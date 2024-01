OMMAX unterstützte Sunday Natural vor dem Verkauf an CVC

München, 17. Januar 2024 – OMMAX, eine der international führenden Strategieberatungen für nachhaltige digitale Innovation, hat mit Sunday Natural eine der Top-Marken in der Branche der Nahrungsergänzungsmittel im Rahmen des Unternehmensverkaufs unterstützt. Die Digitalstrategen arbeiteten im Vorfeld des Deals eine detaillierte Expansionsstrategie aus und erstellten ein fortlaufendes Commercial Factbook, um den Verkauf zu unterstützen. CVC Capital Partners hat dem Kauf von Sunday Natural für 800 Millionen Euro zugestimmt. Die Investition aus dem CVC Fund VIII soll die Skalierung und internationale Reichweite von Sunday Natural vorantreiben.

Ommax startete insbesondere ein umfassendes Strategieprojekt, um das Verständnis der Marktdynamik und der Hauptakteure in verschiedenen Schlüsselregionen (14+) zu verbessern. Ziel war es hierbei, die Möglichkeiten der Internationalisierung und Kanalexpansion von Sunday Natural zu bewerten. In Kombination mit einer digitalen und wirtschaftlichen Wettbewerbsanalyse halfen die Ergebnisse der Ommax Analyse dem Unternehmen, wichtige Implikationen für seine Go-to-Market-Strategie abzuleiten. Sie bildeten auch die Grundlage eines Commercial Factbooks für potenzielle Käufer.

Sunday Natural wurde 2013 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Berlin. Das Unternehmen ist eine der am schnellsten wachsenden Marken für Premium-Nahrung im deutschsprachigen Raum. Mit einem eigenen Forschungs- und Entwicklungsteam und mehr als 1.000 verschiedenen Produkten verfügt Sunday Natural über das breiteste und tiefste Sortiment auf dem Markt. Seine Produkte vertreibt das Unternehmen über seine D2C-Online-Plattform Sunday.de an über eine Million Kunden pro Jahr und erzielte 2022 damit einen Umsatz von rund 100 Millionen Euro.

Dr. Jörg Schweikart, Gründer von Sunday Natural: „Wir freuen uns sehr, einen so starken digitalen Partner an unserer Seite zu haben, der uns durch die Exit-Phase unseres Unternehmens begleitet und uns Wachstumspotenziale für die kommenden Jahre aufzeigt. Für uns war es entscheidend, einen Partner zu haben, der sich mit digitalen Geschäftsmodellen auskennt.“

Dr. Stefan Sambol, Partner und Co-Founder von OMMAX: „Wir sind beeindruckt von der großartigen digitalen Umsetzung der Strategie von Sunday Natural und der Fähigkeit, ihre loyale Community zu reaktivieren. Das Unternehmen hat großes Potenzial.“

Über Sunday Natural

Sunday Natural ist eine führende D2C-Marke für Premium-Nahrungsergänzungsprodukte, die sich durch hohe Qualität sowie ein breites Produktangebot auszeichnet und Wert auf Nachhaltigkeit und Transparenz legt. Das Unternehmen verfolgt einen Multi-Channel-Ansatz mit Fokus auf den Direktvertrieb an Verbraucher (D2C) über seine Website sowie über sein eigenes Therapeutennetzwerk. Sunday Natural wurde 2013 in Berlin gegründet und hat sich schnell zu einer der größten Premium-Nahrungsergänzungsmarken in Europa mit über 1.000 Produkten in den Segmenten Nahrungsergänzungsmittel, Vitamine, Tees, Superfoods und Kosmetik entwickelt. Weitere Informationen stehen unter www.sunday.de zur Verfügung.

Über OMMAX

OMMAX ist ein schnell wachsendes digitales Strategieberatungsunternehmen, das sich auf Transaktionsberatung, Strategie und End-to-End-Ausführung von digitalen Initiativen spezialisiert hat. Unsere Vision ist es, weltweit digitale Führungspersönlichkeiten aufzubauen, um Innovationen zu fördern und das digitale Wachstum und die Rentabilität zu beschleunigen. In den letzten 12 Jahren hat OMMAX mehr als 300 M&A-Transaktionen mit einem Transaktionswert von mehr als 20 Milliarden Euro und mehr als 2.000 internationale Wertschöpfungsprojekte in verschiedenen Branchen für führende Private-Equity-Firmen in den Bereichen Geschäftsstrategie, digitale operative Exzellenz, fortschrittliche Datenstrategie, Analytik, Technologie und Automatisierung durchgeführt. Als Vorreiter für ganzheitliche datengetriebene Strategieberatung und End-to-End-Umsetzung ist OMMAX das führende Beratungsunternehmen im globalen Private-Equity-Bereich, das erstklassige digitale Strategien und Wertschöpfung entwickelt und umsetzt.

Weitere Informationen: www.ommax-digital.com

