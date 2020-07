Oliver Kahn ist zurück auf der Paulaner Bank die 0,0% steht

(Mynewsdesk) Konsequent ohne Alkohol, überzeugend im Geschmack, traditionell gebraut“ – mit diesen Attributen überzeugt Paulaner Weißbier 0,0% seit März Konsumenten, die sich bewusst für das erste komplett alkoholfreie Weißbier aus Bayern entscheiden. Nachdem die Biergärten wieder geöffnet sind, startet jetzt auch die TV-Kampagne für das neue Produkt. Auf der Bank im Paulanergarten nimmt ein guter Bekannter Platz: Oliver Kahn, Mitglied des Vorstandes des FC Bayern München. Denn es gäbe für Paulaner Weißbier 0,0% keinen besseren Botschafter als den Weltklasse-Torhüter, der in seiner aktiven Zeit sehr oft die „0“ festhielt. Und der 2006 für seinen selbstironischen Auftritt im Spot der Münchner Traditionsbrauerei „Auf der Bank“ zusammen mit Waldemar Hartmann die Goldene Kamera erhielt.

Im Biergarten des Paulaner Wirtshauses im Rosengarten, dem Münchner Drehort, erinnert sich Oliver Kahn gerne daran. Auch diesmal ist das typische Paulaner Augenzwinkern dabei, wenn er mit Gästen über das neue Weißbier philosophiert. Zwar gesteht er: „So schön war es bei der WM gar nicht auf der Bank.“ Aber, dass 0,0% beim Bier eine echte Alternative sind, davon ist er überzeugt.

„Mit dem FC Bayern München verbindet uns eine langjährige, vertrauensvolle Partnerschaft. Das hat sich auch beim Dreh für unseren TV-Spot bewiesen. Ursprünglich hätte dieser mit drei Spielern umgesetzt werden sollen, das war aufgrund der besonderen Situation durch die COVID19 Pandemie und der noch laufenden Saison nicht möglich. Oliver Kahn hat sich sofort bereit erklärt, noch einmal in einem Paulaner Spot mitzuwirken. Das ist in seiner Rolle als Vorstand nicht selbstverständlich und wir bedanken uns dafür ganz herzlich bei ihm“, sagt Paulaner Geschäftsführer Andreas Steinfatt.

„Wir sind zurück im Paulanergarten und wir freuen uns, dass Oliver Kahn für uns zurück auf der Bank ist. Einen besseren Botschafter für unser neues Produkt könnten wir uns nicht vorstellen,“ betont Henner Höper, Marketingdirektor bei der Paulaner Brauerei. „Eine Neueinführung unter den aktuellen Bedingungen ist eine Herausforderung, aber wir sind schon jetzt sehr zufrieden. Nun freuen wir uns auf eine erfolgreiche TV-Kampagne. Tradition pflegen wir nicht nur bei unseren Bieren, auch diesen Spot im Paulanergarten haben wir mit unserer Lead-Agentur thjnk realisiert – selbstverständlich unter Beachtung strenger Hygiene-Regeln.“

Hans-Peter Sporer, Kreativgeschäftsführer thjnk München:

„Die Launchkampagne für das erste bayerische Weißbier mit wirklich 0,0% Alkohol zu entwickeln war für thjnk eine besonders tolle und herausfordernde Aufgabe. Produktneueinführungen mit so umfassenden Maßnahmen sind im Biermarkt ja eher eine Seltenheit. Paulaner ist mit dem Weißbier 0,0% ein absolutes Meisterstück gelungen, welches wir kommunikativ in traditionell charmanter Biergartenatmosphäre als ‚Eine neue G‘schichte von Paulaner‘ sehr humorvoll mit Oliver Kahn krönen durften.“

Darüber wie ein richtiges Weißbier auch komplett ohne Alkohol aussehen und schmecken muss, philosophieren mit Oliver Kahn Maximilian Held, Mathias Sartor und Adrian Spielbauer.

Der Spot ist ab dem 10.07.2020 auf allen großen TV-Sendern in Deutschland zu sehen. Begleitet wird er von einer Social Media Kampagne.

