onAcademy präsentiert sich auf dem OMKO 2022

Am 3. und 4. September war es wieder so weit – das Top-Event der Onlinemarketing-Branche fand zum fünften Mal in Bad Gögging statt. Der Onlinemarketing-Kongress, kurz OMKO, lieferte wieder einmal exklusive Speaker, brillanten Content und zahlreiche Teilnehmer:innen zum Netzwerken.

Auf dem OMKO findet man die Blaupause für ein selbst erfülltes Leben auf allen Gebieten seines Seins. Aus diesem Grund waren nicht nur Speaker:innen aus dem Themengebiet Online-Marketing anzutreffen, sondern ebenfalls zu den Themen Persönlichkeitsentwicklung und finanzielle Intelligenz. Auch Experten:innen der Online-Marketing-Szene, Business- und Money-Coaches, sowie Profi-Podcaster waren vertreten.

Gründer der CreaUnion GmbH, Süleyman Daral war ebenfalls anzutreffen. Er präsentierte auf dem OMKO die Bildungsplattform onAcademy. Für Süleyman Daral lag vor allem der Fokus auf neuen Channel Partnern und die sogenannte ExpertBox – ein Angebot an Experten/-innen, die ihre Kompetenzen und fachliche Expertise entgeltlich Unternehmen zur Verfügung stellen. Der Andrang und die Anmeldungen waren dabei verblüffend hoch.

Ganz zur Freunde von Süleyman Daral, wird der OMKO Initiator Joshi Haunsperger ebenfalls onAcademy zukünftig als Plattform für seine Events einsetzen. Alle Besucher:innen erhalten somit in Zukunft alle Lerninhalte der vertretenen Referenten:innen als Online-Kurs, und können so ihr Wissen auffrischen und/oder vertiefen.

Unsere Mission: Vertriebsförderung durch

wirkungsvolle Multichannel Software & Marketing Lösungen,

Consulting & Trainings.

Aus Leidenschaft und absoluter Überzeugung kreieren wir, in unserer Firmengruppe, Vertriebslösungen für unsere Kunden und begleiten diese langfristig.

Seit 2008 verstehen wir uns als innovativen und verlässlichen Partner an der Seite unserer Kunden und betreiben eine aktive Förderung ihrer Projekte mit modernsten Lösungen und verhaltensökonomischen Aspekten.

Ein so dynamisches Arbeitsgebiet, wie das des Vertriebssektors, benötigt immer wieder neue Impulse und Wege, um wachsen zu können.

> Was wir seit über 12 Jahren in unserer Firmengruppe machen?

Wir fördern Vertrieb und Bildung durch Softwares / Apps / Media Works / Consultings und Medien

# onPartner Software für Direktvertriebe und MLM companies

# onAcademy Ihre eigene online Academy Platform für Firmen / Institute

# onGroup Ihre social media community

# onLead Online Marketing Automation & funnel Lösungen

# onTipp Empfehlungsmarketing – Software

# onFix Der Web Baukasten für Ihre Webpages

# appFix Der App Baukasten für native & web Apps

# www.salesLife.de – Magazin > pushing sales& minds

# www.Myco.expert – Tools und Services für ECHTE Trainer / Coaches

Firmenkontakt

Crea union GmbH

Rainer Matla

Herforderstr. 237

33609 Bielefeld

052155730910

office@oncrea.de

http://www.creaunion.de

Pressekontakt

Crea union GmbH

Saskia Mahler

Herforderstr. 237

33609 Bielefeld

052155730910

office@oncrea.de

http://www.creaunion.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.