe und MLM companies

# onAcademy Ihre eigene online Academy Platform für Firmen / Institute

# onGroup Ihre social media community

# onLead Online Marketing Automation & funnel Lösungen

# onTipp Empfehlungsmarketing – Software

# onFix Der Web Baukasten für Ihre Webpages

# appFix Der App Baukasten für native & web Apps

# www.salesLife.de – Magazin > pushing sales& minds

# www.Myco.expert – Tools und Services für ECHTE Trainer / Coaches

