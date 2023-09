Offroad durch Churfranken mit dem neuen Amarok von Volkswagen Nutzfahrzeuge

event it realisiert Amarok Verkäufereinführungstraining für den deutschen Markt

Erneut stellt die event it AG ihre Veranstaltungsexpertise im Automotive-Segment unter Beweis. Die Eventagentur aus Hannover setzte vom 11. bis zum 28. April das Markteinführungstraining des neuen Pick-up Amarok von Volkswagen Nutzfahrzeuge um. Rund 1.500 Verkäuferinnen und Verkäufer aus ganz Deutschland kamen im Veranstaltungszeitraum in Churfranken in Wörth am Main zusammen, um die gelungene Verbindung aus Nutzfahrzeug und Premiummodell kennenzulernen.

In einem umfangreichen Ausschreibungsverfahren für das Markteinführungstraining konnte sich event it Agenturen durchsetzen und realisierte das Projekt als Leadagentur. Damit zeichnete sich die Agentur für die ganzheitliche Planung und Steuerung aller Prozesse verantwortlich. Das umfasste unter anderem die ganzheitliche Konzeption des Events inklusive der technischen Planung, die Ablaufkoordination vor Ort, die Beauftragung und Koordination von Messebau und Technik sowie der anderen Gewerke, die Auswahl der Location und die Entwicklung eines dazu passenden ländlich-rustikalen Catering-Konzepts. Auch den Auftrag für das Teilnehmermanagement der Veranstaltung inklusive Gästebetreuung und -akkreditierung konnte event it für sich gewinnen.

In 14 Wellen à 120 Gästen fuhren die Verkäuferinnen und Verkäufer bei Wind und Wetter durch die churfränkische Landschaft, um den neuen Pick-up von Volkswagen Nutzfahrzeuge auch unter herausfordernden Bodenbedingungen im Offroad-Gelände kennenzulernen. Nach dem Eintreffen im Hofgut von Hünersdorff vermittelten exklusive Experten-Workshops und weitere Testfahrten alle relevanten Informationen zum Produkt und ermöglichten den Teilnehmer*innen individuelle Fahrerlebnisse mit dem neuen Volkswagen Amarok. Das Hofgut von Hünersdorff bot dafür eine beeindruckende Kulisse und ausreichend Platz für die geplanten Programmpunkte. Die über 200 Jahre alte Location überzeugte durch ihr authentisches ländlich-traditionelles Ambiente und die vielseitigen Nutzungsmöglichkeiten als Trainingsgelände für das Markteinführungstraining.

Mit rund 8.000 Quadratmeter Fläche auf anliegenden Ländereien wie Wäldern und Weinbergen erwies sich das Hofgut als idealer Durchführungsort.

Zu den unumstrittenen Highlights des Events zählte die Offroad-Fahrt durch einen speziell für die Veranstaltung von der Volkswagen Driving Experience errichteten Parcours in einem Waldstück der Location, der von erfahrenen Trainern betreut wurde. Das Gelände war zuvor für diesen Zweck extra präpariert, gesichert und von allen zuständigen Behörden freigegeben worden. Es bot den Teilnehmerinnen und Teilnehmern die Chance, den Amarok unter veränderten Bedingungen – also bei deutlich größerer Wattiefe und Böschungswinkeln – auf Herz und Nieren zu testen und dessen Offroad-Qualitäten wie der höheren Bodenfreiheit in der Praxis zu erleben.

Das Markenerlebnis auf dem Hofgut von Hünersdorff hat die Teilnehmerinnen und Teilnehmer nachhaltig für den Amarok eingenommen. Das Erleben steigert auch die Qualität künftiger Verkaufsgespräche, können die Verkäufer:innen doch aus erster Hand berichten und begeistern. Während die Verkäuferinnen und Verkäufer nach jeweils einem Veranstaltungstag in ihre Heimat zurückkehrten, stand nach dreiwöchiger Veranstaltungsdauer auch für die jeweils 60 Crew-Mitglieder das Ende des Events an.

Ines Krawinkel (Leitung Training Sales & Converter) von Volkswagen Nutzfahrzeuge über das Markteinführungstraining: „Bei der Veranstaltung ging es uns allem voran darum, Verkäuferinnen und Verkäufer für den Kundenkontakt zu professionalisieren und Begeisterung für das Fahrzeug zu transportieren. Das Erleben einer Marke ist letztendlich das, was zählt. Und das konnte durch das Markteinführungstraining nochmal unterstrichen werden“.

event it AG – alle Event-Services aus einer Hand! (we connect people, events & IT)

Die event it AG ist in vier Geschäftsfeldern tätig: als klassische Veranstaltungs-Agentur, beim Support durch Veranstaltungspersonal, im Teilnehmermanagement und in der Programmierung von individuellen Event-Software-Lösungen. Durch die einmalige Kombination dieser vier Units verfügt die Agentur über ein außergewöhnliches Potenzial. Einzeln oder in Kombination bietet ein über 120-köpfiges Team aus qualifizierten und erfahrenen Mitarbeitern an den Standorten Hannover, Berlin und München messe- und eventrelevante Lösungen an.

Kontakt: event it AG

Lina Pierdziwol

Telefon: 0511 866 846 0

info@eventit.ag

www.eventit.ag