OMODA & JAECOO und Nextlane geben Partnerschaft bekannt

DARMSTADT, Deutschland – 08. Oktober 2024 – OMODA & JAECOO (Chery Group), ein führendes Unternehmen der Automobilbranche, kündigt eine strategische Partnerschaft mit der Nextlane Group an. Die Zusammenarbeit mit dem europäischen Marktführer für Automobilsoftware soll OMODA & JAECOO in Spanien zu bedeutendem Geschäftswachstum verhelfen. Diese Kooperation konzentriert sich zunächst auf OMODA & JAECOO sowie deren Händlernetz in Spanien mit dem Einsatz von Nextlanes hochmoderner CRM-Automotive-Technologie „OJ-Cars“. Nextlane führt derzeit Gespräche mit der asiatischen OEM-Marke, um deren bevorstehende Expansion in wichtige europäische Märkte, darunter auch Deutschland, zu unterstützen. Die Fortschritte von OMODA in Spanien werden als entscheidende Grundlage dienen, das Wachstum in Europa weiter voranzutreiben.

Im Rahmen dieser Partnerschaft wird OMODA & JAECOO die moderne CRM-Lösung von Nextlane nutzen, um seinen Vertrieb und die Betriebsabläufe zu optimieren. Zudem stellt die Zusammenarbeit dem Händlernetz eine leistungsstarke und robuste CRM-Plattform zur Verfügung und verbessert insgesamt die Kundenbindung, -zufriedenheit und -erfahrung.

Highlights der Kooperation

-Die erfolgreiche Implementierung der Nextlane CRM-Technologie in Spanien dient als Maßstab und soll die Grundlage für die weitere Expansion von OMODA & JAECOO sein.

-OJ-Cars ist eine All-in-One-CRM-Lösung, die speziell für die Automobilindustrie entwickelt wurde und auf die Bedürfnisse von OMODA & JAECOO zugeschnitten ist. Es wird in weniger als drei Monaten nach dem offiziellen Start des Projekts in ganz Spanien eingeführt und unterstützt alle OMODA & JAECOO-Händler und Hunderte von Benutzern

-OMODA & JAECOO erwartet nach der Integration mehr Kontrolle, besseres Reporting, fundiertere Prognosen und mehr Planungssicherheit

-Mit mehr als 4.000 verkauften Fahrzeugen in Spanien seit der Markteinführung und den ehrgeizigen Zielen des Unternehmens wird die Lösung von Nextlane maßgeblich zum Erfolg von OMODA & JAECOO in ganz Europa beitragen.

-Gamboa – eines der ersten Autohäuser, das OJ-Cars einsetzt, ist ein namhafter Anbieter in Spanien. Das Unternehmen erwartet durch diese Zusammenarbeit vereinfachte Verkaufsabläufe und ein verbessertes Kundenerlebnis

Eine neue Ära für OMODA & JAECOO: Mehr Effizienz mit Nextlane CRM

Händler von OMODA & JAECOO können mit OJ-Cars effizient Leads verfolgen, Kunden ansprechen und ihre Leistung optimieren – alles mit nahtloser, benutzerfreundlicher Bedienung. Dank fortschrittlicher Analysen können Händler ihr Geschäft präziser prognostizieren und so gezielt neue Kunden gewinnen, aber auch bestehende Kunden langfristig binden. All dies ist heute entscheidend für die wettbewerbsintensive europäischen Automobillandschaft.

„Wir freuen uns darüber, mit Nextlane zusammenzuarbeiten und OJ-Cars in unser spanisches Händlernetz aufzunehmen.“, sagte Francesco Colonnese, Sales Director von OMODA & JAECOO in Spanien. „Das System ermöglicht uns, sicherer zu planen und fundiertere Prognosen zu erstellen, während wir unseren Marktanteil in Spanien weiter ausbauen. Das gibt uns mehr Kontrolle über die Prozesse und steigert vor allem auch die Kundenzufriedenheit.“, fügte er hinzu.

Seit dem Start von OMODA & JAECOO im Februar 2024 ist Spanien ein wichtiger Markt mit über 4.000 verkauften Fahrzeugen. Der Erfolg dieser Lösung wird den Maßstab für die weitere europäische Expansion von OMODA & JAECOO setzen.

„Wir setzen unsere Expansion auf den Schlüsselmärkten in Europa fort. Deshalb ist es wichtig, Partner zu haben, die unsere ehrgeizigen Ziele unterstützen können. Nextlane ist ein solcher Partner“, sagte Darren Tu, Country Manager von OMODA & JAECOO Spanien.

