OMMAX Advisor Netzwerk begrüßt Johanna von Geyr als neues prominentes Mitglied

Einzigartige Plattform für die Vernetzung führender Digitalisierungsexperten bekommt Zuwachs

München, 19. Februar 2024 – OMMAX, die europäische Strategieberatung für digitale Innovation, hat mit Johanna von Geyr eine neue spannende Mitstreiterin für ihr renommiertes Advisor Network gewinnen können. Als erfahrene Beraterin im Bereich Versicherungen, Banken und Financial Services, mit einer tiefgreifenden Expertise in Digitalisierungsstrategien, wird von Geyr eine wertvolle Perspektive in das Netzwerk einbringen und dessen Ziel, die Digitalisierung in Deutschland und Europa voranzutreiben, weiter stärken.

Johanna von Geyr ist Gründerin und Co-CEO von ALAIKA Advisory. Als führende Persönlichkeit im Versicherungs- und Finanzdienstleistungsbereich genießt sie international ein hohes Ansehen. Ihre berufliche Laufbahn zeichnet sich durch signifikante Beiträge zu Unternehmen der Fortune-500-Liste aus, in deren Rahmen sie die Leitung globaler Projekte zur digitalen Transformation übernahm. Die Expertin hat bereits mit den führenden 50 Versicherungsunternehmen der globalen Fortune-500-Liste und bedeutenden Banken in Europa erfolgreich zusammengearbeitet. Mit ihrer herausragenden Qualifikation in den Bereichen Versicherungen, Finanzdienstleistungen sowie ihr tiefgreifendes Fachwissen rund um digitale Transformation, Betrieb und Technologie sowie Private Equity wird von Geyr eine wertvolle Perspektive in das OMMAX Netzwerk einbringen und dessen Ausrichtung als breitflächige Digitalisierungsinitiative weiter stärken.

Eine besondere Plattform, um Innovation zu fördern

Das OMMAX Advisor Netzwerk wurde Ende 2021 ins Leben gerufen und hat es sich zur Aufgabe gemacht, die innovativsten Entscheider aus Wirtschaft, Wissenschaft und Technologie miteinander zu vernetzen. Die einzigartige Plattform verbindet mittlerweile bereits über 70 führende Branchenexperten – zumeist C-Level-Executives, Gründer, Digitalexperten, Vorstandsmitglieder und weitere Opinion Leader – aus über 15 Fachbereichen. In regelmäßigen Veranstaltungen und Workshops treffen sie sich, um auf höchstem Niveau über die vielfältigen Herausforderungen der digitalen Transformation und neueste digitale Geschäftsmodelle zu diskutieren. OMMAX will mit dieser Initiative die digitale Innovation in Industrie und Gesellschaft aktiv vorantreiben.

Zukunft gestalten durch Zusammenarbeit

„Die Digitalisierung stellt viele Unternehmen nach wie vor große Herausforderungen. Wir freuen uns daher sehr, Johanna von Geyr als neuestes Mitglied unseres Netzwerks zu begrüßen. Ihre langjährige Praxis-Erfahrung wird die Diskussionen in unserem Netzwerk um wichtige neue Perspektiven erweitern und mit dazu beitragen, alte Denkmuster im Sinne einer in die Zukunft gedachten Digitalisierung aufzubrechen“, so Dr. Stefan Sambol, Partner und Mitgründer von OMMAX.

Johanna von Geyr blickt gespannt auf ihre kommenden Netzwerk-Erfahrungen: „Ich freue mich sehr, dem OMMAX Advisor Netzwerk beizutreten, um meine Expertise mit anderen Experten zu teilen. Gemeinsam haben wir die Chance, die Digitalisierung in Deutschland und weltweit maßgeblich zu gestalten und zu fördern.“

Über das OMMAX Advisor & Expert Network

Das „OMMAX Advisor & Expert Network“ wurde 2021 als innovative Plattform gegründet, auf der sich führende digitale Strategen, Entscheider und Investoren regelmäßig mit Vordenkern aus Wissenschaft und Forschung über digitale Geschäftsmodelle und Herausforderungen austauschen. Weitere Informationen stehen unter www.ommax-digital.com/de/ueber-uns/advisor-and-expert-network/ zur Verfügung.

Über OMMAX

OMMAX hat sich als Vorreiter eines ganzheitlichen und stark datengetriebenen Beratungsansatzes seit 2011 als eine der führenden Strategieberatungen für nachhaltige digitale Innovation etabliert. Mit einem Team von über 300 Digital-Experten an vier Standorten (München, Berlin, Hamburg, London) hat das in München gegründete Unternehmen bereits über 2000 Digitalisierungsprojekte für mehr als 500 Kunden erfolgreich umgesetzt. Durch die Verbindung von umfangreichem Branchenwissen mit herausragender Technologiekompetenz entwickelt OMMAX maßgeschneiderte Digitalisierungslösungen für Kunden aus unterschiedlichsten Mittelstandsbranchen. Über seine innovative Plattform „OMMAX Advisor & Expert Network“ ermöglicht OMMAX führenden digitalen Strategen, Entscheider und Investoren den regelmäßigen Austausch mit Vordenkern aus Wissenschaft und Forschung.

Weitere Informationen: www.ommax-digital.com