Über Paulaner Weißbier 0,0%

Das Paulaner Weißbier 0,0% überzeugt geschmacklich durch eine ausgewogene Kombination aus feinen Malznoten, erfrischend-fruchtigen Weißbieraromen und einer angenehm leichten Süße. Im Gegensatz zum jetzt schon beliebten alkoholfreien Weißbier mit 0,5% Restalkohol, das sich geschmacklich ans reguläre Hefe-Weißbier anlehnt, schafft das neue Weißbier 0,0% ein komplett neues, sensorisches Biererlebnis, das die Konsumenten im Test bereits überzeugen konnte. Das Brauverfahren erfolgt dabei nach denselben hohen und traditionellen Standards wie bei allen Paulaner Bieren: Das Weißbier 0,0% wird streng nach dem bayerischen Reinheitsgebot gebraut und ist dank seiner isotonischen Eigenschaft der ideale Durstlöscher nach dem Sport.

„Unser Weißbier 0,0% wird im traditionellen Paulaner Weißbierverfahren eingebraut und erst nach ausgiebiger Reifung schonend entalkoholisiert. Dank eines sehr aufwändigen Verfahrens

entziehen wir dem Bier dabei zwar jeglichen Alkohol, nicht aber sein frisches Aroma. Dass sich der Aufwand lohnt, schmeckt man bei jedem Schluck!“, so Stefan Föstl, Braumeister der Paulaner Brauerei.

Konsumenten entscheiden sich immer häufiger für Biere ohne Alkoholgehalt – das kann ganz unterschiedliche Gründe haben und lässt sich über alle Altersgruppen und Geschlechter hinweg beobachten. Im Fokus steht dabei meist die Motivation bewusst zu konsumieren und auch im Trinkverhalten einen aktiven Lebensstil zu fördern. Als bayerischer Vorreiter ist das Paulaner Weißbier 0,0% die wirklich konsequente Wahl ohne Restalkohol.

Umsetzung TV-Spot:

Paulaner Brauerei:

Marketingleiter: Henner Höper (Marketing Director)

Werbeleiter: Frank Matthias (Leiter Brand Management National)

Projektleiter: Juri Drunkenmölle (Senior Brand Manager)

Thjnk München GmbH:

Geschäftsführung Kreation: Hans-Peter Sporer

Geschäftsführung Beratung: Thomas Canzar

Creative Director Art: Dimitrios Arampatzioglou

Creative Art Senior: Gregor Renn

Creative Director Copy: Desiree Leiprecht

Creative Copy Senior: Clemens Kandziora

Creative Copy Junior: Daniel Höllinger

Chief Strategic Officer: Michael v. Bach

Strategist Senior: Marco Hackmann

Account Manager Senior: Ricarda Jacob

Account Manager Junior: Michaela Hüge

Senior Producer: Julia Koop

Filmproduktion: Markenfilm Hamburg GmbH

Regie: Manuel Werner

Kamera: Bjørn Haneld

Postproduktion: NHB Video GmbH

Musik: krueger-wilckens advanced brand music

Tonstudio: m-sound Studios

Darsteller: Maximilian Held, Mathias Sartor, Adrian Spielbauer

Diese Pressemitteilung wurde via Mynewsdesk versendet.

Paulaner Brauerei

Gut, besser, Paulaner der bekannte Slogan der Paulaner Brauerei ist nicht nur ein Werbespruch, sondern eine Richtschnur für jeden Paulaner Mitarbeiter. Seit 1634 steht der Name Paulaner für höchste Qualität und Münchner Bierkultur. Die Paulaner Braumeister brauen in München das vielfältige Sortiment einer bayerischen Brauerei, von Klassikern wie Weißbier und Hellem über die Spezialitäten Salvator und Oktoberfestbier bis hin zu neuen Bier-Kreationen. Paulaner ist ein alteingesessener Münchner Familienbetrieb, der mittlerweile in über 80 Länder weltweit exportiert und sich zu einem global denkenden, modernen und erfolgreichen Markenunternehmen entwickelt hat. Mehr Informationen unter www.paulaner.de: http://www.paulaner.de/