Die CRM-Lösung von Nextlane wird die Leistung des Händlernetzes von OMODA & JAECOO in ganz Europa steigern und die Mission der Marke unterstützen, außergewöhnlichen Kundenservice und Innovationen zu bieten.

„Nextlane freut sich, OMODA und JAECOO mit der Zusammenarbeit bei der Umsetzung ihrer Ziele zu unterstützen. Unsere CRM-Lösung für die Automobilindustrie ist auf die besonderen Bedürfnisse von OEMs zugeschnitten. Sie bietet der Branche eine flexible CRM-Lösung, die verwertbare Erkenntnisse liefert und den Betrieb effizienter macht. Zudem erlaubt sie es den Unternehmen, stärkere Kundenbeziehungen aufzubauen und das Wachstum zu fördern“, sagte Helene Lanssens, Chief Product Officer der Nextlane Group.

„Bei Nextlane streben wir danach, der beste Partner unserer Kunden zu sein. Diese Kooperation belegt das „, sagte Khalil Haddad, Vice President OEM der Nextlane Group. „Die Partnerschaft unterstreicht nicht nur unsere starke Position bei den OEMs, sondern zeigt auch, wie agil wir neue Marken mit ehrgeizigen Zielen auf den Markt bringen. Wir sind zuversichtlich, dass OMODA und JAECOO erhebliche Vorteile aus dieser Zusammenarbeit ziehen werden, und freuen uns darauf, deren weitere Expansion in Europa zu unterstützen.“ fügte er hinzu.

Auch Gamboa, einer der ersten OMODA & JAECOO-Händler, der OJ-Cars eingeführt hat, kommentiert die Zusammenarbeit äußerst positiv.

„Die CRM-Lösung von Nextlane optimiert unsere Vertriebsprozesse, spart uns Zeit und vermeidet Doppelarbeit“, sagt Jesus Sanchez, Sales Manager von Gamboa. „Wir können unsere Leads jetzt effektiv pflegen und haben eine Lösung, mit der wir unsere Kunden gut beraten können. Die Lösung ist intuitiv und leistungsstark. Wir freuen uns darauf, in den kommenden Monaten noch mehr positive Ergebnisse zu sehen.“

Die nächsten Schritte

OMODA & JAECOO wird weiterhin in Europa wachsen. Die Teams von Nextlane werden dabei sicherstellen, dass OJ-Cars weiterhin die Erwartungen des Unternehmens erfüllt. Derzeit werden weitere Partnerschaften und die Ausweitung der Zusammenarbeit in weiteren Bereichen diskutiert.

Gemeinsam wollen OMODA & JAECOO und Nextlane einen neuen Standard für Kundenerfahrung und operative Exzellenz in ganz Europa setzen.

Über die Nextlane Group

Nextlane Group ist das führende Ökosystem für den Automobilhandel in Europa, sicher, offen und intelligent. Wir bieten hochmoderne Softwarelösungen, die Händlern und Herstellern die Möglichkeit geben, ihr Geschäftswachstum zu steigern und das Kundenerlebnis zu verbessern. Unsere umfassende Suite deckt alle Aspekte des Automobilhandels ab, von der Fahrzeugbestandsverwaltung bis hin zu After-Sales-Services, Buchhaltung und Rechnungsstellung.

Mit über 700 Mitarbeitern in 11 Ländern widmet sich die Nextlane Group der Digitalisierung und Vereinfachung des gesamten automobilen Lebenszyklus. Unsere Mission ist es, die digitale Exzellenz in der Branche voranzutreiben, indem wir ein zuverlässiges digitales Ökosystem schaffen.

Weitere Informationen finden Sie unter www.nextlane.com

Über OMODA & JAECOO

OMODA & JAECOO, Teil der Chery-Gruppe, nutzt seine über 20-jährige Erfahrung im Automobilbereich, um innovative, nutzerorientierte Geschäftsmodelle zu entwickeln. OMODA & JAECOO hat sich der Erforschung zukünftiger Transporttechnologien und nachhaltiger Ökosysteme verschrieben und möchte den Verbrauchern weltweit qualitativ hochwertige Fahrzeuge und außergewöhnlichen Service bieten. Das Unternehmen expandiert auch in den neuen Energiesektor und fördert einen Lebensstil der Gesundheit und Nachhaltigkeit über das Auto hinaus.

Weitere Informationen finden Sie unter www.omodajaecoo.com

Kontakt

Nextlane Group

Martin Stummer

Hermann-Weinhauser-Str. 73

81673 München

08999388730



https://www.nextlane.com/de/

