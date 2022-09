Ohne Stress die Spielbank Baden-Baden per Taxi besuchen

Wer die Spielbank Baden-Baden mit dem Taxi ansteuert, hat die Voraussetzungen für einen stressfreien Abend schon geschaffen

BADEN-BADEN. Die Spielbank im Kurhaus von Baden-Baden gilt als die schönste und geschichtsträchtigste ihrer Art weltweit. Die Geschichte des Casinos ist eng mit der Geschichte der Kurstadt Baden-Baden verknüpft. Im frühen 19. Jahrhundert stieg der kleine Kurort an der Oos zu einer mondänen Sommerresidenz auf. Adel und Geldadel suchten hier Sommerfrische, Erholung und Zeitvertreib. Der Mythos „kleinste Weltstadt“ war damit geboren.

Noch immer hat das Casino seinen Reiz nicht verloren. Taxi Minor Baden-Baden mit seinen Limousinen ist den Besuchern der Spielbank ein verlässlicher Partner. „Wer stressfrei die Spielbank besuchen will, der greift gerne auf unsere Dienstleistung zurück – Parkplatzsuche oder der Gedanke an „kann ich nach meinem Glas Wein noch Auto fahren?“ entfallen. Einfach chauffieren lassen und den Abend frei genießen mit Taxi Baden-Baden„, so Waldemar Minor.

Taxi Baden-Baden, wer in Baden-Baden ein Taxi benötigt, ist bei Taxi Minor gut aufgehoben. Das Taxi Unternehmen bietet einen unkomplizierten Komfort und erstklassigen Fahrdienst zu Sightseeing Touren. Spezielle Limousinendienste können in der Zentrale erfragt werden (Telefon Nummer 0049 1578 / 4008930).

