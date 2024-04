Olten – Wo Praxis(t)räume wahr werden

Träume Sie sich mit uns in Ihr Gesundheitszentrum an der Baslerstrasse 46 in Olten.

In Olten können Sie zum Zahnarzt, zur Orthopädie, zum Augenlasern oder in die Apotheke. Doch wer kümmert sich ganzheitlich um Ihren Körper und Ihre Gesundheit?

Das könnte bald Ihr Job sein!

An der Baslerstrasse 46 stehen grosszügige 170m2 für Ihr Gesundheitszentrum frei. Die hellen Räume befinden sich im 5. Obergeschoss an bestens frequentierter Lage in der Oltner Innenstadt. Neben einem Empfangsbereich glänzt das Objekt mit einem Warteraum und drei bis vier einzelnen Behandlungsräumen. Der Zugang erfolgt über ein Treppenhaus oder einen Lift, wodurch einem breiten Publikum der Zugang erleichtert wird.

Träume Sie mit uns: Während Ihre Patientinnen in der neusten Ausgabe von „Health“, „Vitalis“ oder „Fokus: Gesundheit“ blättern, können Sie ungestört den Raum zur Anamnese vorbereiten. Die Hände können Sie jederzeit im Behandlungszimmer waschen, da es in allen Räumen Lavabos hat. Ihre Schröpfgläser, Handtücher und Akupunkturnadeln lassen sich leicht und ordentlich im begehbaren Lager verstauen. Sie schaffen Sie eine einladende Atmosphäre für Ihre Patienten, ohne auf Ihre liebsten Werkzeuge zu verzichten. In der Ecke stehen die Blätter ihrer liebsten Monstera in prächtigem Grün und die Sonne scheint durch die grossen Fenster auf Ihren Arbeitstisch.

Nach dem Feierabend möchten Sie sich dann doch unter die Leute mischen und Neues entdecken? Kein Problem! Als Kulturstadt bietet Olten ein wechselndes und aufregendes Programm an offiziellen Veranstaltungen wie Konzerten, Ausstellungen oder Stadtrundgängen. Oder erkunden Sie selbständig die charmanten Gassen der Innenstadt. Kurze Distanzen, Fussgängerzonen, die Flussnähe und idyllische Restaurants sorgen für lebendige Stimmung bis in die Abendstunden, und im „Terminus“ lässt es sich bestens auf einen erfolgreichen Arbeitstag anstossen.

Gerne werden auch wir bald mit Ihnen im Terminus auf einen erfolgreichen Geschäftsabschluss anstossen. Bis dahin laden wir Sie ein unsere Immobilie online unter https://www.straubundpartner.com/aktuelle-projekte-olten genauer anzusehen. Machen Sie sich ein Bild, rufen Sie uns an und lassen Sie sich beraten – wir sind gerne für Sie da.

Peter Straub Immobilienmanagement ist der Spezialist für die Vermarktung von aussergewöhnlichen Liegenschaften in ganz Europa. Geschäftsinhaber Peter Straub kennt den internationalen Immobilienmarkt sehr genau. Immobilienmanagement und Leerstandsabbau sind seine Leidenschaft, gerade auch in komplexen Fällen.

Kontakt

Peter Straub Immobilienmanagement

Peter Straub

Reservoirstrasse 1 1

4416 Bubendorf

+41 61 534 03 54



https://www.straubundpartner.com

