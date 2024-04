Ohne Prüfungsstress zum zertifizierten Scrum Master

Erfolgsgarantie im agilen Projektmanagement: SuccessMedia OÜ revolutioniert die Weiterbildung mit Zertifizierungskursen

SuccessMedia OÜ, ein spezialisierter Anbieter von Selbstlernkursen im Bereich agiles Projektmanagement, kündigt eine bahnbrechende Neuerung in seinem Bildungsangebot an. Die Firma bietet ab sofort für alle Vorbereitungskurse zur CertiProf® Zertifizierung nicht nur die Prüfungsgebühr im Kurspreis an, sondern garantiert auch unbegrenzte Prüfungsversuche ohne zusätzliche Kosten. Dies stellt eine einzigartige Erfolgsgarantie dar und senkt die Hürden für angehende Spezialisten in diesem dynamischen Fachgebiet.

Die SuccessMedia OÜ, vormals bekannt als agileno, ist als Authorized Trainingspartner von CertiProf® bekannt und wird von Frank Schatz, einem anerkannten Experten und Sachverständigen für agiles Projektmanagement, geleitet. Frank Schatz, der auch ein akkreditierter Trainer von CertiProf® ist, hat dieses innovative Bildungsmodell entwickelt, um die Lernerfolge seiner Klienten zu maximieren.

Eines der Highlight-Angebote ist der Zertifizierungskurs zum Scrum Master Professional Certificate (SMPC), der ab 397 Euro netto erhältlich ist. Dieser Preis schließt neben dem Selbstlernkurs auch umfassende Studienunterlagen und die Prüfungsgebühren ein. Die Kurse sind speziell darauf ausgerichtet, den Teilnehmern das notwendige Wissen und die Kompetenzen für die Prüfung zu vermitteln.

Die SuccessMedia OÜ setzt mit diesem Angebot neue Standards in der Bildungsbranche. „Unser Ziel ist es, dass jeder Teilnehmer nicht nur zur Prüfung antritt, sondern diese auch erfolgreich besteht. Mit den unbegrenzten Prüfungsversuchen ohne Zusatzkosten ermöglichen wir jedem, sich in seinem eigenen Tempo vorzubereiten und die Prüfung erst dann zu absolvieren, wenn er wirklich bereit ist“, erklärt Frank Schatz.

Diese flexible Herangehensweise unterstützt die Philosophie von SuccessMedia, Bildungsgerechtigkeit und persönliche Weiterentwicklung zu fördern. Teilnehmer profitieren von einer stressfreien Vorbereitung und können sich ohne Druck auf ihr Lernziel konzentrieren. Dieser Ansatz trägt wesentlich zur Demokratisierung der Bildung im Bereich des agilen Projektmanagements bei.

Für weitere Informationen zu den Kursen und Anmeldungsmöglichkeiten besuchen Sie bitte https://successmedia.online.

SuccessMedia OÜ ist ein spezialisierter Anbieter von Videokursen und Selbstlernmaterialien im Bereich agiles Projektmanagement. Mit über drei Jahrzehnten Erfahrung in der IT und mehreren tausend zufriedenen Kursteilnehmern setzt das Unternehmen aus Estland neue Maßstäbe in der Weiterbildung. Angeführt von Frank Schatz, bietet SuccessMedia innovative Lernlösungen, die auf den Erfolg jedes Einzelnen ausgerichtet sind.

Firmenkontakt

SuccessMedia OÜ

Frank Schatz

Sepapaja 6

15551 Tallinn

+491788494116



https://successmedia.online

Pressekontakt

SuccessMedia OÜ

Julia Moreno

Sepapaja 6

15551 Tallinn

+491788494116



https://successmedia.online

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.